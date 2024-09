Kritika na sociálních sítích mě nechává chladnou, říká Eva Decastelo

Točíte nový seriál Kamarádi na Primě, můžete nám prozradit něco z natáčení?

Jsem moc ráda, že mě oslovili s pro mě naprosto typickou rolí. Jsem majitelka takového menšího butiku, nemám tak úplně vkus a snažím se do toho nevkusného oblečení oblékat i své přátele z vesnice. Je to jako opravdu hezká vtipná role. Jsem za ní moc ráda, a hlavně jsem ráda, že se po Slunečné zase uvidím s kolegyněmi a kamarádkami Martinou Preissovou, Ivou Hüttnerovou, Danou Batulkovou, Reginou Řandovou, Janou Strykovou a nově také s Lucií Zedníčkovou. My se pravidelně scházíme, taková ta naše stará parta, co jsme se vlastně nikdy nerozešly. Opět jsme se tedy dostaly do fáze, kdy se potkáváme a někdo nám za to platí.

Působíte také na Barrandově, v jakých pořadech vás můžeme vidět?

Já jsem na Barrandově kdysi dávno měla svůj vlastní autorský pořad Maminka, který byl moc fajn a byl pro maminky s dětmi. Jsem ráda, že si na mě zase vzpomněli. Moderuji VIP svět, střídáme se s Alicí Bendovou, což je skvělé, protože s Alicí se známe od doby, co nám bylo sedmnáct. Úžasně se pracuje, když máte za kolegyni člověka, kterého znáte dlouho a kterému můžete věřit.

Máte štěstí na pracovní vztahy?

Nejen na pracovní. Mám celoživotně štěstí na lidi, kteří mi přicházejí do života. Z kolegyň se stávají kamarádky a z kamarádek se stávají kolegyně. S další kamarádkou Bárou Mottlovou máme vlastní talk show Holky na tahu. To je zase trošku jiná kategorie: jsme dvě moderátorky, což na českých televizích nemá obdoby. To tady zatím vlastně ještě nikdy nebylo. Podle mě se báli, jestli dvě moderátorky zvládnou svá ega a jestli to půjde. A je to dobré, protože na sebe slyšíme a jak jsme každá vlastně úplně jiná, tak se krásně doplňujeme a je to většinou dost vtipné, protože občas se s Bárou odbouráme víc než hosté.

Na moderování míváte hezky padnoucí modely. Kdo vás na Barrandově obléká?

Já sama. Oslovuji své spřátelené firmy, kamarády a kamarádky návrhářky. Do Brna na Styl a Kabo mi například přivezla zásilku Iveta Řádková, pro kterou dnes večer jdu i přehlídku, takže na to se moc těším. Ty její modely mě moc baví. Minulý týden jsem byla zase s Osmany Laffitou. Na jeden celý týden mi poskytla outfity ze svého šatníku Bára Mottlová.

V rámci brněnských veletrhů módy se objevujete velmi často. Zdá se, že jste Brnu přímo propadla.

Já Brno miluju a veletrhům vlastně budu doživotně vděčná, že mi už několikrát daly šanci být nejmenší a nejstarší modelkou na molu. Takže kdykoli mi zavolají, jestli bych mohla, tak přijdu klidně i o berlích.

Máte na akcích velmi často stanovený dress code, ale v čem vy sama nejraději chodíte?

Mám nejraději džíny, žabky a tričko. V poslední době jsem objevila módu bez podprsenky, protože jak jsem zhubla, tak vlastně tak trošku odchází i ta prsa… Mám pravidelně svoje tlustší a hubenější období a tím mi mizí nebo přibývá i poprsí. Teď jsem ráda, že jsem v tom hubenějším období, že si můžu dovolit chodit bez podprsenky. Tedy nevím, jestli si to úplně můžu dovolit, každopádně to dělám, je to moc fajn.

Jak jste strávila prázdniny, kam jste se vydala s dětmi?

Děti dostaly na výběr, jestli chtějí k moři, nebo na poznávací týden do Londýna. Vybraly si Londýn. Vyrazili jsme i s mojí maminkou a bylo to skvělé, protože kromě toho, že jsme komplet prošli historickou část, například Tower, Tower Bridge, Buckinghamský palác, viděli jsme střídání stráží, také Big Ben, tak jsme vyjeli i za kulturou. Moc jsem si přála, aby moje maminka viděla holografický koncert skupiny ABBA. Byli jsme také na muzikálech Hamilton a na Moulin Rouge. A ve finále jsme jeli do filmových studií a muzea Harryho Pottera. Takže mám pocit, že jsme si ten Londýn užili opravdu na 200 procent a měla jsem z toho velkou radost. Každý den jsme nachodili 15 až 20 kilometrů.

Nebrblaly děti, že máte náročný program?

Vůbec ne, protože to už jsou téměř dospělí rozumní lidé a užili si nejenom kulturu, ale i historii.

Tomáš Třeštík a Eva Decastelo (Praha, 5. prosince 2022)

Byla jste na dovolené i s přítelem Tomášem Třeštíkem? Trávili jste čas i s jeho rodinou?

S Tomášem jsme si slibovali, že pojedeme na Rujánu a budeme kempovat v autě, ale trochu nám to nevyšlo. Tomášovi se nakupilo dost fotografických projektů, do toho začíná připravovat dvě knihy a dvě výstavy. A já jsem začala točit seriál, takže nám ta naše práce trošku zpřeházela plány. Jediná společná dovolená byl filmový festival v Karlových Varech. Pojali jsme to tak, jak jsme chtěli strávit dovolenou: užívat si sami sebe a popřípadě kulturu. Vynechali jsme večírky, ale viděli sedm filmů, koncert Tata Bojs a dvě výstavy. To vše za čtyři dny.

Jaký máte vztah se slavnou rodinou Třeštíků?

Absolutně jsem se do nich zamilovala a doufám, že je to vzájemné. Přijali mě s otevřenou náručí a dali mi šanci se s rodinou sžít. Je mi s nimi úplně skvěle, každý ve svém oboru dosáhl maxima a já jsem moc ráda, když mám okolo sebe lidi, kteří mě inspirují, ke kterým můžu vzhlížet. Tam, když se rozdával talent, tak se opravdu házelo lopatou. Hodně jsem se bála, jak mě tahle rodina letenských Kennedyů, jak se o nich v nějakém článku psalo, přijme. Obyčejnou holku z Litoměřic. Oni jsou skvělí, absolutně bez předsudků, chytří a vzdělaní a já je zbožňuju.

Jak byste popsala svého přítele? Jak ho vidíte vy?

Tomáš je za mě nesmírně pracovitý, talentovaný. Je to úspěšný chlap a já jsem hodně ráda, že můžu být po jeho boku, protože vedle něj mohu růst a vzhlížet k němu. On je opravdu úžasný, ale mám celý život velké štěstí na skvělé chlapy. Plus k tomu jeho sestra Hanka, se kterou se přátelíme. Je to neuvěřitelně silná žena, schopná, inteligentní a pracovitá. Je fascinující, co vše už ve svém věku dokázala a jak jsem ji poznala, tak vím, že u toho to rozhodně neskončilo. Má obrovský potenciál a myslím si, že toho ještě hodně dokáže.

Spousta známých tváří řeší současný trend sociálních sítí „kritizovat všechno a všechny“. A to ne vždy vybíravým způsobem. Jak snášíte kritiku na sítích, bojujete s tím?

Já vůbec kritiku na sítích neřeším, protože pro mě není směrodatná. Přijímám kritiku od odborníků, přátel, rodiny, protože tam ta kritika je důležitá. Musíte přijímat kritiku jen od lidí, od kterých to má význam, aby vás někam posunula, abyste se zlepšili, abyste se nad sebou zamysleli. To je úplně v pořádku. Akceptovat kritiku jako výkřik z davu, to je úplný nesmysl. To vám přece nic nepřinese. Takže já to vůbec neřeším. Jsem pro svobodu slova a každý má nárok na názor, ale v mezích slušnosti. Nejsem šálek čaje pro každého, a tak je to v pořádku.

Co vás naučilo působení v médiích? Co vám dalo, co vzalo?

Nemám pocit, že by mi to něco vzalo, mě to vlastně celý život moc baví, mám neuvěřitelné štěstí, že pro mě to není práce. Pro mě vlastně všechno, co dělám, je zábava. Už jsem to jednou říkala, že jsem někde, myslím na výstavě Kryštofa Kintery, viděla tričko s nápisem: „Moje práce je lepší než vaše dovolená.“ To mě pobavilo a dovolila bych si to parafrázovat: „Moje práce je lepší než moje dovolená.“

Já své povolání miluju. Do každé práce se těším, ať už moderuju, natáčím seriál nebo hraju divadlo. Prostě všechno, co dělám, dělám ráda. Byla to neuvěřitelná kombinace náhod a štěstí, kterým jsem šla naproti a ono to vyšlo.

Jste také známá influencerka, dá se tím dobře uživit?

Rozhodně ano, ale já jsem spíš takový influencer z leknutí, nemám na to moc času, a upřímně ani mě to moc nebaví. Ale mám výhodu v tom, že mě skvěle uživí to, co opravdu umím, a to je moderování, hraní a produkce. Myslím si, že jsem v tom dobrá, dělám to 30 let a výsledky už se dostavily. Kdyby na to přišlo, tak se jako influencerka uživím, ale musela bych se tomu opravdu věnovat.

Koho na sítích sledujete vy?

Kdo mě extrémně baví na sítích, kdo si myslím, že to dělá fantasticky, je třeba Monika Leová. Ta je úplně skvělá, kdybych měla jakýkoliv produkt, tak chci, aby mi reklamu na síti dělala Monika. Má to hlavu, patu, je to zábavné, prostě takhle by to mělo vypadat.

Už máte za sebou několik sezon natáčení vtipných videí s Ondrou Sokolem, která jsou spojené s festivalem Life! Baví vás to stále?

Já je miluji, takže každý rok se těším, co se vymyslí. Každý rok mám pocit, že už to výš nejde, že už to nebude lepší – a pokaždé ten tvůrčí tým v čele s Martinem Fidlerem překvapí. Mám u natáčení jediný problém, že občas vypadnu z role, protože já zbožňuju Ondru Sokola a on je neuvěřitelný. Takže občas přestávám hrát a zírám na něj, co předvádí, a pak se zase musím vrátit zpátky.

Co vás čeká teď?

Jsem ráda, že jsme si našli na rozhovor čas až teď, protože mi teď začíná sezona, kdy zase budu jezdit s Osmany Laffitou, který má svojí vlastní talk show s názvem Kafe U Osmanyho. Jezdíme pátým rokem a jsem moc ráda, že si mě vybral jako průvodkyni. Na rovinu, on by žádného průvodce vůbec nepotřeboval, protože on se spustí a mohl by se vypnout třeba za šest hodin a měl by stále co povídat a pořád by tam ti lidé seděli a smáli se. Mám takový pocit, že já tam jsem jenom kvůli tomu, aby se Osmany mohl třikrát za dvě hodiny napít. Ale moc se na to těším, protože máme všude vyprodáno. Kafe U Osmanyho je neuvěřitelný fenomén. A jenomén je i Osmany: jdete do práce moderovat a vlastně se 90 minut bavíte. To člověka baví, ne?