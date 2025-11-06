Už se nesnažím zavděčit všem a na první místo stavím sebe, říká Eva Decastelo

Moderátorka a herečka Eva Decastelo (47) sama o sobě říká, že je královnou nevkusu. Hlavu si s tím příliš neláme, se svým stylem oblékání je spokojená. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, jak na ni dnes reagují muži na ulici a svěřila se, jak našla cestu sama k sobě i k duševní pohodě.

Rozhovor spolu děláme v nákupním centru v srdci Prahy. Evo, ve kterých momentech se z vás stává shopaholička?
Prakticky v každém momentu, kdy vejdu do obchodního centra. Ve finále ale pro sebe většinou nekupuji nic, protože zjistím, že už všechno mám. Končím pak s plnou taškou jídla, nebo oblečením pro děti.

Eva Decastelo zdraví z dovolené v Zanzibaru. (2025)

Móda je hodně o sebevyjádření. Jak byste popsala svou momentální módní éru a outfit?
Moje momentální outfitová éra je „konečně to nastajloval Filip Vaněk, myslím si, že mi to sluší“! Konečně jsem se k tomu propracovala. (smích)

Eva Decastelo (Praha, Boccaccio Ballroom, Playboy party, červen 2025)
Eva Decastelo
Eva Decastelo po speciální lymfodrenážní terapii
Eva Decastelo
Odvážila byste se tohoto módního guru pustit domů do šatníku, aby ho totálně protřídil?
Já tam Filipa pouštět nemusím, protože vím přesně, co by se stalo. Skříně by byly úplně prázdné. Já jsem královna nevkusu. Filip Vaněk by mě stál strašné prachy, protože bychom kupovali všechno od základu a znovu. Samozřejmě by to bylo dobře. Já mám ale názor, kterým si tu poměrně nevkusnou módu obhajuji. Cítím se v tom dobře. To, že mám potom v módní policii za pět, to je druhá věc. Existuje ale takové herecké rčení – „my si tu ostudu nenecháme zkazit“.

Nebo je módní policie možná lehce zaujatá.
Není. Já to pak vidím na fotkách. Když odcházím z domova v tom, v čem se sama nastajluji, mám pocit, že jsem opravdu hvězda, že mi to sluší. Pocit mám i na akci a potom přijdu domů a někde vyjdou fotky. Já si říkám: „Opravdu jsi v tomhle, Evo, šla ven?“ Tohle se mi děje posledních pětadvacet let a nic se na tom nezměnilo.

Ve finále to není o oblečení, ale o nitru. Jak na vás teď reagují muži, které potkáváte? Už jste po rozchodu pomalu otevřena nové lásce?
Muži na mě reagují zhruba tak, že mě v tramvaji pouští sednout a na akcích mě zdraví „dobrý den“. (smích) To se ti stane, když je ti čtyřicet plus.

A není to spíš proto, že už jste se z děvčete stala dámou?
Kéž by.

Nebo si myslíte, že už jste duševně zralejší a proto vás lidé přijímají a vnímají jinak?
Zralejší? To nemám úplně pocit. Dostala jsem se ale do stádia, kdy jsem začala sebe sama stavět na první místo a přestala jsem se snažit zavděčit všem okolo. Snažím se, aby bylo dobře mě. A když se cítím dobře, potom se můžu snažit, aby tak bylo i ostatním okolo mě. Myslím si, že to je věc, ke které se člověk musí prožít a dozrát, aby mu bylo hezky. Aby myslel sám na sebe.

Lucie Zedníčková a Eva Decastelo v seriálu Kamarádi (2025)

Člověk může mít plný diář a být velmi slavný. Jak potom hledat cestu sám k sobě a být sám sebou?
Já slavná nejsem, to řešit nemusím. Já jsem jenom občas vidět v televizi a v divadle. Myslím si, že stačí dodržovat jednu zásadní věc – „Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se chovali oni k tobě.“

To je vaše momentální motto?
To je moje celoživotní motto.

Kdybyste mohla poradit ženám, které touží po tom vypadat dobře, být v kondici a „slim“ a nemají na to úplně čas? Jak postavit sebe samotné na to první místo?
Já myslím, že být „slim“ není záruka štěstí. Pokud jste šťastné vy samy, je úplně jedno, jak vypadáte. Důležité je, jak se cítíte. Neřešte co, kdy, kde a kdo říká. Jestli se vy samy cítíte dobře, je to ta správná cesta.

