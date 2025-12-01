Eva Decastelo zhubla v prsou. Pořád ale má co vystavovat

„Když máte metr padesát osm, je na vás každé kilo vidět. A mně už stačila dvě kila navíc, abych se cítila diskomfortně,“ říká. „Vzhledem k mému věku je dobré vrátit se ke kořenům. Takhle štíhlá jsem byla naposledy v pětadvaceti,“ dodává spokojeně.
V mládí dělala i modeling, byť minimálně. „Spíš jsem fotila. Do Bravíčka, Top Dívky, Dívky… S mojí výškou se kariéra modelky dělat nedá,“ usmívá se.
Je jí už sedmačtyřicet, i když na ně nevypadá. A tak si řekla, že se o sebe bude starat. „Sleduji, jak moji vrstevníci začínají být nemocní. Je to normální, přichází to s věkem. Je zázrak, když se ráno probudíte a nic vás nebolí,“ popisuje. „A mě už teď taky nic nebolí. Předtím jsem ale měla problémy se zády, protože jsem vždycky mívala poměrně velká prsa. Ale ta mi teď zhubla. Dostala jsem se na váhu, kterou jsem měla v dospívání a pak v těch pětadvaceti a je mi moc dobře,“ říká.
Oblečení, které je jí teď velké, si ale ve skříni ponechává. „Já tam mám dvě sekce. Motivační a normální. Momentálně mám na sobě outfit z té první – motivační. A v té normální jsou věci, které jsem nosila doteď a odložila na jindy, pokud bych zase přibrala,“ vysvětluje.
Se zády má problém dlouhodobě. „Asi před rokem nebo dvěma, zrovna před premiérou v divadle, se mi tak zablokovala, že jsem se skoro nemohla nadechnout. Způsobil to i stres, takže to bylo náročné. Proto chodím každých čtrnáct dní k fyzioterapeutovi,“ vypráví.
Práce má tolik, že je s podivem, že ji zvládá. „Už osm let hraji s Lukášem Langmajerem a Luckou Zedníčkovou v Divadle Gong komedii A do pyžam! Tohle jediné divadelní představení jsem si nechala, víc nestíhám,“ vyjmenovává.
S bývalým profesionálním fotbalistou Petrem Švancarou točí podcast. Potkali se také při natáčení seriálu Kamarádi, kde hrál trenéra dámského fotbalového týmu. „Myslím, že to pro něj bylo hodně psychicky náročné,“ usmívá se Eva. „Ano, láska k fotbalu mi zůstala. Budu se na něj dál jenom dívat,“ dodává.
Diář má Eva plný až do roku 2027. „Točím na TV Barrandov VIP Svět a už šestým rokem dělám talk show s Osmanym Laffitou, se kterou jezdíme po Česku. Ročně vyprodáme devadesát představení. A k tomu beru klasické moderování, plus golfové turnaje, takže jsem úplně vyřízená,“ přiznává.
Dětem bude za chvíli patnáct a sedmnáct, tak už tolik péče naštěstí nepotřebují. A jak to vnímá její exmanžel scenárista René Decastelo je otázkou. Podle všech indicií jsou opět spolu. Jí se rozpadl vztah s fotografem Tomášem Třeštíkem, jemu nevydržela láska s čtyřnásobnou matkou Evou Korniovou Jung, kvůli níž od Evy původně odcházel. Ale stará láska nerezaví a dobře slepený hrnek taky může nějakou dobu vydržet.
Každopádně Decastelo se musela ohánět, aby uživila rodinu. Na svého ex ale nikdy neřekla křivé slovo, stejně jako na Tomáše Třeštíka, který ji opustil kvůli blonďaté lékařce. Občas působila Evina vyjádření na jejich adresu až absurdně, ale i díky své slušnosti může dnes s oběma muži na přátelské bázi fungovat dál.