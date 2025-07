Eva Decastelo se pochlubila sexy postavou. Prozradila, co dělá místo cvičení

Eva Decastelo k fotce na masážním stole napsala, že za postavu a snímek vděčí Simoně Georgiev. Moderátorka pak v příbězích ukázala, co všechno podstupuje, jen aby nemusela cvičit.

Absolvovala procedury na hubnutí a budování svalů prostřednictvím nervosvalové stimulace hýždí, břicha, nohou a paží, také speciální zábal na aktivaci lymfatického systému a zrychlení metabolismu a ještě maderoterapii. Jde o alternativní metodu masáže s anatomicky vytvořenými dřevěnými nástroji proti tzv. „pomerančové kůži“.

Eva Decastelo na obálce magazínu Playboy v letech 1998 a 2018

Moderátorka a herečka v minulosti přiznala, že i kvůli práci se musí udržovat ve formě. „Mám svoji paní doktorku, která kromě toho, že mi kontroluje mateřská znaménka, je to uznávaná dermatoložka, tak mi dělá zhruba jednou za rok botox. Má totiž cit, a protože jsem herečka a moderátorka, tak potřebuji mít mimiku, a to ona umí, dělá to minimálně,“ řekla v roce 2023 pro týdeník 5plus2.

„Na druhou stranu to nechci tajit a tvrdit, že jsem přírodní. Někdo umí stárnout bez pomoci, ale já jsem ráda, že si takto můžu aspoň trochu vypomoct. Další věcí, kterou pro sebe dělám, je to, že už nejsem ochotná si na sebe napatlat cokoliv a jíst cokoliv. Snažím se jíst méně a kvalitně. Starat se o sebe zvenku i zevnitř,“ prozradila.

Eva Decastelo na Plese v Intru (Brno, 2. března 2024)

Postěžovala si ale, že problém při hubnutí jí dělá její výška 158 centimetrů. „Jsem mrňavá, takže u mě se každé kilo navíc projeví jako deset kilo navíc. Nejvíc mě udržuje ve formě pravidelné otužování a málo práce. Protože když mám práce hodně, tak jím v noci na benzinkách a na rautech. Mám totiž extrémně vycvičenou slabou vůli a tyhle svody jídel nedávám,“ přiznala.

„Kdežto když mám málo práce a jsem doma a mám čas, kvalitně si uvařím, jdu si zaplavat a v noci nejím. Ale jak jsem říkala už na začátku, už se nestresuji, takže když na něco mám chuť, tak si to dám a opravdu si to vychutnám,“ dodala Eva Decastelo.