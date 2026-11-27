„Protože si myslím, že člověk si může přehnanou péči i ublížit,“ dodává. S novým vnitřním nastavení a přidaným křestním jménem k tomu původnímu odehrála premiéru legendárního muzikálu Dracula v Hudebním divadle Karlín. Je s ním svázaná už jedenáct let, přičemž v novém nastudování hraje Lorraine.
„Moc jsem nad tím nepřemýšlela, protože jinak by mi z toho asi hráblo. Je ale pravda, že ta atmosféra premiéry ve mně vyvolala nervozitu. Během hraní jsem pak dělala všechno pro to, abych ji odbourala. Moje hlava normálně dokáže myslet na spoustu věcí najednou, ale dneska jsem se snažila svoje myšlenky ukočírovat a předat divákům příběh naivní zamilované mladé holky, která je v druhé půlce zlomenou, zničenou, dospělou ženou,“ vypráví Burešová.
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Muzikál, který se hraje na české scéně už jedenatřicet let, si oblíbila celá její rodina. Manžel Přemek Forejt i děti ho viděli už mnohokrát. „Natánek chodil na zkoušky a zamiloval si ho. S bráchou si doma pořád pouští nahrávku původního nastudování s Danem Hůlkou, Leonou Machálkovou a Lucií Bílou. Hádají se, kdo bude Dracula a kdo Krvinka, je to hrozně rozkošné,“ usmívá se Burešová.
Oba lákají umělecké disciplíny, chodí na zpět a herectví. „Přímo tady při divadle je muzikálový kroužek, který navštěvuje můj starší syn. Je mu devět a maká na sobě. Přitom ale pořád zůstává hravým dítětem. Já byla v jeho věku hrozná šprtka a učila se už monology. On to takhle nemá, ale rád by jednou stál na jevišti, tak uvidíme,“ prozradila.
Přesto, kdyby pro něj byla v příštím projektu adekvátní role, nedovolila by mu, aby si ji zahrál. „Myslím, že když děti začnou takhle brzy, stává se, hlavně u kluků, protože se dostávají do puberty a mění se jim hlas, že pro ně v určité životní etapě nejsou role. A některé tím trošku trpí,“ říká, čeho se snaží svého syna uchránit.
Se svým novým jménem je už sžitá. Okolí taky. „Jsem šťastná a spokojená. Dneska mě Filip Renč (režisér představení) oslovil mým druhým jménem, což mi udělalo radost,“ vypráví. I její děti změnu zaznamenaly. „Říkají mi spíš mami, ale občas i Saijo,“ prozrazuje.
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V překladu z finštiny Saija znamená princezna. Ale zpěvačka si ji zvolila paradoxně v souvislosti se svým zdrsněním, odklonem od středního proudu a zaměřením se na metal, ke kterému tíhla odjakživa. Ochutnávku ze svého nového koncertního programu předvede na předávání Českých slavíků a časem prý ještě přitvrdí.
Jméno má potvrzené i oficiálně. Hodlá se s ním prezentovat na hudebním poli, zatímco jako herečka bude dál Eva. Otázkou je, jestli s dalším projektem ho nebude ještě obměňovat nebo rozšiřovat. „Kdo ví, člověk se pořád posouvá a mění. Takže nemůžu říct, jak se rozhodne budoucí Eva,“ má odpověď i na tuto otázku.
Rodina ji podpořila. „Přemek mi do toho nemluvil, je to moje rozhodnutí a on ho respektuje. Je rád, že jsem s novým jménem spokojená. Nechal si ho vytetovat na ruku a moje maminka na nohu,“ vypráví. Sama má po těle spoustu drobných kérek, občas jí však při práci vadí.
„Prosila jsem Romana Šolce, který navrhoval kostýmy k Draculovi, aby mi u šatů udělal dlouhé rukávy. Chtěla jsem je zakrýt, aby neodváděly pozornost od role, kterou hraji,“ vysvětluje. Nejnovějším tetováním je logo její kapely Saija, se kterou ji čeká poslední den v březnu koncert.
Jako zlomvazky pro štěstí rozdávala kolegům růžence, jí samotnou nejvíc potěšila malá kachnička. „V muzikálu křičím: ‚On miloval tu káču!‘ Proto jsem ji dostala v gumové podobě a měla jsem z ní obrovskou radost,“ svěřila se.
Scénu dělal stejně jako u prvního nastudování v roce 1995 Daniel Dvořák. Dracula Karla Svobody, Zdeňka Borovce a Richarda Hese, který se hrál v Paláci kultury (dnes Kongresové centrum) byl prvním českým muzikálem světové úrovně. „Prali jsme se s tím, protože nikdo s takovým formátem tady neměl zkušenost. Ani autoři, ani my, výtvarníci,“ vzpomíná Dvořák který má na svém kontě přes čtyři sta scénografií.
„Takže všechno probíhalo metodou pokusu a omylu, respektive na omyl nebyl čas ani prostor, takže spíš rychlého sledu pokusů, u kterých jsme se modlili, aby dobře dopadly a všechno do sebe zapadlo, jak mělo,“ dodává.
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Scénografie se musela zadávat do výroby dlouho před tím, než bylo dokončené libreto a zkomponovaná celá hudba. „Naštěstí jak technické, tak finanční podmínky byly na vysoké úrovni. Jenom scéna samotná stála kolem deseti milionů korun,“ vypráví Dvořák. Taky se na ni dodnes vzpomíná, stejně jako na kostýmy od Theodora Pištěka.
„Jenomže Bednárik (režisér) se mu do nich pletl, skončilo to roztržkou a nakonec je musel dodělávat Pištěkův syn Honza. Takových poměrně dramatický momentů bylo během vzniku Draculy víc,“ dodává.
„Málo se to ví, ale Jozef Bednárik měl vystudovanou výtvarnou školu a tudíž vlastní vizi o tom, jak by to na jevišti mělo vypadat. Takže i mně coby scénografovi předkresloval, co si jak představuje. Po zkoušce jsme s mým asistentem dostali štos počmáraných papírů, kterým jsme říkali Popolušky, protože jsme se jimi probírali jako Popelky a dělali podle nich všelijaké úpravy. Samozřejmě se to týkalo jenom detailů, ale trval na nich. A tohle přijmout bylo pro Pištěka, držitele Oscara za kostýmy do Formanova Amadea, těžké,“ prozrazuje Dvořák.
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Uprostřed scény stála otočná osm metrů vysoká věž, která vážila kolem deseti tun. Jenomže, když ji technici postavili, podlaha se začala propadat, takže se jeviště muselo vyztužit ocelovou konstrukcí. „Bylo to náročné, proto často docházelo k explozi nervových soustav jednotlivých aktérů,“ usmívá se Dvořák. „A vždycky, když dotyčnému bouchly saze, letěl za producentem Egonem Kulhánkem (současný ředitel Hudebního divadla Karlín), který měl můj velký obdiv za to, jak rychle dokázal každého zklidnit,“ vzpomíná.
S Karlem Svobodou to bylo taky specifické. „To podstatné měl hotové, ale během zkoušek ještě dopisoval hudbu k přestavbám, na kterou jsme netrpělivě čekali. „Vždycky nahlásil, že už je na cestě z Jevan a že u nás bude do patnácti minut. Jenomže my postupně zjistili, že tou dobou teprve usedal ke klavíru, aby ji složil. Ale i on byl neuvěřitelně flexibilní, takže se to nakonec krásně poskládalo dohromady,“ zakončuje Dvořák vzpomínání.