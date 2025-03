Ahoj všem,

Dávám sem poslední vyjádření ohledně včerejší kauzy, která za mě vyeskalovala do obřích rozměrů a úplně zbytečně.

Upřímně se omlouvám všem, které takové věci jako chytnutí kolem ramen a chyceni za ruku popudilo a berou to za jakousi zradu. Chápu, každý máme hranice trochu někde jinde. Za mě je to opravdu běžná věc, která se mezi přáteli děje a kor v našich kruzích.

Ráda bych jen ujasnila pár věcí.

• Nejednalo se absolutně o nějakou noční procházku, ale o pár metrů před budovu Incheby, kde se naše show natáčí a opět zpět.

• Nejednalo se o žádnou nevěru či flirt z mé strany. Neexistuje.

•Ano, když mě kamarád chytí kolem ramen nebo mi chytne ruku, neodtrhnu ho od sebe a nepošlu někam, protože to nevnímám jako pokus o cokoliv. Věřte mi, že kdybych to tak cítila, zachovala bych se jinak a jasně nastavila hranice.

S Petrem jsme přáteli a kolegy a žádná jiná cesta nás nepojí.

Mrzí mě co celé kolem toho vzniklo a jak šílené zprávy mi lidé zde a do komentářů dokážou napsat. Myslim, že lidé co mě znají ví, jaká jsem a jaké mám hodnoty.



Štve mě, že vlastně vůbec musím něco pro nás tak banálního vysvětlovat.



A mrzí mě, pokud jsem vás někoho zklamala. Chápu a akceptuji to.

Není však nic více než má rodina a nikdy bych si to nedovolila ničím zničit.



Mějte se hezky, buďte k sobě laskaví a nelynčujte tak strašlivě lidi z dvou fotek, které se vždy dají naprosto normálně vysvětlit. Dokáže to opravdu hluboce ublížit.



Vaše Ef.