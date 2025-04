Eva Burešová skončila ve slovenské StarDance. Nepomohla ani „krůcená z Kútů“

„Já bych chtěla všem poděkovat, protože je to pro mě krásná zkušenost. Nečekala jsem, že se dostaneme tak daleko. Bylo to strašně hezké,“ prohlásila po vyřazení Eva Burešová.

S Matyášem Adamcem nejdřív předvedli slowfox na píseň Apocalypse od Cigarettes After Sex. „Já nemám co vytknout. Všechno, co jste udělali, ladilo. Krásné. Nemělo to ale choreografický vývoj. Chyběla mi tečka,“ řekl porotce Jan Ďurovčík.

„Já jsem nadšená také. Výborně zatančené. I se mě to dotklo,“ prohlásila o jejich tanci Tatiana Drexler, kterou Matyáš Adamec v minulosti kritizoval kvůli nadržování favoritům porotkyně a špatnému hodnocení jeho partnerky.

„Velmi pěkný ladný slowfox. Bylo to hezké,“ přidal se další z porotců Adam Bardy.

Eva Burešová a Matyáš Adamec po vyřazení z Let’s Dance X (20. dubna 2025)

Tentokrát byl čtvrtým porotcem loňský vítěz Let’s Dance Jakub Jablonský, který je s Adamcem kamarád. Oba se také postavili na porotcovský stolek a předvedli svůj pozdrav.

Celé kolo bylo věnované také Velikonocům a lidovým tradicím. Burešová s Adamcem zatančili „krůcenou z Kútů“ a zpěvačka během tance také zazpívala. Jejich výkon porotci hodnotili kladně. Dohromady za oba tance získali 70 bodů.

Po hlasování diváků ale musela dvojice show opustit. Do semifinále Let’s Dance tak postoupili herec Kristián Baran s Dominikou Roškovou, herečka Zuzana Porubjaková s Jaroslavem Ihringem, herečka Ráchel Šoltésová s Titusem Ablorhem a cyklista Peter Sagan s Eliškou Lenčešovou. Právě kvůli fotkám se sportovcem, na kterých se Burešová se Saganem po skončení jednoho večera nad ránem objímají, byla zpěvačka vděčným terčem slovenského i českého bulváru.

Eva Burešová nicméně z českých známých tváří, které tančily v Let’s Dance, skončila jako druhá nejlepší.

V první řadě v roce 2006 tančily herečka a zpěvačka Kateřina Brožová (skončila sedmá) a zpěvačka Helena Vondráčková (obsadila 6. místo). Pak ve třetí řadě v roce 2009 své taneční dovednosti předvedla zpěvačka Iveta Bartošová (skončila na 4. místě).

O rok později ve čtvrté řadě Let’s Dance tančili herec Marek Vašut (vypadl jako první)a modelka Simona Krainová (skončila na 7. místě). Zatím poslední známou Češkou byla v páté řadě v roce 2011 zpěvačka Gabriela Gunčíková (skončila sedmá).