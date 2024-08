Eva Burešová chce opět rodit. Má na to poslední čtyři roky

Z prvního vztahu s jazzovým muzikantem Michaelem Krásným má sedmiletého Nathaniela, se svým současným partnerem, jímž je kuchař Přemek Forejt, vychovává dvouletého Tristana. Obě těhotenství měla vzorová a porody byly úžasné, což je taky důvod, proč by ho chtěla podstoupit znovu.

„Porod byl pro mě tím nejkrásnějším, co mě v životě potkalo, takže představa, že bych ho už nikdy neměla zažít znovu, je pro mě děsivá. Ještě jedno dítě bych chtěla. Ale teď ne – a rodit po pětatřiceti mi přijde pozdě,“ krčí rameny. Pořád má ale před sebou čtyři roky, během kterých se může rozhodnout, zda rodinu rozšíří.

I když je narození dítěte pro každou ženu nejsilnějším zážitkem, na samotný porod by mnohé nejraději zapomněly. Eva Burešová však oba zvládla bez problémů a následných traumat.

Přemek Forejt a Eva Burešová při natáčení klipu k písni Žena z oceli

„Rodila jsem naprosto přirozeně, a to obě děti byly skoro pětikilové. Ale připravila jsem se na to, chodila na kurzy. A hned na začátku jsem si hlavu nastavila na to, že to bude super. Kdyby mi v tu chvíli nějaká žena vyprávěla svoje špatné zkušenosti, třeba že rodila tři dny, že jí nastřihli hráz…, tak bych to nevnímala. Já jsem prostě věřila, že můj porod bude krásný, že zažiju to, co jsem zažít chtěla – a to se i stalo,“ vzpomíná herečka.

Kvůli obrovskému vyčerpání si herečka dala pauzu od televize, stále ale hraje v divadle. Na obrazovce Primy se navíc objeví jako porotkyně soutěže Česko Slovensko má talent a na Nově v zábavné show Možné je všechno! Provázet jí bude Pavel Zedníček, který si do každého dílu pozve šest hostů. Mezi nimi kromě Ondřeje Sokola, Jakuba Štáfka, Jiřího Mádla, Jitky Čvančarové a dalších i Evu Burešovou.

„Je to improvizační show během které plníme různé úkoly, vymýšlíme scénky. Někdy je to trošku komplikované, třeba když visíme ve vzduchu zavěšení za nohy, nebo stojíme na šikmé ploše, hrajeme potmě... Diváky by to ale mohlo bavit, protože nebudou vědět, co mají čekat. A to jsme nevěděli v danou chvíli ani my,“ říká Eva Burešová.

Vica Kerekes a Eva Burešová v pořadu Možné je všechno!

Tato show jí přinesla mimo jiné spolupráci s kolegy, s nimiž se dosud nikdy před kamerou nesetkala. „Měla jsem tam například scénku s Vicou Kerekes. A ona mě zničehonic čapla a dala mi obrovskou pusu. Říkala jsem si: Tohle je sen každého chlapa možná i některých holek v Česku a já ji znám pět minut a stalo se mi to jen tak, jako lusknutím prstů,“ směje se Eva Burešová.

Současného volna si herečka užívá hlavně s dětmi. Ale má už za sebou i dovolenou ve dvou. S Přemkem Forejtem byli v Itálii. „Mám tam příbuzné, takže se tam cítím jako doma,“ říká. Její sestra Tereza, kterou vzala i s její dcerou Miou na nedávnou party Primy, se tam totiž provdala.

Burešovou s Forejtem ale zajímal hlavně jih Itálie. „Přemek je velký fanoušek Jamese Bonda a v Itálii je město Matera (vytesané do skály, památka UNESCO, pozn. red.), kde se točil film Není čas zemřít, který miluje. Tak jsme se tam jeli podívat. Bylo to nádherné,“ svěřila se Burešová s tím, že sama by se nejraději podívala do Izraele. „Je to můj dlouhodobý sen, ale kvůli tamější situaci se mi asi hned tak nesplní.“