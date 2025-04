Dcera Sarandonové si nechala zmenšit prsa. Mít je obrovská byla fuška, říká

Že operaci podstoupí, oznámila dcera herečky Susan Sarandonové a režiséra Franka Amurriho na svém blogu Happily Eva After. Nedávno sdílela na Instagramu sérii fotek a prozradila detaily rekonvalescence po zákroku.

„Doba rekonvalescence byla zajímavou příležitostí, jak se podívat na své vlastní myšlenky a pocity ohledně sebe sama a své vlastní hodnoty. Je to něco, o čem chci dál přemýšlet,“ napsala s tím, že šlo o její první operaci a narkózu.

Kvůli zotavování po zákroku bude mít problém se spánkem. „Nesnáším spaní na zádech, takže vím, že následujících pár týdnů pro mě bude se spaním těžkých,“ přiznala.

Susan Sarandonová a její dcera Eva Amurri na Screen Actors Guild Awards v Los Angeles (30. ledna 2016)

Šest týdnů po operaci nemůže také pořádně cvičit, má povolené pouze každodenní procházky. „Nejsem moc dobrá v motivaci ke cvičení, takže jsem si pořídila Fitbit, který mi pomáhá. Zatím je to dobré!“ dodala.

Blogerka dále sdílela snímek z kadeřnického salonu. „Fénování vlastních vlasů se ukázalo jako naprosto nevhodné. Zvedání rukou a držení fénu opravdu není dobré pro mé zotavování,“ napsala k fotce. „Rozhodla jsem si dopřát několikanásobné foukání v salonu, kam dojdu pěšky, a jsem moc ráda, že jsem to udělala.“

Zaměřuje se i na zdravou stravu. „Opravdu mě baví pomáhat svému tělu uzdravovat se tím, že mu dávám to, co potřebuje, aby se cítilo co nejlépe,“ uvedla. „Bylo zvláštní vidět své tělo pohmožděné a zotavující se z operace. Není to snadný pohled a rozhodně to ve mně vyvolalo spoustu věcí. Beru těchto několik týdnů jako skvělou příležitost být k sobě laskavá a pečovat o sebe,“ dodala.

Přiznala také, že je pro ní těžké teď nic moc nedělat. „Odpočinek je pro mě těžší, než jsem si uvědomovala. Cítím se hodně provinile, když nedělám něco, co lze objektivně považovat za produktivní,“ prozradila.

Amurri prozradila, že před zákrokem měla prsa šestky až sedmičky. Mít větší poprsí má podle ní své výhody i nevýhody. „Mít extrémně velká prsa vás může ovlivnit nejen fyzicky, ale také psychicky. Bolí vás z nich záda, špatně se oblékají a hlavně: nemůžete si je sundat a odpočinout si. To bylo nejtěžší. Mít obrovská prsa byla občas fuška!“ pokračovala s tím, že po oslavení čtyřicátých narozenin se rozhodla pro zmenšení. „Mohu dělat naprosto neuvěřitelné věci a hlavně žít tak, jak chci žít ve svém vlastním těle. Stojí to za to,“ dodala.

Eva Amurri se v roce 2023 zasnoubila s šéfkuchařem Ianem Hockem a v létě minulého roku se vzali. Předtím byla v letech 2011 až 2020 vdaná za fotbalistu Kyla Martina, se kterým má tři děti.