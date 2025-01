Eva Adamczyková je maminkou. Olympionici prozradili jméno miminka

„Je to kluuuk! Vítej na světě, Kryštofe! Gratulujeme a přejeme hodně zdraví a štěstí, Evo a Marku!“ napsali na Instagramu Český olympijský tým a Svaz lyžařů ČR.

Marek Adamczyk v rozhovoru pro iDNES.cz ještě před narozením prvního potomka řekl, že mu je jedno, jestli to bude syn nebo dcera. „Nemám žádné preference, je mi jedno, jestli to bude kluk nebo holka,“ prohlásil s tím, že od svých kolegů už ale vyzvídal, co péče o dítě a pozice otce obnáší.

„Snažíme se zjistit si co nejvíc informací a nejlepší způsob je ptát se kamarádů, jak to měli oni. Jenomže vidím, že u každého je to trošku jinak. Ale máme i nějaké knížky, podle kterých se orientujeme.“

Marek Adamczyk a Eva Samková v hledišti druhého kola StarDance X (Praha, 19. října 2019)

Eva Adamczyková oznámení o přírůstku do rodiny ohlásila loni v létě. „Čekáme rodinu,“ uvedla v krátkém prohlášení. „Samozřejmě jsem rozmýšlela, jak to správně načasovat, protože je to pro mě velmi osobní, ale musela jsem jim to dát vědět. Jako profesionální sportovkyně jsem v jiné pozici, než kdybych chodila někam normálně do práce. Takže nejdřív to řeknete rodině a hned potom svému týmu, tedy trenérovi, manažerům, klukům a holkám, co spolu trénujeme… A pak přemýšlíte, kdy to říct fanouškům a do médií, je to zvláštní pozice,“ řekla v rozhovoru pro Magazín DNES v srpnu 2024.

Sportovkyně a herec se poznali v roce 2018 na koncertě Světlo pro Světlušku, akci na podporu nevidomých dětí. „Marek ten večer moderoval a dělal se mnou rozhovor,“ prozradila Eva Samková v jednom z rozhovorů, jak se seznámila se svým partnerem.

V roce 2022 se vzali. Tajná svatba se konala na romantickém místě v Krkonoších. Snowboardistka se po svatbě vzdala se rodného příjmení Samková.