Nemusíte mít talent, stačí čísla na Instagramu, rozčiluje se herec Ethan Hawke

„Někdy mi někdo doporučí herce jen proto, že má deset milionů sledujících. Když se zeptám, jestli má zkušenosti, odpoví mi: Ne, ale pomůže nám to s propagací filmu,“ postěžoval si herec.

Hawke upozornil na to, že tento trend komplikuje cestu skutečně talentovaným hercům a vytváří tlak na umělce, aby byli aktivní na sociálních sítích. Sám přiznal, že mu s Instagramem pomáhá jeho dcera Maya Hawke, herečka známá především rolí Robin Buckleyové v seriálu Stranger Things. „Říká mi, co mám postovat a co ne, ale zároveň chápe, jak je to někdy otravné,“ dodal herec.

Ethan Hawke a jeho dcera Maya Hawke (Toronto, 11. září 2023)

Maya Hawke se s podobným problémem už prý setkala také. Režiséři ji varovali, že smazání jejího Instagramu by mohlo ovlivnit její kariéru. „Někteří producenti chtějí herce s velkým dosahem. Když svůj účet smažu, berou to jako ztrátu potenciálního publika,“ vysvětlila Maya v nedávném rozhovoru.

Ethan Hawke nyní propaguje své nové hudební drama Blue Moon, které režíroval Richard Linklater. Film sleduje život textaře Lorenze Harta, který bojoval s alkoholismem a stigmatem spojeným s jeho sexualitou. Film se nyní uchází o Zlatého medvěda na berlínském festivalu.

Podle Hawka by se filmový průmysl měl více soustředit na kvalitu hereckého výkonu než na popularitu na internetu. „Sociální sítě nejsou zárukou talentu. Skvělí herci potřebují prostor ukázat, co umí,“ dodal.