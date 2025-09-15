Hlavní roli v Titanicu mohl hrát Ethan Hawke. Dnes je herec rád, že ji nedostal

„Mám za to, že bych výsledný úspěch rozhodně nezvládal tak zatraceně dobře jako Leo. On si v tomhle nezadal s Beatles,“ prohlásil čtyřiapadesátiletý Ethan Hawke v rozhovoru pro britskou verzi magazínu GQ.
V roce 1997, kdy byl velkofilm uveden do kin, měl herec přitom sám na kontě již celou řadu úspěšných filmů – například drama Společnost mrtvých básníků, tragikomedii Bolestná realita či romantický film Před úsvitem. Hawke však v tomto případě dal raději přednost natáčení sci-fi thrilleru Gattaca, kde si zahrál po boku své tehdy budoucí, dnes již bývalé manželky Umy Thurmanové.
O čtyři roky mladšímu DiCapriovi, který ve velkofilmu o potopení parníku Titanic v roce 1912 ztvárnil milence bohaté dámy Rose v podání Kate Winsletové, následně tento snímek přinesl obrovský kariérní průlom. Mezi jeho další počiny patří například hlavní role ve filmech Chyť mě, když to dokážeš, životopisném dramatu Letec či dobrodružném snímku Krvavý diamant, přičemž za poslední dva jmenované filmy si DiCaprio odnesl i nominaci na Oscara.
Ethan Hawke si mezitím v roce 2001 vysloužil nominaci na Cenu Academie za vedlejší roli v kriminálním dramatu Training Day. Přestože sošku nakonec nevyhrál, Denzel Washington mu prý ten večer šeptem naznačil, že ocenění vlastně nepotřebuje – že to spíš by „ta cena potřebovala jeho“.
|
Ethan Hawke režíroval sexuální scény dcery, kterou má s Umou Thurmanovou
Z manželství s herečkou Umou Thurmanovou, které v roce 2004 skončilo rozvodem, má Ethan Hawke dvě děti – dnes sedmadvacetiletou dceru Mayu a třiadvacetiletého syna Levona.
„Je to ponižující,“ vyjádřil se Hawke k pozornosti, kterou veřejnost věnovala rozchodu slavného hereckého páru. „Je to ponižující i v případech, kdy se o nás novináři vyjadřují pozitivně.“
Dnes je herec ženatý podruhé, a to s producentkou Ryan Hawkeovou. Ani hereckou kariéru zdaleka nepověsil na hřebík – diváci jej brzy budou moci vidět například v komedii She Dances či v hororu Černý telefon 2.