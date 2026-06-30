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Jezte čokoládu. Je po ní žízeň a víc vypijete, doporučuje Ester Ledecká
Jedna z nejúspěšnějších českých sportovkyň současnosti tráví volné dny v Řecku, kde vedle odpočinku nezahálí ani po sportovní stránce. Věnuje se windsurfingu, užívá si slunce i plavby po moři a o zážitky se dělí se svými sledujícími na sociálních sítích.
Na nových fotografiích nechybí několik selfie ani pózy v bílých bikinách. Ester Ledecká příspěvek doplnila s nadsázkou poznámkou, že o její make-up se postaral řecký bůh slunce Helios a o vlasy Poseidon společně s Aiolosem.
Fanoušci na sebe nenechali dlouho čekat a sportovkyni zasypali komplimenty. „Bez tuny make-upu jste krásná,“ píše jeden ze sledujících. Další přidal: „Esterko, užívej léta, relax, sluníčko, Řecko... Jsi kočena.“ Objevily se ale i odvážnější vzkazy. „Krásné pihy, jsi nádherná, s tebou ani hřích není hříchem,“ stálo v jednom z komentářů pod příspěvkem. Objevil se i dotaz na jejího otce, muzikanta Janka Ledeckého. „A co táta Leďák? Jak ten lítá na surfu?“ ptají se fanoušci.
Ledecká patří mezi sportovce, kteří ani během letních měsíců nezahálejí. Vedle odpočinku se pravidelně připravuje na další sezonu a udržuje se ve špičkové kondici. Není proto divu, že její fotografie v plavkách pravidelně sklízejí velký ohlas.
Dcera zpěváka Janka Ledeckého se dlouhodobě řadí mezi nejúspěšnější české sportovce. Proslavila se především historickým triumfem na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu v roce 2018, kde získala zlato v superobřím slalomu, a zároveň patří ke světové špičce ve snowboardingu.
Soukromí si přitom pečlivě střeží a jen výjimečně nechává fanoušky nahlédnout do svého života mimo sport. V dubnu překvapila své sledující, když oznámila netradičním videem ze střelnice rozchod po pěti letech s tenistou Robinem Staňkem.
V polovině června Ester Ledecká pobavila návštěvníky koncertu Ewy Farne v pražském Edenu, když během tanečního vystoupení k hitu Boky jako skříň dorazila s píšťalkou na pódium a ujala se vtipně role zpěvaččiny trenérky. Na pódiu na ni přísně dohlížela při běhu do schodů i jízdě na rotopedu a stala se tak součástí jednoho z nejúsměvnějších momentů celého večera.