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Ester Ledecká zapózovala v bikinách na dovolené v Řecku a nadchla fanoušky

Autor:
  11:36
Ester Ledecká zdraví své sledující na Instagramu z aktivní dovolené v Řecku....

Ester Ledecká zdraví své sledující na Instagramu z aktivní dovolené v Řecku. (červen 2026) | foto: Instagram @esterledecka

Olympijská vítězka zapózovala v bílých bikinách a potěšila fanoušky. (červen...
Ester Ledecká zdraví své sledující na Instagramu z aktivní dovolené v Řecku....
Ester Ledecká zdraví své sledující na Instagramu z aktivní dovolené v Řecku....
Ester Ledecká zdraví své sledující na Instagramu z aktivní dovolené v Řecku....
75 fotografií
Ester Ledecká (31) si po náročné sezoně dopřává odpočinek u moře. Olympijská vítězka se fanouškům přihlásila z řecké dovolené sérií fotografií, na kterých ukázala nejen vysportovanou postavu v bílých bikinách, ale také dobrou náladu. V komentářích se okamžitě objevily desítky obdivných reakcí.

Jezte čokoládu. Je po ní žízeň a víc vypijete, doporučuje Ester Ledecká

Jedna z nejúspěšnějších českých sportovkyň současnosti tráví volné dny v Řecku, kde vedle odpočinku nezahálí ani po sportovní stránce. Věnuje se windsurfingu, užívá si slunce i plavby po moři a o zážitky se dělí se svými sledujícími na sociálních sítích.

Na nových fotografiích nechybí několik selfie ani pózy v bílých bikinách. Ester Ledecká příspěvek doplnila s nadsázkou poznámkou, že o její make-up se postaral řecký bůh slunce Helios a o vlasy Poseidon společně s Aiolosem.

Fanoušci na sebe nenechali dlouho čekat a sportovkyni zasypali komplimenty. „Bez tuny make-upu jste krásná,“ píše jeden ze sledujících. Další přidal: „Esterko, užívej léta, relax, sluníčko, Řecko... Jsi kočena.“ Objevily se ale i odvážnější vzkazy. „Krásné pihy, jsi nádherná, s tebou ani hřích není hříchem,“ stálo v jednom z komentářů pod příspěvkem. Objevil se i dotaz na jejího otce, muzikanta Janka Ledeckého. „A co táta Leďák? Jak ten lítá na surfu?“ ptají se fanoušci.

Ester Ledecká zdraví své sledující na Instagramu z aktivní dovolené v Řecku. (červen 2026)
Olympijská vítězka zapózovala v bílých bikinách a potěšila fanoušky. (červen 2026)
Ester Ledecká zdraví své sledující na Instagramu z aktivní dovolené v Řecku. (červen 2026)
Ester Ledecká zdraví své sledující na Instagramu z aktivní dovolené v Řecku. (červen 2026)
75 fotografií

Ledecká patří mezi sportovce, kteří ani během letních měsíců nezahálejí. Vedle odpočinku se pravidelně připravuje na další sezonu a udržuje se ve špičkové kondici. Není proto divu, že její fotografie v plavkách pravidelně sklízejí velký ohlas.

Dcera zpěváka Janka Ledeckého se dlouhodobě řadí mezi nejúspěšnější české sportovce. Proslavila se především historickým triumfem na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu v roce 2018, kde získala zlato v superobřím slalomu, a zároveň patří ke světové špičce ve snowboardingu.

Soukromí si přitom pečlivě střeží a jen výjimečně nechává fanoušky nahlédnout do svého života mimo sport. V dubnu překvapila své sledující, když oznámila netradičním videem ze střelnice rozchod po pěti letech s tenistou Robinem Staňkem.

V polovině června Ester Ledecká pobavila návštěvníky koncertu Ewy Farne v pražském Edenu, když během tanečního vystoupení k hitu Boky jako skříň dorazila s píšťalkou na pódium a ujala se vtipně role zpěvaččiny trenérky. Na pódiu na ni přísně dohlížela při běhu do schodů i jízdě na rotopedu a stala se tak součástí jednoho z nejúsměvnějších momentů celého večera.

esterledecka

Freedom ✨️

STR

26. června 2026 v 18:49, příspěvek archivován: 30. června 2026 v 11:06
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