„Byl to dobrý rok, to se pozná i podle toho, že jsem tady,“ řekla Ledecká v Show Jana Krause, kam ji vždy zvou, aby oslavili její úspěchy. Většinou to slaví čokoládou a to udělala i tentokrát.

Na čokoládu totiž nedá dopustit a v jejím sportu nevadí, když trochu přibere. „Řešíme váhu, aby byla dostatečná, aby to jelo,“ vysvětluje Ledecká.

„Klidně si dám čokoládu před závodem. Ale spíš si ji nechávám po závodě, abych měla motivaci a dám si ji pak na oslavu, když to dopadne dobře. Já si ji tedy dám i když to nedopadne dobře,“ prozradila Ledecká.

„Víte, co je dobré? Po čokoládě, máte žízeň a pijete víc vody a je to dobré pro organismus,“ říká sportovkyně, která jezdí na nejvyšší úrovni závody na snowboardu i lyžích, což je světový unikát a ne všechny kolegyně to berou.

„Já mám pocit, že kluci mají radost na snowboardu, holky to hezky hrajou, že mají radost. Já bych taky neměla radost,“ říká Ledecká.

Nová sezona pro ni začne v listopadu, ale to neznamená, že má teď volno. Pár dní byla v Praze a už zase odjede trénovat.

„Tahle část roku je pro mě hrozná, protože když jedeme na ledovec, tak moji trenéři mají pocit, že čím dřív vstaneme, tak bude lepší sníh, takže vstáváme ještě před rozbřeskem, třeba v půl čtvrté, což je ještě v noci. Já se probouzím tak v půl desáté a to už je po tréninku, takže z toho moc nemám,“ vysvětluje Ledecká, která kvůli sportu nemá moc času na osobní život a je stále single.