Trenér pořád chce, abych měla víc kil, směje se Ester Ledecká

„Můj trenér pořád chce, abych měla víc kil,“ svěřila se, když přemýšlela nad odpovědí na otázku, zda musí v sezoně držet nějakou speciální dietu. „Mně to ale nejde, pořád mám nějakých šedesát devět nebo sedmdesát kilo, od patnácti let.“

Sportovkyně je navíc stejně skeptická k tomu, že by jí kila navíc pomohla ve zvýšení rychlosti jízdy. „Zase bych s sebou musela tahat daleko víc kil, když dělám tu zatáčku, tlačí to na mě ještě víc,“ prozradila.

Z pozvání do talkshow ani z čokoládového dortu neskrývala radost. „Jsem ráda, že jste mě pozval, to je vždycky dobrá známka, jako že se mi ta sezona povedla a je všechno v pořádku,“ řekla Ledecká, která získala na letošní olympiádě v paralelním slalomu na snowboardu zlatou medaili, což je její už třetí olympijské zlato v pořadí. „Novináři vždycky o mně řeknou, že olympijské zlato je pro mě nejcennější, aniž by se mě zeptali… tak né, já mám ráda všechny medaile!“

Česká královna zimních sportů také prozradila, kdo všechno tvoří jádro jejího týmu. „Na lyžích mám dva trenéry, fyzioterapeuta, servisáka a maminku s tátou, když přijedou, a na snowboardu mám jednoho trenéra, fyzioterapeuta a servisáka,“ řekla s tím, že když se jí něco nepovede, hledá problém vždy nejprve u sebe.

Ester Ledecká v Show Jana Krause (11. května 2022)

Přestože zima už dávno skončila, je Ester Ledecká touto dobou stále v aktivním tréninku. „Jezdíme trénovat na ledovce, a abychom stihli ten dobrý sníh, ten ještě po ránu zmrzlý, tak musíme vstávat třeba v půl čtvrté ráno a jít na ten kopec. A já nejsem žádný velký vstávač, takže je to pro mě utrpení,“ posteskla si a dodala, že aby byla schopná tento rytmus držet, musí chodit spát v osm. „Večerní sníh už je takový rozbředlý a trenéři ho nemají rádi. Já bych byla i pro ten rozbředlý.“

Jinak se prý se svými trenéry nijak zvlášť nepře. „Já s nimi většinou souhlasím, nediskutuju. Vybírám si trenéra už takového, že vím, že mi řekne něco, co mi pomůže. Teď mám poměrně nového, dva roky, italského trenéra, který dřív trénoval Nora Aksela Lunda Svindala, a ten má opravdu co říct. Je hrozně zajímavé slyšet jeho názory, protože on dřív trénoval jenom chlapy, kteří mají zase trochu jinou stopu, jsou agresivnější, takže on po mně chce, abych to taky zkoušela, což je zajímavé, ale občas dost složité,“ přiznala.