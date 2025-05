„Za první vydělané peníze jsem si nechala přišít uši, protože se mi moje sestry i moje matka smály, jak mám odstálý ouška. Přišili mi ucho, ale špičku nechali, takže jsem pochopila, že nebudu ten typ, který se nějak může zpěčovat přírodě a dělat na sobě úpravy, protože to je zbytečné. Takže si uši stále zakrývám,“ postěžovala si Kočičková.

Do dalších zákroků se pouštět nehodlá, ačkoli není se vším na svém těle spokojená. „Už toho mám víc k zakrývání. Na krku se mi udělala želva. Nikdy jsem neměla ten krásný vykrojený profil jako herečky a teď je to ještě obtloustlé a na tom vrásky. A vy, co máte mobily děvčátka, to budete mít už v pětadvaceti,“ varovala mladé ženy. „Ale kačera si nenapíchnu,“ odmítá Kočičková populární zvětšování rtů.

Svůj vzhled už víc měnit nehodlá, ale ráda by změnila své umělecké jméno. Původně se jmenuje Renáta Divišová a pseudonym jí vymyslel herec Jaroslav Dušek.

„Já jsem kdysi chodila s chlapcem, který mi říkal Esterko. A když jsem dělala v rádiu, chtěli po nás mít připravené pseudonymy. Tak jsem si říkala, že budu Ester, příjmení jsem nevěděla, a Jaroslav Dušek mi říkal, ať jsem Kočičková,“ vzpomíná komička.

Nyní by to ale chtěla ozvláštnit. „Já jsem se ke stáru rozhodla, že kápnu božskou. Jsem pejskař, miluju psy. A ráda bych si tak dala ještě přídomek. Ester Pes Kočičková. Chci podpořit kolegyně, které se rozhodly nepřechylovat. Třeba Khek Kubařová nebo Ramba,“ uvedla.