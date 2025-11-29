Chlapa mezi sebe nechceme, říká Ester Janečková o Sama doma

Autor:
Ester Janečková byla mezi prvními, kteří si nechali od Barbory Černoškové podepsat knihu rozhovorů Na svém místě. V práci se totiž nepotkávají, i když obě moderují pořad Sama doma. Každá ale točí v jinou dobu.
Ester Janečková v pořadu Sama doma

Ester Janečková v pořadu Sama doma | foto: © Česká televize / David Raub

Ester Janečková a Zdeněk Janeček (Praha, 22. března 2024)
Ester Janečková
Moderátorka Ester Janečková
Ester Janečková a Zdeněk Janeček (Praha, 22. března 2024)
26 fotografií

Ester Janečková vysílá ve dvojici s Petrou Eliáš Volákovou, kdežto Barboba Černošková vytváří tandem s Lucií Křížkovou. A Martina Vrbová Hynková moderuje s Kateřinou Podrazkou. Skoro všechny ale svoji kolegyni přišly podpořit, když křtila knihu rozhovorů, jež udělala s ženami, které uspěly v mužské konkurenci.

„My se máme hrozně rády. Myslím, že si upřímně fandíme a jsem za to moc ráda,“ říká Ester Janečková. „Obzvlášť, když slyším, jaké konkurenční vztahy panují jinde. My jsi navzájem přejeme. V našem pořadu nemá řevnivost místo,“ dodává.

Sama Janečková v něm působí už dvacet let. Za tu dobu se diváci pořadu Sama doma, který vysílá Česká televize, proměnili. „Vždycky ho sledovali i muži, ale hlavní skupinou jsou ženy na mateřské dovolené a přibylo seniorů. Píší nám, že se na nás dívali, když měli malé děti a teď znovu s vnoučaty, což je milé,“ dodává. „Ale zpočátku, když se pořad reprízoval v brzkých ranních hodinách, říkali mi kamarádi, že když přijdou domů z mejdanu, pustí si televizi a vidí tam mě, taky se dívají.“

Ester Janečková

I když jde o dopolední pořad, spektrum témat, kterými se zabývá, je široké. „Děláme jak odlehčené, tak závažnější rozhovory zejména v rámci lékařského oboru. Každý týden se věnujeme jednomu problému a dotýkáme se docela zásadních a závažných věcí. Náš pořad tím pádem lidi populární formou i vzdělává,“ vysvětluje.

Zejména pro ni je zdravotnické téma doslova hobby. Má stejně jako její sestra vystudovanou střední zdravotnickou školu, druhá sestra je psychoterapeutkou a manžel doktorem. „Hlavně psychotémata mě hodně baví,“ říká Ester Janečková, která je nejen herečkou a moderátorkou, ale dnes už i certifikovanou psychoterapeutkou.

„Psychoterapií jsem se zabývala v rámci výcviku i po něm, ale pak jsem zjistila, že potřebuji získat větší sebedůvěru, abych ji mohla poskytovat. Přesto, že mám za sebou pětiletý výcvik, zůstává ve mně pocit, že bych se potřebovala ještě dovzdělat. Možná to vnímám až přehnaně zodpovědně,“ přemýšlí nahlas.

Ester Janečková v pořadu Sama doma
Ester Janečková a Zdeněk Janeček (Praha, 22. března 2024)
Ester Janečková
Moderátorka Ester Janečková
26 fotografií

Svým přátelům a blízkým psychoterapii neposkytuje, protože takové je nepsané pravidlo v tomto oboru. „Ale v Sama doma jsme si navzájem s holkami vrbami. S Péťou Eliáš Volákovou jsme svěřovací typy. Řešíme spolu i soukromé věci. Ale to není terapie. To jenom toho druhého vyslechnete a něco mu doporučíte. Třeba právě ty terapie,“ popisuje.

Párkrát v životě také vyhledala terapeuta, když procházela náročnějším obdobím. „Myslím, že je hrozně dobře přiznat si, že si člověk sám nepomůže, že právě to sdílení v rámci rodiny a přátelství nestačí, a že má vyhledat odbornou pomoc,“ říká.

Janečková se v minulosti musela vyrovnat se ztrátou dítěte ve vyšším stupni těhotenství stejně jako s opakovanými manželovými nevěrami. „V období, kdy jsme s mým mužem uvažovali, že půjdeme od sebe, začali jsme chodit na párovou terapii a pomohla nám,“ vzpomíná moderátorka.

Děti nám poděkovaly, jak jsme s manželem zvládli krizi ve vztahu, říká Janečková

Kniha její kolegyně Barbory Černoškové je o ženách, které si musely své místo na slunci v prostředí mužů vybojovat. S tím ovšem Janečková zkušenost nemá, protože Sama doma je výlučně ženským pracovištěm „My to máme spíš naopak. Už se nám hlásilo pár mužů, že by chtěli s námi moderovat, ale my je mezi sebe nechceme,“ vysvětluje.

„To je prostě pořad, který moderují výhradně ženy. Jsou jiné relace, kde jsou v páru muž se ženou, tak to můžou zkusit tam. Co kdybychom je k nám vzali a oni byli vtipnější než my a nás by tam už nechtěli? Takže nic takového,“ směje se.

Barbora Černošková

V posledních letech uspokojuje Ester být maminkou a babičkou. „Vnouček má dva a půl roku a moc mě to s ním baví, je úžasný,“ říká o Vincentovi, jehož tatínkem je její syn Krištof. Druhý potomek Cyril studuje DAMU a připravuje se na bakaláře. „Věnuje se hraní a je velmi šikovný. Zatím dělal studentské věci, hodně točí s famáky, ale pracoval taky na rozhlasovém seriálu, ve kterém hraje jednu z hlavních rolí. Na ten se moc těším,“ říká Janečková.

Cyrilovou doménou je pohybové divadlo, věnuje se akrobacii, ale zároveň mu jde i mluvený projev. „Mám z toho radost, i když jsem mu herectví původně rozmlouvala, protože si myslím, že tahle branže je dost náročná, často i nespravedlivá. Je to o náhodě a štěstí, jestli k vám přijde nějaká práce. A když ji nemáte dost, nebo dokonce žádnou, je to těžké. Ale vidím, jak moc ho to baví, tak mu to přeju,“ vypráví.

Sama studovala první tři roky na DAMU dramaturgii a pak herectví. Její filmová kariéra začala snímkem Ulovit miliardáře, v němž hrála hlavní ženskou postavu. „Natáčení bylo moc fajn, ale tím to celé skončilo. Ale třeba se ještě k nějaké roli dostanu,“ doufá. V divadle hrála také, ale následně byla osm let doma s dětmi a „vypadla“ z toho. Zároveň se ovšem našla v moderaci.

Ester Janečková a Zdeněk Janeček (Praha, 22. března 2024)

S manželem teď prožívá jednu z nejhezčích fází jejich vztahu. Radují se ze svých dětí. Nejmladší Sára je na osmiletém gymnázium, v lednu jí bude patnáct. „Manžel doufá, že se bude věnovat stejně jako on chirurgii. Ale ona zatím neví, tak mu nic neslibuje. Má velký hudební talent a celkově je moc fajn. To, co mě nejvíc v životě baví, je být mámou takovým úžasným dětem,“ vyznala se Janečková.

Kromě moderování se věnuje charitativní činnosti, spolupracuje s Domovem sv. Josefa, který pomáhá lidem s roztroušenou sklerózou. Zároveň píše knihu, která by měla být výpovědí o jejím dětství. O tom, co prožila jako dcera disidentky. „Začala jsem s tím před prázdninami, pak jsem psaní odložila a teď sbírám sílu se k němu vrátit. Ne všechny zážitky byly jednoduché, ale zároveň mám pocit, že už nastává čas sepsat je,“ uzavírá.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Bývalá satanistka se svlékla v nahé seznamce. Nahota je pro ni očistou

Valerie se v Naked Attraction svlékla už podruhé.

V osmé epizodě pořadu Naked Attraction bude partnera hledat máma na plný úvazek Valerie (27) z Mostu. Bývalá satanistka bere nahotu jako „očistu od všech masek“ a partnera si vybírá podle intuice.

Udělej si něco s tím obličejem, říkali mi na konkurzech, vzpomíná Sydney Sweeney

Sydney Sweeney

Herečka Sydney Sweeney (28) se svěřila se svými náročnými začátky v Hollywoodu. Už jako dospívající čelila hvězda seriálu Euphoria během konkurzů nevybíravým poznámkám a ponižujícímu jednání.

Fotbalistka Alisha Lehmannová pózuje nahoře bez, fotkami pobláznila fanoušky

Fotbalistka Alisha Lehmannová potěšila fanoušky na Instagramu černobílými...

Švýcarská fotbalová hvězda Alisha Lehmannová (26) patří mezi nejvlivnější sportovní osobnosti na sociálních sítích, jen na Instagramu ji sleduje více než 16 milionů lidí. Její nejnovější série...

Pod sto ještě nemám, říká Hezucký. Ukázal nemocniční pokoj a pokáral sestřičku

Patrik Hezucký v nemocnici při natáčení podcastu Lepší už to nebude (25....

Leoš Mareš (48) v páteční Ranní show popsal natáčení podcastu Lepší už to nebude, které absolvoval v roli kameramana při pravidelné návštěvě svého kamaráda Patrika Hezuckého (55). Ten byl ve...

Patrik Hezucký je na morfinu, na Vánoce by ale mohl být doma, prozradil Leoš Mareš

Patrik Hezucký a Leoš Mareš

Leoš Mareš (49) navštěvuje svého parťáka z rádia Patrika Hezuckého (55) denně v benešovské nemocnici. V Ranní show Evropy 2 prozradil, že je Hezucký aktuálně na morfinu, ale neztrácí humor a věří, že...

Mám spoustu práce, vztahy teď neřeším, hlásí Miss Earth Natálie Puškinová

Natálie Puškinová v Show Jana Krause (premiéra 26. listopadu 2025)

Natálie Puškinová (21) bezprostředně po příletu z Filipín, kde zvítězila v soutěži o titul Miss Earth, prohlásila, že největší strach má z účasti v Show Jana Krause. Ten si ji na červenou pohovku...

29. listopadu 2025

Chlapa mezi sebe nechceme, říká Ester Janečková o Sama doma

Ester Janečková v pořadu Sama doma

Ester Janečková byla mezi prvními, kteří si nechali od Barbory Černoškové podepsat knihu rozhovorů Na svém místě. V práci se totiž nepotkávají, i když obě moderují pořad Sama doma. Každá ale točí v...

29. listopadu 2025

Šťastně žít se dá i s těžkým údělem. Zažily jsme časy nádherné i kruté, říká Bočanová

Premium
Herečka Mahulena Bočanová

S nadhledem a humorem sobě vlastním promluvila oblíbená herečka Mahulena Bočanová o své práci, ale také o soukromí. Jak se jí daří balancovat mezi natáčením a rodinou, kterou navíc nedávno rozšířil...

28. listopadu 2025

Ed Harris po slávě a luxusu nikdy netoužil. V Hollywoodu má pověst seriózního muže

Premium
Ed Harris na filmovém festivalu v Glasgow (28. února 2025)

Vždycky vypadal starší a vyzrálejší, než ve skutečnosti byl. „To dělají ty vlasy. Kdybych měl celý život hustou kštici, byl bych jistě jiným člověkem i hercem,“ říká Ed Harris, který právě slaví 75....

28. listopadu 2025

Jako bych znovu prošel porodními cestami, říká hvězda Bílého lotosu po natáčení

Walton Goggins na cenách Emmy v Los Angeles (15. září 2024)

Americký herec Walton Goggins (54) hrál ve třetí sérii seriálu Bílý lotos roli Ricka Hatchetta. Kromě nominace na cenu Emmy mu přinesla i celosvětovou slávu. Herec promluvil o tom, jak zásadně ho...

28. listopadu 2025  13:23

Pod sto ještě nemám, říká Hezucký. Ukázal nemocniční pokoj a pokáral sestřičku

Patrik Hezucký v nemocnici při natáčení podcastu Lepší už to nebude (25....

Leoš Mareš (48) v páteční Ranní show popsal natáčení podcastu Lepší už to nebude, které absolvoval v roli kameramana při pravidelné návštěvě svého kamaráda Patrika Hezuckého (55). Ten byl ve...

28. listopadu 2025  10:02

Utajené těhotenství. David Pastrňák s manželkou čekají další miminko

David Pastrňák a Rebecca Rohlssonová (Karlovy Vary, 28. srpna 2021)

Manželka hokejisty Davida Pastrňáka Rebecca Rohlssonová se na sociálních sítích pochlubila snímky rodiny. Odhalila přitom, že je těhotná. S manželem už mají dceru. Předtím o jedno miminko přišli.

28. listopadu 2025  7:17

Finále show Zrádci 2: Veronika si připadá šílená, že už podezírá i Miu

Modelka Veronika v show Zrádci 2

Veronika Krajplová, která je úspěšnou modelkou, dokazuje, že krásné ženy mají otevřenou mysl. Zatímco jsou věrní povětšinou zaslepení pláčem Mii, Veronika ji už proti své vůli podezírá.

28. listopadu 2025

Okolí ze mě mámí vývoj děje v seriálu Bratři a sestry, ale neprozradím, říká Pöthe

Sebastian Pöthe

Herec Sebastian Pöthe (16) se před televizními i filmovými kamerami pohybuje od dětství. Díky otci má maďarské kořeny a hovoří plynně maďarsky. Vedle herectví by se chtěl věnovat i ekonomii, kterou...

28. listopadu 2025

Hlášky z Love Islandu používáme i doma, přiznávají vítězové Patricie a Honzi

Patricie a Honza jako finalisté seznamovací show Love Island 2025

Od jejich vítězství v reality show Love Island uběhla už nějaká doba. Pořad ale stále Patricii Herlíkovou a Jana Michálka alias Honziho ovlivňuje. Oba v rozhovoru pro iDNES.cz mimo jiné prozradili,...

28. listopadu 2025

Stojíte za klasikou, nebo budete experimentovat s karamelem? Obě Salka jsme vyzkoušeli za vás
Stojíte za klasikou, nebo budete experimentovat s karamelem? Obě Salka jsme vyzkoušeli za vás

Salko je pro mnoho domácností symbolem jednoduchého a poctivého sladkého pečení. Hodí se při přípravě nejen skleničkových dezertů a krémů, ale i...

Princezna letošních Vánoc. Švehlíková o nové pohádce i rozchodu slavných rodičů

Premium
Sofie Anna Švehlíková. Seznamte se s princeznou z letošní vánoční...

Seznamte se s princeznou z letošní vánoční pohádky. Se svým příjmením má Sofie Anna Švehlíková těžkou startovní pozici. Začne srovnávání. S mámou herečkou, s tátou hercem, s dědou hercem... Jak svou...

27. listopadu 2025

Šestiletý syn Patrika Hezuckého natočil dojemné video pro tátu do nemocnice

Moderátor Patrik Hezucký v podcastu Lepší už to nebude (listopad 2025)

Patrik Hezucký (55) je nadále hospitalizován s dosud nespecifikovaným zdravotním problémem. V době, kdy jeho stav bedlivě sledují fanoušci i kolegové, dorazil do nemocnice povzbudivý vzkaz, který mu...

27. listopadu 2025  14:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.