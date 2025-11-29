Chlapa mezi sebe nechceme, říká Ester Janečková o Sama doma

Ester Janečková vysílá ve dvojici s Petrou Eliáš Volákovou, kdežto Barboba Černošková vytváří tandem s Lucií Křížkovou. A Martina Vrbová Hynková moderuje s Kateřinou Podrazkou. Skoro všechny ale svoji kolegyni přišly podpořit, když křtila knihu rozhovorů, jež udělala s ženami, které uspěly v mužské konkurenci.
„My se máme hrozně rády. Myslím, že si upřímně fandíme a jsem za to moc ráda,“ říká Ester Janečková. „Obzvlášť, když slyším, jaké konkurenční vztahy panují jinde. My jsi navzájem přejeme. V našem pořadu nemá řevnivost místo,“ dodává.
Sama Janečková v něm působí už dvacet let. Za tu dobu se diváci pořadu Sama doma, který vysílá Česká televize, proměnili. „Vždycky ho sledovali i muži, ale hlavní skupinou jsou ženy na mateřské dovolené a přibylo seniorů. Píší nám, že se na nás dívali, když měli malé děti a teď znovu s vnoučaty, což je milé,“ dodává. „Ale zpočátku, když se pořad reprízoval v brzkých ranních hodinách, říkali mi kamarádi, že když přijdou domů z mejdanu, pustí si televizi a vidí tam mě, taky se dívají.“
I když jde o dopolední pořad, spektrum témat, kterými se zabývá, je široké. „Děláme jak odlehčené, tak závažnější rozhovory zejména v rámci lékařského oboru. Každý týden se věnujeme jednomu problému a dotýkáme se docela zásadních a závažných věcí. Náš pořad tím pádem lidi populární formou i vzdělává,“ vysvětluje.
Zejména pro ni je zdravotnické téma doslova hobby. Má stejně jako její sestra vystudovanou střední zdravotnickou školu, druhá sestra je psychoterapeutkou a manžel doktorem. „Hlavně psychotémata mě hodně baví,“ říká Ester Janečková, která je nejen herečkou a moderátorkou, ale dnes už i certifikovanou psychoterapeutkou.
„Psychoterapií jsem se zabývala v rámci výcviku i po něm, ale pak jsem zjistila, že potřebuji získat větší sebedůvěru, abych ji mohla poskytovat. Přesto, že mám za sebou pětiletý výcvik, zůstává ve mně pocit, že bych se potřebovala ještě dovzdělat. Možná to vnímám až přehnaně zodpovědně,“ přemýšlí nahlas.
Svým přátelům a blízkým psychoterapii neposkytuje, protože takové je nepsané pravidlo v tomto oboru. „Ale v Sama doma jsme si navzájem s holkami vrbami. S Péťou Eliáš Volákovou jsme svěřovací typy. Řešíme spolu i soukromé věci. Ale to není terapie. To jenom toho druhého vyslechnete a něco mu doporučíte. Třeba právě ty terapie,“ popisuje.
Párkrát v životě také vyhledala terapeuta, když procházela náročnějším obdobím. „Myslím, že je hrozně dobře přiznat si, že si člověk sám nepomůže, že právě to sdílení v rámci rodiny a přátelství nestačí, a že má vyhledat odbornou pomoc,“ říká.
Janečková se v minulosti musela vyrovnat se ztrátou dítěte ve vyšším stupni těhotenství stejně jako s opakovanými manželovými nevěrami. „V období, kdy jsme s mým mužem uvažovali, že půjdeme od sebe, začali jsme chodit na párovou terapii a pomohla nám,“ vzpomíná moderátorka.
Děti nám poděkovaly, jak jsme s manželem zvládli krizi ve vztahu, říká Janečková
Kniha její kolegyně Barbory Černoškové je o ženách, které si musely své místo na slunci v prostředí mužů vybojovat. S tím ovšem Janečková zkušenost nemá, protože Sama doma je výlučně ženským pracovištěm „My to máme spíš naopak. Už se nám hlásilo pár mužů, že by chtěli s námi moderovat, ale my je mezi sebe nechceme,“ vysvětluje.
„To je prostě pořad, který moderují výhradně ženy. Jsou jiné relace, kde jsou v páru muž se ženou, tak to můžou zkusit tam. Co kdybychom je k nám vzali a oni byli vtipnější než my a nás by tam už nechtěli? Takže nic takového,“ směje se.
V posledních letech uspokojuje Ester být maminkou a babičkou. „Vnouček má dva a půl roku a moc mě to s ním baví, je úžasný,“ říká o Vincentovi, jehož tatínkem je její syn Krištof. Druhý potomek Cyril studuje DAMU a připravuje se na bakaláře. „Věnuje se hraní a je velmi šikovný. Zatím dělal studentské věci, hodně točí s famáky, ale pracoval taky na rozhlasovém seriálu, ve kterém hraje jednu z hlavních rolí. Na ten se moc těším,“ říká Janečková.
Cyrilovou doménou je pohybové divadlo, věnuje se akrobacii, ale zároveň mu jde i mluvený projev. „Mám z toho radost, i když jsem mu herectví původně rozmlouvala, protože si myslím, že tahle branže je dost náročná, často i nespravedlivá. Je to o náhodě a štěstí, jestli k vám přijde nějaká práce. A když ji nemáte dost, nebo dokonce žádnou, je to těžké. Ale vidím, jak moc ho to baví, tak mu to přeju,“ vypráví.
Sama studovala první tři roky na DAMU dramaturgii a pak herectví. Její filmová kariéra začala snímkem Ulovit miliardáře, v němž hrála hlavní ženskou postavu. „Natáčení bylo moc fajn, ale tím to celé skončilo. Ale třeba se ještě k nějaké roli dostanu,“ doufá. V divadle hrála také, ale následně byla osm let doma s dětmi a „vypadla“ z toho. Zároveň se ovšem našla v moderaci.
S manželem teď prožívá jednu z nejhezčích fází jejich vztahu. Radují se ze svých dětí. Nejmladší Sára je na osmiletém gymnázium, v lednu jí bude patnáct. „Manžel doufá, že se bude věnovat stejně jako on chirurgii. Ale ona zatím neví, tak mu nic neslibuje. Má velký hudební talent a celkově je moc fajn. To, co mě nejvíc v životě baví, je být mámou takovým úžasným dětem,“ vyznala se Janečková.
Kromě moderování se věnuje charitativní činnosti, spolupracuje s Domovem sv. Josefa, který pomáhá lidem s roztroušenou sklerózou. Zároveň píše knihu, která by měla být výpovědí o jejím dětství. O tom, co prožila jako dcera disidentky. „Začala jsem s tím před prázdninami, pak jsem psaní odložila a teď sbírám sílu se k němu vrátit. Ne všechny zážitky byly jednoduché, ale zároveň mám pocit, že už nastává čas sepsat je,“ uzavírá.