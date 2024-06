Requiem pro panenku mě vylekalo, říká Ester Geislerová o sestřině filmu

Co pro vás znamená filmový festival v Karlových Varech?

Vzhledem k tomu, že sem fakt jezdím třeba od patnácti, šestnácti let, tak teď už je to takový retrosentiment. Mám krásné vzpomínky na to, když jsem sem jezdila se svými spolužáky ze střední. Je to taková filmová kratochvíle, že oslavujeme film, práci všech těch lidí, kteří opravdu strašně makají. Zároveň díky Elle Beauty Lounge je to, já tomu říkám holčičárna. Člověk se stane minimálně na jeden den takovou Popelkou, kterou oblíknou, nalíčí, učešou a jde se užívat film. Takže já si to užívám.

Berete červený koberec jako stresový element, nebo jako sebeprezentaci, abyste se svým způsobem „prodala“ veřejnosti a potenciálně třeba režisérům?

(smích) Prodala zní divně. Ale to ne. Já bych řekla, že spíš vím, že tady jsou filmoví fanoušci, čekají tady a chtějí něco vidět. Je to svým způsobem trošku show a zároveň je to příležitost říct, na čem pracujeme.

V dnešní době informací dostáváme strašně moc a člověk musí volit, kterými kanály chce mluvit třeba ke svým potenciálním divákům nebo příznivcům. Ať už to jsou příznivci Terapie sdílením nebo lidi, kteří mají rádi umění, které bych třeba chtěla pozvat na svoji výstavu do Kunsthalle Praha, která se jmenuje Co jsme měli říct, a neřekli. Před pár dny měla vernisáž a bude do 13. září.

Filmy v nás mají zanechávat emoce, ale existuje takový, který už nepotřebujete vidět, který vás třeba traumatizoval?

Určitě bych si na nějaký vzpomněla, teď mě napadl film Muzzikanti, kde se objevuje spousta zvláštně nakombinovaných herců. Je to spíš takový, jak se říkám guilty pleasure. Najdi si to. Dej si to s kámoši a užijte si to. (smích)

Poslední otázka, v kolika letech jste poprvé viděla Requiem pro panenku?

Já byla na premiéře. Bylo mi šest nebo sedm let a byla jsem z toho docela vylekaná, protože jsem viděla, že tam Aňu trápí. Furt jsem se na ní dívala, jestli je v pořádku. Ten dětský mozek přemýšlel, co se děje, ale byl to zároveň silný zážitek. Ten film mám ráda.