Dostala jsem od svých puberťáků požehnání, říká Geislerová o mladším snoubenci

Martin Hronský Krupa o snoubence a herectví

PROČ JSEM VZTAHU NEVĚŘIL

Eťa se mi od prvního okamžiku hodně líbila. Jakmile jsem měl čas, hned jsem si ji progůglil. Hm, dvě děti, vdaná, o deset let starší... Jasně, říkal jsem si, hezká holka rovná se zpravidla zadaná holka.

(Ester: Na Wikipedii ještě nebylo aktualizované, že už vdaná nejsem.)

Nevěřte internetu.

Martin Hronský Krupa Vystudoval herectví na konzervatoři v Ostravě, potom v Praze absolvoval DAMU, katedru alternativního a loutkového divadla. Za sebou má především epizodní role v seriálech. Hraje v pražském divadle A studio Rubín. Živí se i rukama. S Ester se v únoru zasnoubili. Domácnost s nimi sdílí fenka Liška, které se Ester ujala v Srbsku, kde pomáhala uprchlíkům.

ČÍM MĚ ESTER INSPIROVALA

Nebojí se říkat věci, které se nemusí líbit. Nakazila mě svým neuvěřitelným smyslem pro spravedlnost. Jednou nám před barákem nějací chlápci hajlovali, což nenechala jen tak a zavolala policii. Nakonec jsme vypovídali u soudu. Nedávno vedli dva týpci odporné mačistické kecy. Kdysi bych jen seděl, teď jsem jim řekl, že jsou kreténi.

CO BYCH S NÍ CHTĚL NATOČIT

Když jsme se seznámili, ještě jsem neměl řidičák. Líbilo se mi, jak Eťa dravě řídí. Tak zkušeně. Nejednou jsem jí proto navrhl, že bychom mohli natočit film o závodnici Elišce Junkové.

(Ester: Já se na to dívám z pohledu producenta. Dobovka s auty, těch peněz. Možná zkusíme o něco skromnější verzi s autíčky z papíru v kulisách naší kuchyně.)

JAK VYCHÁZÍM S JEJÍMI DĚTMI

Poznal jsem je, když jim bylo šestnáct, a myslím, že jsme hned byli v pohodě.

(Ester: Okamžitě Martina přijali. Dostala jsem od svých puberťáků požehnání.)

Řekl bych, že jsem si je získal hlavně vařením.

CO MĚ PŘIVEDLO K HERECTVÍ

Vlastně nemoc. Už jako kluk jsem chtěl být hasič, jenže to bych musel být úplně zdravý. Cestu mi zkřížila cukrovka. Mamka přišla s nápadem, jestli nechci zkusit konzervatoř. Byl jsem totiž vždycky docela šašek s vnitřním světem bohatým na příběhy.

JAKÁ PRÁCE MĚ ČEKÁ

Vyzkouším si divadelní režii. Musím kvůli tomu založit spolek, abych mohl žádat o granty, což není nejjednodušší záležitost. Na režírování se těším. Čekají mě i dvě cesty kamionem do ciziny, protože projekt Asfalt Asfalt Asfalt bude o řidičích kamionu.

ČÍM SE JEŠTĚ ŽIVÍM

V našem oboru je to složité. Ideální je mít zálohu pro případ absence herecké práce. Proto jsem už na DAMU dělal divadelního technika. Hodně práce mám u kamaráda v modelářské dílně. Vytvořili jsme třeba auto do sci-fi filmu Blade Runner. Teď jsme vyráběli loutky a modely pro reklamu.

PROČ MÁM DVĚ PŘÍJMENÍ

Jméno Hronský je spíš umělecké. Patřilo dědečkovi z maminčiny strany, měl jsem ho moc rád. Přidáním jeho příjmení jsem mu chtěl projevit úctu.

Ester Geislerová o svatbě a pomoci uprchlíkům

NAŠE PRVNÍ SETKÁNÍ

Před čtyřmi lety při natáčení seriálu. Občas v něm hráli i skuteční doktoři, proto jsem si myslela, že jde o záchranáře. Pořád jsem po něm pokukovala. Když jsme točili společnou scénu, mluvil na mě očima, až jsem se červenala.

Ester Geislerová Má tolik aktivit, že člověk žasne. Stojí za projektem Terapie sdílením, kde se formou online platformy a přednášek zabývá vztahy a komunikací. Hraje ve filmech i seriálech. Věnuje se vizuálnímu umění. Vystudovala AVU. Před lety ji lákal modeling. Jejími sestrami jsou herečka a spisovatelka Aňa a výtvarná grafička Lenka. Bratr Felix se věnuje filozofii a učí.

KDO ŘEŠÍ VĚKOVÝ ROZDÍL

Málokdo tváří v tvář. Sem tam padla nějaká poznámka nebo zmatený pohled od někoho, kdo nás neznal. Tak jsme si pro sebe vytvořili jakýsi mentální štít. Původně jsem si myslela, že Martin je mladší nejvýš o tři roky. Je na svůj věk zralejší, i tak vypadá, já zase jsem v něčem duchem mladší.

KDY BUDE SVATBA

Zatím ji neplánujeme, jsme zasnoubení. Jde o další období vztahu, které si chceme vychutnat. Ráda Martinovi říkám snoubenec.

CO DĚLÁM DÍKY MARTINOVI

Odpočívám. A mám řád. Pravidelně jím, protože on musí taky. Dokonce si udělal kurz výživového poradce. Skoncovala jsem s ponocováním. Martin měl na mě pozitivní vliv. Dodal mi klid, harmonické zázemí.

ČEHO SI NA NĚM VÁŽÍM

Chovám se jinak než v předchozích vztazích. Život, terapie sdílením i terapie vlastní mi pomohly rozklíčovat různé chyby, což ale neznamená, že už je nedělám. Jestli je Martin v něčem výjimečný, tak že se o tom dokáže bavit a projevovat emoce.

KDO JE HÁDAVĚJŠÍ

Samozřejmě se někdy dokážeme... se na sebe umíme naštvat.

(Martin: Hádavější jsem já.)

Nó, to nevím.

(Martin: Určitě já.)

Řekněme, že já tu pomyslnou rukavici taky nenechám dlouho ležet. Protože už vím, že to může situaci pročistit a že konflikt neznamená drama, jen vyjasňování hranic.

MŮJ DOKUMENT O TÁTOVI

Brzy se zavřu do střižny. Půjde o dokument z pohledu pátrající dcery. Až díky rešerším jsem zjistila, že byl první kaligraf japonského písma u nás. Jako jediný novinář z Evropy měl v japonských novinách, pro které pracoval přes třicet let, pravidelný sloupek. Taky skvěle fotil. A byl křehký muž, co se rád napil. Dvě deci tuše, jak se film jmenuje, je složen z různých střípků jeho osobnosti.

MOJE POMOC UPRCHLÍKŮM

Vařila jsem s dalšími dobrovolníky v řeckém táboře pro pět tisíc Syřanů. V Srbsku byli běženci třeba z Afghánistánu a Pákistánu. Neměli status válečného uprchlíka, přitom jejich země válkou trpěla. Šlo o velké zážitky, které mi ukázaly, že uprchlická vlna přinesla velkou mediální a politickou masáž plnou nesmyslů a lží, ale i vlnu dobra.