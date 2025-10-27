Sociální sítě jsou jako kafe, když si ho nedám, je mi líp, říká Ester Geislerová

Premium

Fotogalerie 12

Ester Geislerová | foto: Profimedia.cz

Autor:
  11:00
Ester Geislerová je herečka, vizuální umělkyně, máma dvou dětí a kurátorka projektu Terapie sdílením, který díky ní dostává mnoho uměleckých forem. Jejím relaxem je kosmetika. „Hodně pracuju, ale ráda o sebe i pečuju, takže když si někam zajdu, beru to jako svou malou dovolenou,“ říká.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Ester, co přesně obnáší být kurátorkou projektu Terapie sdílením, co si pod tím máme představit?
Pro mě jsou ty zprávy taková mediální hmota, se kterou pracuju – jako bych z ní sochala. Jsem autorkou názvu i samotného projektu Terapie sdílením. Projekt vedu, formuju jeho směřování a vymýšlím nové způsoby, jak o tématu mluvit, aby to mělo smysl – a pokud možno i pozitivní dopad na společnost. I proto vznikly přednášky, které lidem přinášejí nejen teoretický vhled, ale poskytují praktické rady. Velkou zásluhu na tom má Honza Vojtko, kterého jsem v roce 2018 oslovila a který do projektu vnáší své odborné zkušenosti i jedinečný způsob, jak je předává dál. Terapie sdílením už má podobu knih, audioknih, podcastu, webseriálu, byl to i lounge (místo pro relax, salonek), přednášky či občasné happeningy (třeba Vylejt si kyblík, to je terapeutický happening, kde se všichni společně můžeme vyřvat, zanadávat). Chystáme i dětské představení a jiné události.

Držím jeden skvěle vymyšlený dietní program. První tři dny, tedy ta přípravná fáze, jsou trochu náročnější. Hlady sice netrpíte, ale tělo si zvyká. Pak vás ale odmění. Zmizí bolesti hlavy, pleť se zlepší, lépe se spí.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Banderas provdal dceru. Nejkrásnější chvíle mého života, říká herec

Dcera slavných hereckých rodičů Antonia Banderase a Melanie Griffithové Stella del Carmen Banderasová (29) se provdala za svého dlouholetého partnera Alexe Gruszynského. Svatba byla ve Španělsku, kde...

Móda z Gala: Kardashianová bez obličeje, sexy Moore i krásná dcera Crawfordové

V Los Angeles se na akci Academy Museum Gala sešla hollywoodská smetánka. Až na pár výjimek by mohly dámy rovnou na červený koberec na předávání Oscarů. Našly se i outfity, které spíše zvedly obočí...

Dcera Charlieho Sheena ukázala, jak vypadala před plastikami. Jsem posedlá, říká

Dcera herce Charlieho Sheena a herečky Denise Richardsové, Sami Sheenová (21), se na sociální síti svěřila, jaké plastiky a úpravy podstoupila. Modelka přiznala, že k neustálému zdokonalování ji...

Vilmu Cibulkovou odvezla z domova záchranka, herečka končí v seriálu Polabí

Do domu Vilmy Cibulkové (62) v pražských Horních Počernicích zavolali ve středu odpoledne její přátelé záchranku i policii. Podle informací Blesku se herečka psychicky zhroutila a blízcí měli o ni...

Sociální sítě jsou jako kafe, když si ho nedám, je mi líp, říká Ester Geislerová

Premium

Ester Geislerová je herečka, vizuální umělkyně, máma dvou dětí a kurátorka projektu Terapie sdílením, který díky ní dostává mnoho uměleckých forem. Jejím relaxem je kosmetika. „Hodně pracuju, ale...

27. října 2025

Nelly Furtado končí po 25 letech s koncertováním, roky ji kritizují kvůli nadváze

Kanadská zpěvačka Nelly Furtado (46) oznámila, že po pětadvaceti letech končí s koncertováním. Nadále se chce věnovat hlavně skládání písniček pro sebe i pro jiné interprety, jak tomu bylo i doposud....

27. října 2025  9:50

Máme sex i během dne, říká moderátorka Loganová. S manželem znovu našli vášeň

Britská moderátorka BBC Sport a bývalá gymnastka Gabby Loganová (52) promluvila o intimním životě s manželem Kennym (53). V minulosti oba dva čelili zdravotním problémům a problémy ve vztahu měli i...

27. října 2025  8:55

Charisma si za peníze nekoupíte, říká Vagnerová. Herečka promluvila i o lásce

Herečka Hana Vagnerová (42) musela k lásce k módě dospět. V rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínala na svůj vztah k oblékání v době dospívání a prozradila, že dnes si na sebe moc ráda vezme krásné šaty a...

27. října 2025

Takhle se ke mně nikdy žádný muž nechoval, říká Žilková o vztahu s Hubačem

„Mám nechat vidět ramínka od podprsenky pod tím overalem nebo je schovat?“ ptala se Veronika Žilková, která v Divadle Broadway zkouší černou komedii Dokud nás smrt. Přinesl ji tam její partner...

27. října 2025

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kdo vypadnul a kolik Zrádců už hráči odhalili

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

26. října 2025  22:35

Katy Perry a expremiér Trudeau se oficiálně ukázali jako pár. Vyšli si v Paříži

Kanadský expremiér Justin Trudeau a americká zpěvačka Katy Perry se poprvé objevili na veřejnosti jako pár. Podle časopisu TMZ spolu byli spatřeni na kabaretním představení v Paříži v sobotu u...

26. října 2025  19:51

Ledová komisařka, sluníčková jogínka, největší lhářka. Kdo je Mia ze Zrádců 2

V reality show Zrádci 2, vysílané na TV Prima od půlky září, vyniká postava, která se okamžitě stala středobodem strategické hry a kontroverzí. Kdo je Zrádkyně Mia? Její klidný, racionální přístup a...

26. října 2025

Býval bych rád hrál idioty! Táhly se se mnou role kliďasů a fešáků, říká Saic

Premium

Jen málokdo by neznal ten nezaměnitelný hlas, který Miroslav Saic propůjčil řadě oblíbených, zejména seriálových postav. V malebné roubence v Kytlicích, vesnici, kterou objímají Lužické hory, mi...

26. října 2025

Norská princezna reaguje na spekulace o sexualitě svého manžela šamana

Norská princezna Martha Louise a zejména její výstřední americký manžel Durek Verrett jsou opět centrem pozornosti. Tentokrát čelí spekulacím, že jejich manželství je pouze na oko, protože Durek je...

26. října 2025  14:05

Kardashianová o Westovi: Necítila jsem se emocionálně ani finančně v bezpečí

Kim Kardashianová popsala, jaké důsledky pro ni mělo devítileté manželství s raperem Kanyem Westem. Během vztahu se prý necítila emocionálně ani finančně v bezpečí a jejich manželství se postupně...

26. října 2025  10:58

Lepší přirozená krása než jakékoliv úpravy, říká vicemiss Zuzana Štěpanovská

Zuzana Pavlica (42) se proslavila ještě coby Štěpanovská, když se stala první Českou vicemiss 2005. Už několik let žije v zahraničí, kde se také seznámila se svým manželem. V rozhovoru pro iDNES.cz...

26. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.