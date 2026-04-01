„Náš táta měl rád alkohol. Měl rád bílé víno, ale nebyl to alkoholik, jak si člověk představí. On se tak ovíňoval a byl nonšalantní básník,“ vzpomíná Ester Geislerová.
S touto charakteristikou otce ale starší Aňa úplně nesouzněla. „Já nerozporuju to, co říká Eťa, ale rozporuju to ovínění. Přeci jenom to by ho nedovedlo tam, kde skončil,“ říká Anna Geislerová.
„Ale pravda je to, že táta měl nevýhodu – po otravě houbami neměl v pořádku játra, takže on byl vlastně znevýhodněný na začátku. Leckterý alkoholik toho vypil víc, a dožil se dýl,“ dodala.
Otec je se svými zkušenostmi vybavil do života radami i ohledně alkoholu. „Jedna z nich byla skutečně dobrá: Nemíchat barvy. Když se rozhodneš, pij buď bílý alkohol, nebo ten barevný,“ vzpomínají sestry Geislerovy.
Spolu s Ester otci, který byl kaligraf, novinář, japanolog, umělec, překladatel a literát a zemřel v roce 2009 ve věku 59 let, zorganizovala aktuální výstavu v centru současného umění DOX.
Že jsme Geislerky? To není důležité, táta byl opravdu dobrej. Sestry uvedly výstavu
„Když měl táta pohřeb, byl to obrovský mejdan v Divadle Na zábradlí. A v průběhu večera si nás všechny tři i maminku Ivan Trojan adoptoval. Je to takový vzdálený otec, nedostižný idol,“ říká Anna Geislerová, která s Ivanem Trojanem soutěží v počtu sošek Českého lva na poličce.
„Vede o dva, ale já jsem letos byla blízko tomu ho dohnat nebo se alespoň přiblížit. Já jich mám pět, on sedm. To je taková naše hra, ale asi já jsem ta soutěživá, on to tak nevnímá, si myslím,“ směje se Geislerová.
Nebere každou roli, která se jí namane, nesouhlasí ale s tvrzením Jana Hřebejka, že má režiséry, s kterými by točila i zadarmo a zároveň takové se kterými točit striktně odmítá. „Odmítat role je přirozený, člověk nemůže dělat všechno, nekamarádíš se se všema – a nejde o ty lidi, ale prostě jsou věci, které nezapadají do tvé cesty životem, nechceš v nich být a nechceš jim dát čas. Intuitivně jsem vždycky cítila, že jsou příběhy, jichž nemám potřebu být součástí,“ uzavírá Anna Geislerová.