Na pohřbu táty nás všechny adoptoval Ivan Trojan, říkají sestry Geislerovy

Autor:
Sestry Ester a Anna Geislerovy zavzpomínaly v pořadu 7 pádů Honzy Dědka na svého zesnulého otce, který je hodně ovlivnil. Promluvily o jeho holdování alkoholu i o pohřbu, kde je symbolicky adoptoval Ivan Trojan, s nímž Anna Geislerová nyní skrytě soupeří v počtu Českých lvů.

„Náš táta měl rád alkohol. Měl rád bílé víno, ale nebyl to alkoholik, jak si člověk představí. On se tak ovíňoval a byl nonšalantní básník,“ vzpomíná Ester Geislerová.

S touto charakteristikou otce ale starší Aňa úplně nesouzněla. „Já nerozporuju to, co říká Eťa, ale rozporuju to ovínění. Přeci jenom to by ho nedovedlo tam, kde skončil,“ říká Anna Geislerová.

Ester a Anna Geislerovy v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (březen 2026)
Ester, Anna a Lela Geislerovy
Ester a Anna Geislerovy na výstavě v DOX o díle svého otce, významného českého japanologa Petra Geislera.
Z výstavy Petra Geislera GA-I-SU-RA v Centru současného umění DOX
38 fotografií

„Ale pravda je to, že táta měl nevýhodu – po otravě houbami neměl v pořádku játra, takže on byl vlastně znevýhodněný na začátku. Leckterý alkoholik toho vypil víc, a dožil se dýl,“ dodala.

Otec je se svými zkušenostmi vybavil do života radami i ohledně alkoholu. „Jedna z nich byla skutečně dobrá: Nemíchat barvy. Když se rozhodneš, pij buď bílý alkohol, nebo ten barevný,“ vzpomínají sestry Geislerovy.

Spolu s Ester otci, který byl kaligraf, novinář, japanolog, umělec, překladatel a literát a zemřel v roce 2009 ve věku 59 let, zorganizovala aktuální výstavu v centru současného umění DOX.

Že jsme Geislerky? To není důležité, táta byl opravdu dobrej. Sestry uvedly výstavu

„Když měl táta pohřeb, byl to obrovský mejdan v Divadle Na zábradlí. A v průběhu večera si nás všechny tři i maminku Ivan Trojan adoptoval. Je to takový vzdálený otec, nedostižný idol,“ říká Anna Geislerová, která s Ivanem Trojanem soutěží v počtu sošek Českého lva na poličce.

„Vede o dva, ale já jsem letos byla blízko tomu ho dohnat nebo se alespoň přiblížit. Já jich mám pět, on sedm. To je taková naše hra, ale asi já jsem ta soutěživá, on to tak nevnímá, si myslím,“ směje se Geislerová.

Herečka Anna Geislerová s novou soškou ceny Český lev

Nebere každou roli, která se jí namane, nesouhlasí ale s tvrzením Jana Hřebejka, že má režiséry, s kterými by točila i zadarmo a zároveň takové se kterými točit striktně odmítá. „Odmítat role je přirozený, člověk nemůže dělat všechno, nekamarádíš se se všema – a nejde o ty lidi, ale prostě jsou věci, které nezapadají do tvé cesty životem, nechceš v nich být a nechceš jim dát čas. Intuitivně jsem vždycky cítila, že jsou příběhy, jichž nemám potřebu být součástí,“ uzavírá Anna Geislerová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

1. dubna 2026

Na pohřbu táty nás všechny adoptoval Ivan Trojan, říkají sestry Geislerovy

Ester a Anna Geislerovy v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (březen 2026)

Sestry Ester a Anna Geislerovy zavzpomínaly v pořadu 7 pádů Honzy Dědka na svého zesnulého otce, který je hodně ovlivnil. Promluvily o jeho holdování alkoholu i o pohřbu, kde je symbolicky adoptoval...

1. dubna 2026

Numismatika je moje hobby a zároveň dobrá investice, říká zpěvák Dalibor Janda

Jiřina Jandová se svým otcem Daliborem Jandou (Praha, 24. března 2026)

Dalibor Janda (73) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvil o svém velkém koníčku, kterým je už řadu let numismatika. Muzikant má poměrně rozsáhlou sbírku střeleckých medailí a mincí z období Rakouské...

31. března 2026

Jitka Boho brání svou devítiletou dceru, lidem vadí její klučičí účes a styl

Jitka Boho na Instagramu (březen 2026)

Zpěvačka, modelka a Česká Miss 2010 Jitka Boho (34), se ocitla pod palbou kritiky, která nesměřuje na ni, ale na její dceru, která brzy oslaví desáté narozeniny. Lidem na sociálních sítích vadí účes...

31. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.