Otec Elona Muska čelí obvinění ze sexuálního zneužívání pěti svých dětí

  8:30
Errol Musk (79), otec Elona Muska (54), s nímž se tento miliardář nebaví už mnoho let, byl obviněn ze sexuálního zneužívání. A to hned pěti svými dětmi. Podle dokumentů získaných deníkem New York Times mělo k incidentům docházet od roku 1993.
Errol Musk doma v Langebaanu v Jihoafrické republice (13. listopadu 2024)

Errol Musk doma v Langebaanu v Jihoafrické republice (13. listopadu 2024) | foto: Torbjorn Selander / Expressen / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Errol Musk v Moskvě (7. června 2025)
Elon Musk a jeho matka Maye Musková na Met Gala (New York, 2. května 2022)
Elon Musk a jeho matka Maye Musková na halloweenské party modelky Heidi Klumové...
Elon Musk na konzervativní konferenci CPAC v Marylandu (20. února 2025)
45 fotografií

Podle policejních a soudních zpráv, stejně jako rozhovorů s členy rodiny a sociálními pracovníky, měl nyní devětasedmdesátiletý Errol Musk údajně zneužívat své děti jak v Kalifornii, tak v Jihoafrické republice, kde žije a kde se narodil i jeho syn Elon Musk.

Elon Musk a jeho matka Maye Musková na Met Gala (New York, 2. května 2022)

Errol Musk obvinění odmítl. V prohlášení pro New York Times zveřejněném 23. září uvedl: „Ta obvinění jsou falešná a nesmyslná až do krajnosti.“

Errol Musk doma v Langebaanu v Jihoafrické republice (13. listopadu 2024)
Errol Musk v Moskvě (7. června 2025)
Elon Musk a jeho matka Maye Musková na Met Gala (New York, 2. května 2022)
Elon Musk a jeho matka Maye Musková na halloweenské party modelky Heidi Klumové (New York, 31. října 2022)
45 fotografií

Podle soudních dokumentů se první incident měl stát v roce 1993, kdy tehdejší čtyřletá nevlastní dcera Jana Bezuidenhoutová údajně řekla členům rodiny, že se jí Errol nevhodně dotýkal. O deset let později uvedla, že ho přistihla, jak čichá k jejímu použitému spodnímu prádlu, píše deník New York Times.

Errol v roce 2018 veřejně sdílel, že má s nevlastní dcerou Janou dítě, které přišlo na svět roky poté, co se v roce 2004 rozvedl s její matkou Heide Bezuidenhoutovou.

Muskova transgender dcera šla poprvé módní přehlídku, do barů musí v převleku

Errol má nejméně devět vlastních dětí a dvě nevlastní. Kromě Heide byl v minulosti ženatý také s Maye Muskovou (matkou Elona Muska – za svobodna Haldemanovou) a Sue Muskovou.

Podle členů rodiny byl Errol obviněn také ze zneužívání dvou vlastních dcer a nevlastního syna. V roce 2023 se do případu zapojili rodinní příslušníci i sociální pracovník, když tehdejší pětiletý syn uvedl, že mu Errol sahal na nahé hýždě.

Podle záznamů policie a soudu byla zahájena tři samostatná policejní vyšetřování. Dvě byla ukončena, není však jasné, jak dopadlo třetí. Errol nebyl odsouzen za žádný trestný čin.

Elon Musk se k obviněním proti svému otci veřejně nevyjádřil.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Diane Krugerová se ve filmu ukázala nahá. Poprvé jsem odhalila vše, říká herečka

Německá herečka Diane Krugerová (49) ztvárnila ve filmu The Shrouds hlavní roli. V několika sexuálních scénách s francouzským hercem Vincentem Casselem (58) se objevila zcela nahá. Bývalá modelka v...

Charlotte Gottová zveřejnila další snímky z cest. Počet fanoušků jí stoupá

Dcera zpěváka Karla Gotta Charlotte (19) pokračuje ve zveřejňování fotek ze svých cest po světě. Na Instagramu má už 146 tisíc sledujících a ti na ni pějí chválu.

Laďka Něrgešová odhodila paruku. Bez vlasů je to skvělé, pochvaluje si

Moderátorka Laďka Něrgešová (49) se nedávno vrátila na obrazovky poté, co prodělala operaci nádoru na mozku a následnou chemoterapii. V současné době podstupuje další léčbu a rozhodla se ukázat...

OBRAZEM: Cardinalová, Lollobrigida, Vittiová i Welchová byly sexymboly 60. a 70. let

Úmrtím Claudie Cardinalové přišel svět showbyznysu o další sexsymbol 60. a 70. let. Rodilá Tunisanka spolu s kolegyněmi jako Raquel Welchová, Monica Vittiová nebo Gina Lollobrigida okouzlily...

Zveřejnila jsem fotku manžela a hnojomety jely naplno, vzpomíná Mynářová

Alexandra Mynářová (42) vychovává s manželem, bývalým prezidentským kancléřem Vratislavem Mynářem (58) dva syny. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila moderátorka o rodičovství. Prozradila, jakou je...

Rihanna má třetí dítě. Vytoužená holčička dostala jméno po svém otci

Zpěvačka Rihanna (37) a rapper A$AP Rocky (36) přivítali na svět třetího potomka. Dočkali se holčičky a pojmenovali ji po tatínkovi Rocki. Snímek s dcerou zpěvačka zveřejnila na sociální síti.

25. září 2025  8:54

Otec Elona Muska čelí obvinění ze sexuálního zneužívání pěti svých dětí

Errol Musk (79), otec Elona Muska (54), s nímž se tento miliardář nebaví už mnoho let, byl obviněn ze sexuálního zneužívání. A to hned pěti svými dětmi. Podle dokumentů získaných deníkem New York...

25. září 2025  8:30

Miriam Chytilová: Jsem spokojená s tím, jak stárnu. Plastiky jsou nepřirozené

Herečka, dabérka a dabingová režisérka Miriam Chytilová (60) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o stárnutí a plastikách. Maminka dvou dcer je spokojená s tím, jak vypadá, a věří, že úpravy nejsou...

25. září 2025

Naši hazjlíčci vydělávají víc než manželka ve školce, říká Martin Sobotka

Známému dabérovi Martinu Sobotkovi, jehož práci ocenil i představitel Mikea Hannigana v seriálu Přátelé Paul Rudd, kterého herec nadaboval do češtiny, doma rostou následovníci. Synové Florián a Filip...

25. září 2025

Chili dozrála, už zase spolu tančíme. Jakub Mazůch o StarDance i dětských úrazech

Premium

Několikanásobný mistr České republiky a mistr Evropy v salse je nejen profesionálním tanečníkem, ale i manželem a tátou od rodiny. A děti si s ním užívají spoustu zábavy, protože má rád adrenalin.

24. září 2025

Šestnáctiletou brazilskou modelku Moreirovou našli po večírku v baru mrtvou

Miss a modelka Gabrielly Moreirová (16) z brazilského města Pedra Branca šla večer spolu se svými přáteli do místního baru, domů se však už nevrátila. Její kamarádi volali v noci rodičům, že jejich...

24. září 2025  13:40

Nejčastěji slýchá, že se vůbec nezměnila. Veronika Freimanová slaví 70, jak s ní šel čas?

Život jí připravil těžké zkoušky, ale i přes všechny překážky herečka Veronika Freimanová našla novou životní sílu a lásku. K sedmdesátým narozeninám, které slaví 24. září, tak přichází nejen s...

24. září 2025  13:15

Priscilla Presleyová přiznala, že dceru nechala odpojit od přístrojů

Bývalá manželka Elvise Presleyho, Priscilla Presleyová (80), vydává memoáry Softly, as I Leave You: Life After Elvis. Herečka a podnikatelka v knize vzpomíná nejen na bolestivé chvíle, kdy se...

24. září 2025  13:09

OBRAZEM: Cardinalová, Lollobrigida, Vittiová i Welchová byly sexymboly 60. a 70. let

Úmrtím Claudie Cardinalové přišel svět showbyznysu o další sexsymbol 60. a 70. let. Rodilá Tunisanka spolu s kolegyněmi jako Raquel Welchová, Monica Vittiová nebo Gina Lollobrigida okouzlily...

24. září 2025  10:54

StarDance Tour jede za diváky po celé ČR. Kdy začíná a dají se ještě koupit vstupenky?

„Kdy bude příští StarDance?“ To je oblíbená otázka, kterou si pravidelně každé léto kladou fanoušci reality show, kde hvězdy místo vaření a hádek raději tančí. Letos se soutěž v tradiční podobě...

24. září 2025  10:53

Diane Krugerová se ve filmu ukázala nahá. Poprvé jsem odhalila vše, říká herečka

Německá herečka Diane Krugerová (49) ztvárnila ve filmu The Shrouds hlavní roli. V několika sexuálních scénách s francouzským hercem Vincentem Casselem (58) se objevila zcela nahá. Bývalá modelka v...

24. září 2025

Chci mu zajistit důstojné podmínky, říká Adamcová o údajném únosu manžela

Bývalá moderátorka Jana Adamcová (53) se rozhodla veřejně vyjádřit ke zprávám bulváru o tom, že údajně kvůli penězům „unesla“ svého manžela, režiséra Jiřího Adamce (77). Tvrdí, že nemocný režisér je...

24. září 2025  9:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.