Otec Elona Muska čelí obvinění ze sexuálního zneužívání pěti svých dětí

Podle policejních a soudních zpráv, stejně jako rozhovorů s členy rodiny a sociálními pracovníky, měl nyní devětasedmdesátiletý Errol Musk údajně zneužívat své děti jak v Kalifornii, tak v Jihoafrické republice, kde žije a kde se narodil i jeho syn Elon Musk.
Errol Musk obvinění odmítl. V prohlášení pro New York Times zveřejněném 23. září uvedl: „Ta obvinění jsou falešná a nesmyslná až do krajnosti.“
Podle soudních dokumentů se první incident měl stát v roce 1993, kdy tehdejší čtyřletá nevlastní dcera Jana Bezuidenhoutová údajně řekla členům rodiny, že se jí Errol nevhodně dotýkal. O deset let později uvedla, že ho přistihla, jak čichá k jejímu použitému spodnímu prádlu, píše deník New York Times.
Errol v roce 2018 veřejně sdílel, že má s nevlastní dcerou Janou dítě, které přišlo na svět roky poté, co se v roce 2004 rozvedl s její matkou Heide Bezuidenhoutovou.
Errol má nejméně devět vlastních dětí a dvě nevlastní. Kromě Heide byl v minulosti ženatý také s Maye Muskovou (matkou Elona Muska – za svobodna Haldemanovou) a Sue Muskovou.
Podle členů rodiny byl Errol obviněn také ze zneužívání dvou vlastních dcer a nevlastního syna. V roce 2023 se do případu zapojili rodinní příslušníci i sociální pracovník, když tehdejší pětiletý syn uvedl, že mu Errol sahal na nahé hýždě.
Podle záznamů policie a soudu byla zahájena tři samostatná policejní vyšetřování. Dvě byla ukončena, není však jasné, jak dopadlo třetí. Errol nebyl odsouzen za žádný trestný čin.
Elon Musk se k obviněním proti svému otci veřejně nevyjádřil.