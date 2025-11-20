Ernesto Čekan myslel, že jen rychle stárne. Ukázalo se, že má vzácnou formu leukémie

Autor:
  9:52
Herec Ernesto Čekan (53) má za sebou náročné období, které prožíval bez pozornosti médií. Lékaři mu diagnostikovali vzácnou poruchu krvetvorby a musel podstoupit transplantaci kostní dřeně. Promluvil o tom v pořadu 13. komnata.
Ernesto Čekan v pořadu 13. komnata (listopad 2025)

Ernesto Čekan v pořadu 13. komnata (listopad 2025) | foto: Česká televize/Černá

Ernesto Čekan v pořadu 13. komnata (listopad 2025)
Ernesto Čekan v pořadu 13. komnata (listopad 2025)
Ernesto Čekan se po transplantaci kostní dřeně vrátil do divadla.
Ernesto Čekan se po transplantaci kostní dřeně vrátil do divadla.
41 fotografií

První problémy se zdravím začal Čekan pociťovat v době pandemie. „Prodělal covid dvakrát docela blízko od sebe a při tom prvním měl extrémně vážný průběh. Já jsem mu říkala, že to je na sanitku, a on, že tu potřebují jiní lidé, a jel autem se čtyřicítkami do nemocnice,“ vzpomíná Čekanova sestra s tím, že po třech měsících další covid zvládl už sice doma, ale těžké průběhy této nemoci u něj zřejmě už tehdy ukazovaly, že jeho imunitní systém nefunguje dobře.

Zhubl, byl neustále unavený, bez energie, většinu dne prospal, měl záchvaty vzteku. „Bylo mi kolem padesáti a já jsem si říkal, že nějak rychle stárnu. Nečekal jsem, že to přijde takhle najednou, že budu cítit úbytek síly, vyčerpání, únavu. Dával jsem to za vinu životnímu stylu, tak jsem si říkal, že ho budu muset upravit. Začal jsem chodit s trenérem cvičit,“ vzpomíná.

Někdo ty parchanty hrát musí, říká Ernesto Čekan. S láskou vzpomíná na Most

Nic ale nepomáhalo a sestra ho dohnala k lékaři. „Doktor mi z testů krve zjistil, že mám velkou anémii, špatný hemoglobin, málo železa. Začalo se řešit proč, bral jsem na to nějaké doplňky, ale pořád se to nelepšilo, tak mi dal baňku, ať přinesu exkrement,“ vzpomíná Čekan.

Zjistili, že má velmi vzácnou nemoc zvanou aCML (atypická chronická myeloidní leukémie). Neexistuje cílená léčba. Tlumí se vývoj do akutní leukémie, ale jediný léčebný přístup je transplantace kostní dřeně.

„Diagnózu jsem poprvé slyšel od Míši Kuklové, když jsme spolu hráli. Ona tehdy řekla, že leukémie. Tak jsem se pak koukal, co to tam mám napsané v papírech — aCML — a ptal jsem se, co je to L? Doktorka řekla, že to je leukémie. Ale dobrá zpráva je, že to není akutní leukémie,“ popsal.

Ernesto Čekan v pořadu 13. komnata (listopad 2025)
Ernesto Čekan v pořadu 13. komnata (listopad 2025)
Ernesto Čekan v pořadu 13. komnata (listopad 2025)
Ernesto Čekan se po transplantaci kostní dřeně vrátil do divadla.
41 fotografií

O svém boji s nemocí říkal jen nejbližším a do poslední chvíle pracoval. „Nejdřív jsem si myslel, že to absolvuji a lidé si toho nevšimnou. Nechtěl jsem, aby na mě koukali s lítostí, že to je ten, co má raka. Takže jsem to sdělil jen šéfům divadel a mluvil o tom jen s nejbližšími. Daleko lepší pro mě bylo do poslední chvíle pracovat. Paní doktorka se divila, že to zvládám a neomdlel jsem,“ vzpomíná.

V Německu se našel dárce a Čekan podstoupil chemoterapii, která měla zastavit růst rakovinotvorných buněk a připravit tělo na transplantaci. Dny strávené na záchodě, ztráta vlasů i vousů, oči podlité krví — své tělo nepoznával. Po transplantaci byl šest týdnů v nemocnici a po propuštění nesměl nic dělat.

Ernesto Čekan v roce 2020 na posledním rozloučení s herečkou Danielou Krhutovou (†47) v pražském Motole.

„Pak to na mě teprve padlo. Takové chmury a bezmoc, že je člověk k ničemu. Pozorovat ženu, která kolem mě musí skákat v roušce, a já jí s ničím nemohu pomoct. To bylo pro mě těžké,“ vzpomíná na loňské léto. Bohužel se po několika měsících ukázalo, že se štěp neujal a musí celou léčbu podstoupit znovu.

„Byl jsem v té nemocnici denně pět nebo šest hodin a říkal jsem jim, jestli mi prodlouží život o pár let, ale v tomto stavu — že bych takto měl dožívat — tak bych si radši užil jen měsíc a pak nějakou paliativní péči. Ale doktorka mi řekla, ať se nerouhám a jsem rád, že mě léčí, v Americe by mě při takovém relapsu už neléčili nebo bych si to musel celé platit,“ popsal.

Nyní je zpět v divadle a užívá si života. „Člověk zjistí, že život je nádherný a že jen to, že může jít, jíst, pít, zasmát se, úplně stačí k tomu, aby byl šťastný. Chci se co nejvíc radovat,“ dodal Čekan.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nemocný Hezucký poslal vzkaz. Mareš se neubránil pláči, že parťák nemohl vysílat

Na Mňam TV bude mít svou talkshow i s Patrikem Hezuckým. Leoš je ale sólista a...

Leoš Mareš vysílal v úterý ranní show na Evropě 2 společně s Kateřinou Říhovou, ovšem bez svého dlouholetého parťáka Patrika Hezuckého, který měl původně dorazit do studia. Oba moderátoři během...

Bývalá Miss Německo neuhlídala dekolt, na premiéře seriálu Landman ji zradily šaty

Yvonne Woelke povolila na červeném koberci velmi úzká ramínka šatů, tady se...

Herečka a bývalá Miss Německo, Yvonne Woelke, se na berlínské premiéře druhé řady seriálu Landman postarala o pořádný rozruch. Blondýnka neuhlídala svou večerní róbu a přímo na červeném koberci jí...

Uklízečka Jana se svlékla v nahé seznamce, aby našla muže pro podzim života

Uklízečka Jana z Mostu se v 57 letech neváhala svléknout v Naked Attraction...

Jana z Mostu se celý život věnovala hlavně rodině. Děti ale dospěly a ona se rozhodla ještě něco začít. Začala cestovat, chodit na koncerty a odhodlala se i ke kroku, který by v 57 letech málokdo...

Čermák se ukázal s manželkou, s níž nežije. Jejich vztah prý poznamenal Roubal

Hynek Čermák a Veronika Čermák Macková na premiéře filmu Neporazitelní...

Hynek Čermák (52) se na pražské premiéře filmu Neporazitelní překvapivě ukázal se svou manželkou Veronikou Čermák Mackovou (31), se kterou ale už delší dobu nežije. Herec nedávno prozradil, že ke...

Frida žila s princem, tragicky přišla o dceru. Brunetka ze skupiny ABBA slaví 80

ABBA v 70. letech. Zleva: Bjorn Ulvaeus, Frida Lyngstadová, Agnetha Faltskogová...

Norsko-švédská zpěvačka Anni-Frid Lyngstadová, která 15. listopadu slaví osmdesátiny, byla členkou bývalé skupiny ABBA. Brunetka, fanoušky přezdívaná Frida, prožila nepříliš idylické dětství, zažila...

Ernesto Čekan myslel, že jen rychle stárne. Ukázalo se, že má vzácnou formu leukémie

Ernesto Čekan v pořadu 13. komnata (listopad 2025)

Herec Ernesto Čekan (53) má za sebou náročné období, které prožíval bez pozornosti médií. Lékaři mu diagnostikovali vzácnou poruchu krvetvorby a musel podstoupit transplantaci kostní dřeně. Promluvil...

20. listopadu 2025  9:52

Topmodelka Pavlína Pořízková odhodila župan a předvedla se v prádle

Pavlína Pořízková (duben 2024)

Česká topmodelka Pavlína Pořízková (60) nemá problém se stárnutím, šedivými vlasy a ani s tím, že se její tělo s věkem přirozeně mění. Fanouškům na sociální síti ukázala, že ani postava supermodelky...

20. listopadu 2025  8:49

Byla to skvělá škola života, říká Bára Fišerová o vztahu s Michalem Penkem

Bára Fišerová (Praha, 5. června 2023)

Herečka Bára Fišerová (37), známá ze seriálů Modrý kód nebo Kameňák, je spíše letní typ. Přesto ale dokáže ocenit i podzim. V rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínala na vztah s Michalem Penkem a...

20. listopadu 2025

Heidi Janků pravidelně sleduje, co se děje u Špinarky

Heidi Janků (24. června 2025)

Heidi Janků dostala nabídku, která se neodmítá. František Ringo Čech ji oslovil, aby s ním hrála v Dívčí válce, údajně třetí nejuváděnější hře u nás. V legendární inscenaci se vystřídala řada známých...

20. listopadu 2025

Finále Zrádců 2: kdo je jogínka Mia a jakou má šanci vyhrát milion

Zrádkyně Mia v předposledním díle poslala do vyhnanství Danielu.

Ve druhé řadě oblíbené reality show Zrádci hned od prvního dílu okamžitě přitáhla pozornost Mia. Jedni jí fandí, druzí jí nemohou přijít na jméno. Jako jediná zrádkyně se však probojovala až do...

19. listopadu 2025  17:49

Krásná, nezávislá i divoká jako Viktorka. Geprtovou však dostihlo rodinné prokletí

Premium
Vlasy nosila pečlivě stažené dozadu, pěšinka uprostřed a k tomu pohled...

Vlasy pečlivě stažené dozadu, pěšinka uprostřed a k tomu pohled neústupné bohyně. Herečka Libuše Geprtová působila tvrdě, nesmlouvavě, snad až chlapsky. Neměla však na vybranou. Vždy musela spoléhat...

19. listopadu 2025

Další ikonické selfie? Cristiano Ronaldo se v Bílém domě vyfotil s mocnými

Selfie Cristiano Ronalda z Bílého domu (2025)

Selfie z Bílého domu vyfocené portugalskou fotbalovou superstar Cristianem Ronaldem rozhýbalo sociální sítě. Jeden z nejlepších hráčů všech dob ve Washingtonu povečeřel s prezidentem USA Donaldem...

19. listopadu 2025  14:29

Papoušci, konvice i vlčice na Miss Universe. Češka byla za cibulákového jelena

Přehlídka národních kostýmů na Miss Universe v Bangkoku (19. listopadu 2025)

Orel, exotické ptactvo, motýli, bohyně, květiny i pirátka. Tak vypadaly národní kostýmy, ve kterých se představily finalistky světového finále Miss Universe 2025 v Bangkoku. Česká zástupkyně Michaela...

19. listopadu 2025  13:16

O víkendu to ještě vypadalo, že Patrik točit bude, říká Pokorný o podcastu s Hezuckým

Patrik Hezucký a Miloš Pokorný (červen 2025)

Patrik Hezucký v úterý nemohl kvůli zdravotnímu stavu vysílat pravidelnou Ranní show Evropy 2 s Leošem Marešem a chyběl i při natáčení podcastu Lepší už to nebude s Milošem Pokorným a Zdeňkem...

19. listopadu 2025  12:13

Holčičí výlety mi daly víc než luxusní nákupy, říká Barbora Karpíšková

Barbora Karpíšková

Sklenka oranžového vína v lisabonské vinárně, krosna otlačená do klíční kosti a osmdesát pět kilometrů podél Atlantiku. V nové eseji pro Harper’s Bazaar píše Barbora Karpíšková alias Bjukitchen o...

19. listopadu 2025  11:38

Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce
Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce

Má vaše dítě rádo tvoření, barvy a kouzla? Pokud ano, zapojte se do naší soutěže a vyhrajte Kouzelného jednorožce svítícího ve tmě z řady Airbrush...

Kdy se bude vysílat StarDance Tour v televizi? Na silvestra se chystá záznam z O2 areny

StarDance Tour (Mattoni Arena v Karlových Varech, 27. 9. 2025)

StarDance Tour měla obrovský úspěch. Televizní diváci, kteří se na žádné z vystoupení v arénách nedostali, však prožívali hořké zklamání. Jako částečnou kompenzaci za pravidelný podzimní taneční...

19. listopadu 2025  11:13

Koordinátora intimity jsme neměli. Rob není úchyl, říká Lawrencová o Pattinsonovi

Jennifer Lawrencová na Vanity Fair Oscar party (Los Angeles, 10. března 2024)

Pětatřicetiletá americká herečka hraje s Robertem Pattinsonem v novém psychologickém dramatu Die My Love. Nyní prozradila, proč při natáčení odmítla přítomnost intimního koordinátora.

19. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.