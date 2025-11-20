První problémy se zdravím začal Čekan pociťovat v době pandemie. „Prodělal covid dvakrát docela blízko od sebe a při tom prvním měl extrémně vážný průběh. Já jsem mu říkala, že to je na sanitku, a on, že tu potřebují jiní lidé, a jel autem se čtyřicítkami do nemocnice,“ vzpomíná Čekanova sestra s tím, že po třech měsících další covid zvládl už sice doma, ale těžké průběhy této nemoci u něj zřejmě už tehdy ukazovaly, že jeho imunitní systém nefunguje dobře.
Zhubl, byl neustále unavený, bez energie, většinu dne prospal, měl záchvaty vzteku. „Bylo mi kolem padesáti a já jsem si říkal, že nějak rychle stárnu. Nečekal jsem, že to přijde takhle najednou, že budu cítit úbytek síly, vyčerpání, únavu. Dával jsem to za vinu životnímu stylu, tak jsem si říkal, že ho budu muset upravit. Začal jsem chodit s trenérem cvičit,“ vzpomíná.
Nic ale nepomáhalo a sestra ho dohnala k lékaři. „Doktor mi z testů krve zjistil, že mám velkou anémii, špatný hemoglobin, málo železa. Začalo se řešit proč, bral jsem na to nějaké doplňky, ale pořád se to nelepšilo, tak mi dal baňku, ať přinesu exkrement,“ vzpomíná Čekan.
Zjistili, že má velmi vzácnou nemoc zvanou aCML (atypická chronická myeloidní leukémie). Neexistuje cílená léčba. Tlumí se vývoj do akutní leukémie, ale jediný léčebný přístup je transplantace kostní dřeně.
„Diagnózu jsem poprvé slyšel od Míši Kuklové, když jsme spolu hráli. Ona tehdy řekla, že leukémie. Tak jsem se pak koukal, co to tam mám napsané v papírech — aCML — a ptal jsem se, co je to L? Doktorka řekla, že to je leukémie. Ale dobrá zpráva je, že to není akutní leukémie,“ popsal.
O svém boji s nemocí říkal jen nejbližším a do poslední chvíle pracoval. „Nejdřív jsem si myslel, že to absolvuji a lidé si toho nevšimnou. Nechtěl jsem, aby na mě koukali s lítostí, že to je ten, co má raka. Takže jsem to sdělil jen šéfům divadel a mluvil o tom jen s nejbližšími. Daleko lepší pro mě bylo do poslední chvíle pracovat. Paní doktorka se divila, že to zvládám a neomdlel jsem,“ vzpomíná.
V Německu se našel dárce a Čekan podstoupil chemoterapii, která měla zastavit růst rakovinotvorných buněk a připravit tělo na transplantaci. Dny strávené na záchodě, ztráta vlasů i vousů, oči podlité krví — své tělo nepoznával. Po transplantaci byl šest týdnů v nemocnici a po propuštění nesměl nic dělat.
„Pak to na mě teprve padlo. Takové chmury a bezmoc, že je člověk k ničemu. Pozorovat ženu, která kolem mě musí skákat v roušce, a já jí s ničím nemohu pomoct. To bylo pro mě těžké,“ vzpomíná na loňské léto. Bohužel se po několika měsících ukázalo, že se štěp neujal a musí celou léčbu podstoupit znovu.
„Byl jsem v té nemocnici denně pět nebo šest hodin a říkal jsem jim, jestli mi prodlouží život o pár let, ale v tomto stavu — že bych takto měl dožívat — tak bych si radši užil jen měsíc a pak nějakou paliativní péči. Ale doktorka mi řekla, ať se nerouhám a jsem rád, že mě léčí, v Americe by mě při takovém relapsu už neléčili nebo bych si to musel celé platit,“ popsal.
Nyní je zpět v divadle a užívá si života. „Člověk zjistí, že život je nádherný a že jen to, že může jít, jíst, pít, zasmát se, úplně stačí k tomu, aby byl šťastný. Chci se co nejvíc radovat,“ dodal Čekan.