Haaland v Prostřenu? U plotny úřaduje český dvojník slavného norského fotbalisty

Diváci pořadu Prostřeno! si všimli, že je v něm tento týden soutěžící, který je velmi podobný norskému fotbalistovi Erlingovi Haalandovi (25). Slavný kanonýr si k nám sice neodskočil uvařit svíčkovou, ale jeho dvojník, kterého někteří přezdívají Kulinářský Viking, zaujal svým vzhledem hned v pondělí. Na sociálních sítích se krátce poté rozjela diskuze doplněná memy.
„Erling po víkendu u české babičky,“ vtipkuje jeden z uživatelů Facebooku u fotky soutěžícího z pořadu Prostřeno!, kde mladý muž upoutal svou podobou se slavným fotbalistou. Objevily se také komentáře jako „Erling Chááland“, „Haaland z Wishe“ nebo „Fakt tam byl. Ani taková hvězda se nebojí vystoupit z komfortní zóny!“.

Soutěžící Ondřej v pořadu Prostřeno! připomíná mnoha divákům fotbalistu Erlinga Haalanda.

Erling Haaland slaví se spoluhráči z Norska vítězství nad Estonskem.

„A máme kapitána repre, no vida,“ raduje se další divák. Někomu soutěžící připomíná i politika Filipa Turka, podle jiných je to jen další důkaz toho, že každý máme někde na světě svého dvojníka. Díl Prostřena, ve kterém bude Haalandův dvojník Ondřej Tomiška vařit své menu pro ostatní čtyři soutěžící, se vysílá v pátek večer.

Erling Haaland patří k nejlepším útočníkům současného fotbalu. Narodil se v anglickém Leedsu v době, kdy tam jeho otec Alfie Haaland (52) hrál jako obránce, takže se dá říct, že ve fotbalovém prostředí žije doslova od narození. Už jako pětiletý vytvořil světový rekord ve skoku do dálky z místa své věkové kategorie, když skočil 1,63 metru.

V diskuzích na sociálních sítích ohledně podoby účastníka pořadu Prostřeno! a norského fotbalisty Haalanda, nechybí tradičně ani zábavné memy.

Mimo hřiště je Haaland známý svým obrovským apetitem. Aby udržel sílu a svalovou hmotu, údajně denně přijme až kolem šesti tisíc kalorií. Miluje maso a těstoviny, naopak se vyhýbá cukru. Stejně pečlivě jako jídelníček si hlídá i spánek — nosí brýle blokující modré světlo, několik hodin před spaním vypíná všechny obrazovky a tvrdí, že kvalitní spánek je jeho tajnou zbraní k úspěchu.

Zajímavý je i jeho hudební vkus: před zápasy se uklidňuje meditativní hudbou, při tréninku nejraději poslouchá heavy metal. Ve volném čase rád odpočívá u počítačových her a je známý také svým smyslem pro humor — například pózoval na sociálních sítích s lahvemi mléka a prohlásil, že „poctivé norské mléko z farmy dělá z lidí vikingy a silné válečníky“.

Ačkoliv mimo hřiště působí často velmi klidně, na trávníku se mění v nekompromisního kanonýra. Jeho schopnost skórovat v extrémně krátkých intervalech mu přinesla pověst hráče, který dá hattrick rychleji, než si fanoušci stihnou dojít ke stánku pro párek v rohlíku a pivo.

