„Mám úžasnou bytost, tříletou Almu se svým partnerem, který je indián z Peru,“ pochlubila se Stárková.

Sama v Peru přitom nikdy nebyla. „Poznali jsme se na Jiřáku v Praze,“ prozradila herečka. César Chunk tam prodává na ulici šperky, které sám vyrábí. S tím mu Stárková začala pomáhat.

„Já mu spíš jen pomáhám ty věci prodávat, ale on opravdu dělá ty staré rukodělné věci. A to je fakt krásné. A navíc ta výdrž! On to třeba drhá šest hodin a pak zjistí, že udělal milimetr špatně a celé to rozpáře. To já už bych to rozházela,“ říká Stárková.

S partnerem a dcerou žijí za Prahou u Berounky, aby byli blíže přírodě. Přesto tu César Chunk není úplně šťastný. „Zaprvé, je mu tady zima. My pálíme dřevo, pořád sekáme a nosíme,“ líčí herečka s trochou nadsázky.

„Ale hlavně mu chybí hory. A taky jsme my Češi uzavřený národ, a on tím trpí. Oni jsou celkově Jihoameričani otevřenější,“ říká Stárková, která je ovšem v domku za Prahou spokojená.

Dokonce u Berounky i porodila. Po procházce v lese se ještě stavila v kempu na horký nápoj a pak to přišlo. „Zavolala jsem dulu, ta to stihla, přijela za hodinu. A za tři hodiny bylo dítě venku. Bylo to krásné!“ dojatě vzpomíná Stárková. S druhým dítětem by už možná postupovala jinak.

„Popravdě nevím, jestli bych si na to podruhé troufla, je to i věkem, jsem starší,“ vysvětlila.