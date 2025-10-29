Na slávu jsem nebyla připravená. Netušila jsem, co znamená, říká Stárková o Mostu!

Herečka Erika Stárková (3. 10. 2024) | foto: Markéta Hanzlíková / Česká editoriální fotografieProfimedia.cz

Marina Pilařová
  20:00
Živel. Ale také křehká citlivá duše, která ráda tráví čas sama se sebou. Proč herečka Erika Stárková, již proslavila role v seriálu Most!, ráda posouvá hranice a na co je v České republice nejvíc hrdá? Nejen o tom mluví v rozhovoru pro Týdeník Televize.

Začnu trochu netradičně, ale když spolu mluvíme, nedá mi to. Přijdete mi jako čirá esence energie.
To jsme asi od Boha každý, ne?

Vy jste ale vskutku živá síla a radost...
Jsem ráda na světě, to je pravda. Baví mě to tady. Mám bytostně ráda svoji práci a tvorbu.

Zároveň ale nejste úplně neřízená střela.
Kdepak. Mimo práci bych řekla, že jsem spíš tvor vyhledávající samotu. Nebo lépe řečeno možnost, jak být sama se sebou. Hodně se potřebuju dobíjet v přírodě. O samotě. Nedávno jsem poslouchala jednoho indiána z Amazonie, který říkal, že nejlepším lékem je les. Když člověka něco tíží, má si vzít spacák a jít do lesa, kde najde ozdravnou sílu a potřebné byliny. Samozřejmě tam má i možnost nerušeně přemýšlet a právě si uvědomit sám sebe.

Když někdo nejede po zajetých kolejích, hned dostane nálepku outsidera. Chodíte v létě venku bosý, šup, hned jste outsider. Dáte dítě do lesní školky, to samé. Rodíte doma – to jste úplný blázen.

Na slávu jsem nebyla připravená. Netušila jsem, co znamená, říká Stárková o Mostu!

Premium

