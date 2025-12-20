„Nás si se sestrou často pletou. I její manžel se přehmátl,“ řekla Stárková v pořadu a následně jí došlo, jak divně to vyznělo. „No prostě se to stalo, no… ale ne tak...já bych šla dál,“ smála se Stárková.
Sestra Lenka je produkční a Eriku v podstatě nasměrovala v dětství k herectví. „Dětství jsem měla hodně sportovní. V zimě běžky, v létě kolo, běhání a všechny možný sporty. Závodně jsem dělala sportovní aerobik,“ popsala Stárková.
„Přála jsem si dělat školu, kde se moc neučí klasické předměty. Chtěla jsem dělat školu, kde bych jenom tančila, zpívala a hrála. Sestra říkala, že taková existuje,“ uvedla ke své cestě na brněnskou konzervatoř a pak na JAMU, kde prožila nejdivočejší léta.
„Modrý nonstop, to bylo neuvěřitelný místo v Brně, byl fantastický. Tam se scházeli všichni ze všech divadel, když už se všude zavřelo a nebylo kam jít pít,“ vzpomíná Stárková. „Modráč byl nonstop otevřený, byl tam jukebox a tam jel Nohavica, Navarová a Doors… A my jsme tam všichni společně kalili z JAMU a herci z Národního a z Husy a od Mrštíků… A přišlo nám hrozně cool sedět týden v nonstopáči. On byl hned vedle JAMU,“ říká herečka.
Nemůžu brát všechno, říká Erika Stárková, která zůstala na dítě sama
Hrála pak v různých divadlech, ale slávu jí přinesla až role v seriálu Most. Daboval ji tam Jan Cina. „Já byla tak nas*aná! Konečně role a oni mě předabují?“ říká se smíchem herečka. Dabing Jana Ciny ovšem označuje za „geniální“ a s odstupem času dobře chápe, proč to tvůrci udělali.
Stárková se nedávno rozešla s otcem své čtyřleté dcery a zůstala na ni sama. Jediná ji ale vychovávat nebude. „I na dva rodiče je jedno dítě moc. Říká se, že na jedno dítě by mělo být 2,5 dospělého. Přijde mi logický vychovávat děti komunitně. Dřív to tak bylo,“ říká Stárková.
„Už víc než 6 let bydlím u Berounky. Je to ze Smícháče dvacet minut a jste v přírodě. Žila jsem tam v minidomečku v kempu, teď žiju v podnájmu v takovém krásném třípatrovém domě,“ prozradila.