Často si nás se sestrou pletou. Přehmátl se i švagr Neužil, směje se Erika Stárková

Autor:
Herečka Erika Stárková (41) a její starší sestra Lenka Neužil Stárková působí jako dvojčata. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka herečka přiznala, že si je lidé pletou velmi často a jednou se dokonce spletl její švagr, herec Václav Neužil.

„Nás si se sestrou často pletou. I její manžel se přehmátl,“ řekla Stárková v pořadu a následně jí došlo, jak divně to vyznělo. „No prostě se to stalo, no… ale ne tak...já bych šla dál,“ smála se Stárková.

Sestra Lenka je produkční a Eriku v podstatě nasměrovala v dětství k herectví. „Dětství jsem měla hodně sportovní. V zimě běžky, v létě kolo, běhání a všechny možný sporty. Závodně jsem dělala sportovní aerobik,“ popsala Stárková.

Erika Stárková v show 7 pádů Honzy Dědka (16: prosince 2025)
Erika Stárková vyzdobila Honzu Dědka v show 7 pádů Honzy Dědka (16: prosince 2025)
Erika Stárková v show 7 pádů Honzy Dědka (16: prosince 2025)
Erika Stárková v show 7 pádů Honzy Dědka (16: prosince 2025)
54 fotografií

„Přála jsem si dělat školu, kde se moc neučí klasické předměty. Chtěla jsem dělat školu, kde bych jenom tančila, zpívala a hrála. Sestra říkala, že taková existuje,“ uvedla ke své cestě na brněnskou konzervatoř a pak na JAMU, kde prožila nejdivočejší léta.

„Modrý nonstop, to bylo neuvěřitelný místo v Brně, byl fantastický. Tam se scházeli všichni ze všech divadel, když už se všude zavřelo a nebylo kam jít pít,“ vzpomíná Stárková. „Modráč byl nonstop otevřený, byl tam jukebox a tam jel Nohavica, Navarová a Doors… A my jsme tam všichni společně kalili z JAMU a herci z Národního a z Husy a od Mrštíků… A přišlo nám hrozně cool sedět týden v nonstopáči. On byl hned vedle JAMU,“ říká herečka.

Nemůžu brát všechno, říká Erika Stárková, která zůstala na dítě sama

Hrála pak v různých divadlech, ale slávu jí přinesla až role v seriálu Most. Daboval ji tam Jan Cina. „Já byla tak nas*aná! Konečně role a oni mě předabují?“ říká se smíchem herečka. Dabing Jana Ciny ovšem označuje za „geniální“ a s odstupem času dobře chápe, proč to tvůrci udělali.

Stárková se nedávno rozešla s otcem své čtyřleté dcery a zůstala na ni sama. Jediná ji ale vychovávat nebude. „I na dva rodiče je jedno dítě moc. Říká se, že na jedno dítě by mělo být 2,5 dospělého. Přijde mi logický vychovávat děti komunitně. Dřív to tak bylo,“ říká Stárková.

„Už víc než 6 let bydlím u Berounky. Je to ze Smícháče dvacet minut a jste v přírodě. Žila jsem tam v minidomečku v kempu, teď žiju v podnájmu v takovém krásném třípatrovém domě,“ prozradila.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Robertsová v Česku zažila scénu jako z Pretty Woman. Odmítli jí prodat zboží

Kdo by si nezamiloval sympaticky drzou Vivian, ze které se místo blondýny...

Hollywoodská hvězda Julia Robertsová (58) během své nedávné návštěvy Česka zažila v jednom z nuselských obchodů scénu jako vystřiženou z filmu Pretty Woman. V obchodě s módou jí prý odmítli prodat...

Angelina Jolie poprvé ukázala jizvy po mastektomii

Angelina Jolie na titulce magazínu Time (2025)

Americká herečka Angelina Jolie (50) v roce 2013 podstoupila dvojitou mastektomii neboli chirurgické odstranění ňader, a to poté, co byla rakovina prsu diagnostikována její matce. Nyní se rozhodla...

Zásnuby v Bílém domě. Trump junior a Andersonová se budou brát

Bettina Andersonová a Donald Trump mladší na svatbě Netry Manteny a Vamsiho...

Nejstarší syn amerického prezidenta Donald Trump junior (47) a jeho partnerka Bettina Andersonová (39) oznámili radostnou novinu. Pár, který spolu chodí od loňského roku, se zasnoubil. Pro Trumpa...

Pamela Andersonová opět překvapila vzhledem. Našla jsem jiný druh svobody, říká

Pamela Andersonová v New Yorku (26. října 2025)

Jsou to již dva roky, co bývalá supermodelka a herečka Pamela Andersonová způsobila pozdvižení tím, že se na veřejná vystoupení přestala líčit. Nyní prošel změnou i její účes.

Chci se postarat o Nikolu a Olivera, řekl Mareš. Koncert pro Patrika byl bleskově vyprodaný

„S Patrikem Hezuckým se rozloučíme v pátek v krematoriu ve Strašnicích,“...

Speciální páteční vysílání na Evropě 2 se neslo ve znamení vzpomínání a posledního rozloučení s moderátorem, kamarádem a kolegou Patrikem Hezuckým (†55). Začalo v šest hodin ráno, tedy v čase, kdy...

Ti dva se navzájem nešetří. Jiří Mádl reaguje na obvinění Tomáše Vorla

Jiří Mádl na premiéře filmu Džob (30. července 2025)

„Myslím si, že člověk má právo vzít si život,“ říká Jiří Mádl, který se tak rozchází s názorem režiséra Jiřího Stracha, jenž herce obsadil do svého nového televizního filmu Lajf. Strach si myslí, že...

20. prosince 2025

Často si nás se sestrou pletou. Přehmátl se i švagr Neužil, směje se Erika Stárková

Erika Stárková a její sestra Lenka

Herečka Erika Stárková (41) a její starší sestra Lenka Neužil Stárková působí jako dvojčata. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka herečka přiznala, že si je lidé pletou velmi často a jednou se dokonce spletl...

20. prosince 2025

Princ Archie a princezna Lilibet vyrostli. Harry a Meghan ukázali obě děti

Princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich děti princ Archie a princezna Lilibet...

Princ Archie a princezna Lilibet jsou hvězdami rodinné fotografie vévodkyně Meghan a prince Harryho. Na vánočním přání, které Meghan zveřejnila na sociálních sítích, obě děti pózují s rodiči.

19. prosince 2025  18:35

Apple a Moses. Gwyneth Paltrowová se pochlubila dcerou a synem

Gwyneth Paltrowová, její dcera Apple Martinová a syn Moses Martin v New Yorku...

Americká herečka a podnikatelka Gwyneth Paltrowová (53) si zahrála v novém filmu Marty Supreme. Na newyorskou premiéru ji doprovodili dcera Apple (21) a syn Moses (19), které má se svým prvním...

19. prosince 2025  14:02

Okamžitě poznám, kdo je blbec. Pět vteřin a mám člověka přečteného, říká Kohák

Premium
Jakub Kohák

Třiapadesátiletý Jakub Kohák je hercem, režisérem, ale i spisovatelem a fotbalistou. Miluje vše, co dělá, a vyhýbá se tomu, co by ho nebavilo. Přes dvacet let je s jednou ženou, zasadil strom, nyní...

19. prosince 2025

Norská korunní princezna musí na transplantaci plic, oznámil královský palác

Norská korunní princezna Mette-Marit (22. ledna 2011)

Norská korunní princezna Mette-Marit (52) bude muset podstoupit transplantaci plic kvůli zhoršení zdravotního stavu v posledních měsících. Potvrdil to královský palác. Manželce následníka norského...

19. prosince 2025  12:49

Vánoce bez otce a syna. Náš chlapeček tu měl být s námi, smutní Arichteva

Veronika Arichteva v seriálu O mě se neboj (2022)

Veronika Arichteva (39) si v posledním roce prošla náročným obdobím. V květnu přišla o otce Pavla Nového a o pár měsíců později se svěřila s bolestnou ztrátou v těhotenství. V emotivním příspěvku na...

19. prosince 2025

Angelina Jolie poprvé ukázala jizvy po mastektomii

Angelina Jolie na titulce magazínu Time (2025)

Americká herečka Angelina Jolie (50) v roce 2013 podstoupila dvojitou mastektomii neboli chirurgické odstranění ňader, a to poté, co byla rakovina prsu diagnostikována její matce. Nyní se rozhodla...

19. prosince 2025  9:32

Výhrůžky nikdy nepřestaly. Žena z kiss cam z koncertu Coldplay poprvé promluvila

Kamera na koncertě Coldplay odhalila nevěru

Bývalá personální ředitelka technologické firmy Astronomer Kristin Cabotová poprvé veřejně promluvila o virálním videu z koncertu skupiny Coldplay, které ji po několika sekundách připravilo o práci a...

19. prosince 2025  7:57

Sebehodnota pro mě přestala být jen slovo, říká Kristýna Mandousová

Kristýna Mandousová

Kromě hraní se věnuje zpěvu a už jako malá si na své konto připsala účinkování v reklamách, předvádění na módních přehlídkách nebo účast mistrovství Evropy sportovního aerobiku a fitness. Kristýna...

19. prosince 2025

Udusaná hlína a díra v zemi, vzpomíná na pobyt v Himálaji Barbora Seidlová

Barbora Seidlová

„Vůbec jsem nevěděla, jak taková mánie vypadá. Sama nakupuji hrozně nerada,“ říká Barbora Seidlová, která si zahrála hlavní postavu v celovečerním snímku Deník shopaholičky. „Proto byl pro mě malinko...

19. prosince 2025

Ve vztazích jsem vždy hledala souznění a lásku. Je to naivní, říká Monika Absolonová

Premium
Monika Absolonová. Jen s velkým vypětím byste u nás pátrali po zpěvačce, která...

Jen s velkým vypětím byste u nás pátrali po zpěvačce, která tolik miluje a prožívá Vánoce. Paradoxně na přípravy nemá tolik času, kolik by chtěla. Stala se z ní totiž bez nadsázky profesionální...

18. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.