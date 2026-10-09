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Dcera Eriky Stárkové není jedináček. Má nevlastního bratra

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  10:00
Erika Stárková a její dcera Alma (8. října 2026)

Erika Stárková a její dcera Alma (8. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Petr Vaněk, Erika Stárková a její dcera Alma (8. října 2026)
Z muzikálu Saturnin
Jaromír Dulava a Erika Stárková v muzikálu Saturnin
Z muzikálu Saturnin
35 fotografií
Přišla s dcerou, ale chtěla být focena bez ní. Jenomže ta se na maminku přisála jako klíště, a tak Erice Stárkové nezbylo než rezignovat. Alma nezapře svého otce Peruánce Césara Chunka, který ovšem s rodinou nežije. Má jeho tmavé oči i pleť, ale plné rty po mamince.

„Jako malá jsem byla jako Alma. Neměla jsem hnědé oči, ale ty vlasy a energii máme úplně stejnou,“ říká herečka, které nevadí, že otcovy geny u jejího dítěte, co se vzhledu týče, dominují.

V pražské Botanické zahradě zahajovala s Olgou Lounovou, její dcerou a Denisou Pfauserovou Výstavu dýní. „Moje dcera velmi ráda něco tvoří, ale nechci si nechat doma dělat nepořádek, tak dýně nedlabeme,“ prozradila Pfauserová, která tříletou Nailu nechala doma. „Zatím ji před médií chráníme.“

Petr Vaněk, Erika Stárková a její dcera Alma (8. října 2026)

Jediným mužem, který trojici žen doplňoval, byl herec Petr Vaněk, shodou okolností soused Eriky z Dobřichovic. „Pro mě je podzim červené víno, červené víno, červené víno a procházky,“ prozradila Stárková. Zatímco Vaněk se rád vydává se psy do lesa. A tam se s nimi válí pod stromy. „Klidně bych se vyvalil i tady,“ rozhlížel se herec kolem sebe v botanické zahradě.

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Stejně jako Erika pochází z Vysočiny, konkrétně ze Žďáru nad Sázavou, a hereččina maminka ho dokonce učila dějepis na střední škole zaměřené na turistický ruch. „Jsme rodinně propojení. Mám moc ráda i Péťovu ženu Svarinku (Petra Vaněk Svarinská, castingová režisérka a herecká agentka, která je zároveň certifikovanou hypnoterapeutkou a průvodkyní transformací, pozn. red.). Často trávíme čas společně s našimi dětmi,“ prozrazuje Erika Stárková.

Erika Stárková (Praha, 22. ledna 2019)

S Almou, které vybral jméno její tatínek, doma pořád něco vyrábějí. A ctí svátky. „Tím, že má dcera kořeny v Jižní Americe, hodně prožíváme Los Muertos (tradiční svátek, kdy mrtví se spojí s živými, pozn. red.), který slavíme v Holešovicích a všechno s tím spojené. A samozřejmě Dušičky. Mám to hodně ráda, vzpomínám na babičku, na dědu, na lidi v naší rodině, kteří nás už opustili, včetně všech mazlíčků,“ vypráví.

„Teď mám volno, takže můžu o to víc s dcerou doma tvořit. Než jsme se vyrazili sem, tak jsme doma tančili,“ prozradila Erika, která si libuje v saunování a masážích.

Z muzikálu Saturnin

Dlabání dýní v botanické zahradě za přítomností médií bylo pro malou Almu vstupem do společnosti. „Nepředpokládala jsem, že tu bude tolik fotografů, ale už se nedá nic dělat,“ komentovala situaci herečka, která si soukromí spíš střeží a dceru zatím veřejně neukazovala.

Almu čeká taky cesta do Peru, kde má příbuzné. „Pojede tam, až bude starší, je to daleko. Ale s rodinou jsme v kontaktu, voláme si. A její brácha za ní z Peru jezdí. Ona s ním mluví anglicky, on ji učí španělsky. Ale hlavně si hrají, při tom moc mluvit nepotřebují. Navíc indiáni mají i svoji tichou řeč, kterou se dorozumívají,“ říká Stárková.

Herečka se nyní objevuje nejen v muzikálu Lazarus v Divadle Komedie, ale taky v Divadle Hybernia v Saturninovi, kde hraje tetu Kateřinu. „Byla to úžasná výzva, fantastická hudba Romana Říčaře a krásná role. Hraje se mi v tom skvěle,“ říká pár týdnů po premiéře.

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