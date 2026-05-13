Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jak vypadá Shauni po letech? V nové Pobřežní hlídce budou i původní hvězdy

Autor:
  9:21
Fanoušci kultovního seriálu Pobřežní hlídka se mají na co těšit. Do chystané nové série se totiž vrátí i jedna z původních hvězd, Erika Eleniaková (56). Ta si zahraje svou původní postavu Shauni McClainové. V seriálu už ale nebude vystupovat jako plavčice, nýbrž jako členka městské rady v Santa Monice.
Erika Eleniaková v seriálu Pobřežní hlídka v roli Shauni McClainové

Erika Eleniaková v seriálu Pobřežní hlídka v roli Shauni McClainové | foto: Profimedia.cz

Erika Eleniaková v Los Angeles při natáčení nového seriálu Pobřežní hlídka (16....
Erika Eleniaková v Los Angeles (18. ledna 2026)
Erika Eleniaková v Los Angeles (18. ledna 2026)
Erika Eleniaková a Nicole Eggertová v Los Angeles (18. ledna 2026)
41 fotografií

Šestapadesátiletá herečka, která se netají svou vášní pro tetování a má potetované obě ruce, se podle dostupných informací objeví v nové verzi jako hostující postava. V původním seriálu účinkovala v prvních dvou sezonách, na začátku třetí potom show opustila. Její návrat tak přichází po více než třech dekádách.

Eleniaková na natáčení původního seriálu vzpomíná s velkou nostalgií. „Upřímně řečeno, byli jsme opravdu jako jedna velká rodina. Bratři a sestry,“ řekla v minulosti. Zároveň ale přiznala, že se rozhodla odejít, protože seriál se podle ní stal „trochu odvážným“ a její srdce ji táhlo spíše k filmovým rolím.

Erika Eleniaková v Los Angeles (18. ledna 2026)

V rebootu se vedle ní objeví i nové tváře, například Brooks Naderová nebo Livvy Dunne. Právě obsazení méně zkušených herců ale vyvolalo mezi fanoušky smíšené reakce a kritiku.

Návrat Eriky Eleniakové tak slibuje propojení staré éry s novou generací postav. Seriálová Shauni se v ní objeví jako členka městské rady v Santa Monice a zapojí se do organizace prvního ročníku Beach Games.

V centru dění bude také Hobie Buchannon, syn legendárního Mitche, kterého ztvární Stephen Amell. Jeho postava se má posunout z role plavčíka na kapitána týmu, řešit bude i komplikovaný vztah se svou dcerou.

4. července 2016
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Euforie opět budí kontroverze. Explicitní scény Sydney Sweeney šokují diváky

Sydney Sweeney v seriálu Euforie (2026)

Také další díl seriálu Euforie vyvolal mezi diváky bouřlivé reakce kvůli scénám s herečkou Sydney Sweeney (28). Fanoušci na sociálních sítích kritizují epizodu za to, že překročila hranici a zašla...

Móda z Met Gala: Sexy outfity i nadité dekolty a nechyběly ani bizarní modely

Móda na Met Gala v New Yorku (4. května 2026)

Pro letošní Met Gala v New Yorku měly celebrity za úkol nechat se inspirovat výstavou Costume Art (Umění kostýmu), která podle magazínu Vogue zkoumá ústřední roli oblečeného těla, a vybrat šaty v...

Jak dnes vypadá sestřička Ina z Nemocnice na kraji města? Čunderlíkové je 74 let

Iva Janžurová a Andrea Čunderlíková v seriálu Nemocnice na kraji města (1977)

Andreu Čunderlíkovou, která oslavila před pár dny své 74. narozeniny, si televizní diváci navždy spojili s jemnou sestřičkou Inou z kultovního seriálu Nemocnice na kraji města (1977–1981). Přestože...

OBRAZEM: Finalistky Miss Czech Republic 2026 v plavkách i společenských šatech

Finalistky Miss Czech Republic 2026

Finále Miss Czech Republic se blíží, diváci budou moci sledovat živý přenos na televizních obrazovkách v sobotu 23. května večer. Která z dívek získá vítěznou korunku a stane se královnou krásy pro...

Další zpackaná plastika. Katie Price má posunuté pozadí a problém s ústy

Katie Price s manželem v Dubaji (květen 2026)

Bývalá modelka Katie Price (47) je v rukou plastických chirurgů jako doma. Co odmítnou operovat evropští lékaři, zvládnou turečtí nebo dubajští. Teď se jí ale jeden takový výlet, na který vyrazila s...

Jak vypadá Shauni po letech? V nové Pobřežní hlídce budou i původní hvězdy

Erika Eleniaková v seriálu Pobřežní hlídka v roli Shauni McClainové

Fanoušci kultovního seriálu Pobřežní hlídka se mají na co těšit. Do chystané nové série se totiž vrátí i jedna z původních hvězd, Erika Eleniaková (56). Ta si zahraje svou původní postavu Shauni...

13. května 2026  9:21

Stach z jiné planety? U Krause přiznal tři zlozvyky i neschopnost zpívat

Daniel Stach v Show Jana Krause (květen 2026)

Novinář a propagátor vědy Daniel Stach (38) je podle moderátora Jana Krause nejspíš z jiné planety. Ve své Show se snažil dopátrat aspoň jedné chyby, kterou tento muž má. Stach prozradil tři zlozvyky.

13. května 2026

Finalistky Miss Czech Republic 2026 se představují. Která je vaše favoritka?

Finalistky Miss Czech Republic na soustředění v lázních na Slovensku (květen...

Česko už za pár dní pozná novou královnu krásy. O titul Miss Czech Republic 2026, korunku a účast na světových soutěžích krásy 23. května zabojuje deset finalistek. V anketě můžete hlasovat pro svoji...

13. května 2026

Jakmile se dostanete doktorům do rukou, už vás jen tak nepustí, říká Igor Bareš

Premium
Herec Igor Bareš (21. března 2023)

Nedávno oslavil jubilejní šedesáté narozeniny. Jak se věk projevuje na jeho zdraví a rolích, které dostává, líčí herec Igor Bareš. V rozhovoru také mluví o tom, že ho ho vždycky lákala tajemná místa...

12. května 2026

Brzobohatý oznámil konec manželství. S Danielou jsme se rozešli v klidu, sdělil

Manželé Daniela Brzobohatá a Ondřej Gregor Brzobohatý (Praha, 11. ledna 2024)

Spekulace o rozvodu Ondřeje (43) a Daniely (47) Brzobohatých se rozjely bulvárem poté, co populární moderátorka vystoupila v podcastu s Čestmírem Strakatým bez prstýnku a ze sociálních sítí zmizely...

12. května 2026  15:20

Mikýř skončil v nemocnici. Nejsou to prdíky, budu tu asi dýl, postěžoval si

Rozhovory Survivor

Vítěz Survivora, známý český influencer Martin „Mikýř“ Mikyska (32) musel akutně do nemocnice. Poslal vzkaz svým sledujícím, v němž oznámil, že jeho bolesti nezpůsobily zaražené prdy, jak se...

12. května 2026  13:45

Isla Phillipsová královské geny nezapře. Vypadá jako pradědeček

Princ Philip na snímku z roku 1951 a jeho pravnučka Isla Phillipsová v roce...

Pravnučka zesnulé britské královny Alžběty II. se s rodinou zúčastnila letošní velikonoční bohoslužby v kapli sv. Jiří ve Windsoru. Svým vzhledem zde upoutala pozornost veřejnosti – ve tváři se totiž...

12. května 2026  12:36

Harry předložil požadavky Meghan před cestou do Británie. Královská rodina žasne

Vévodkyně Meghan a princ Harry během návštěvy Batyru, Meghan vnáší do svého...

Princ Harry pobouřil britskou královskou rodinu seznamem požadavků, které předložil jménem své manželky Meghan před plánovanou cestou do Británie.

12. května 2026  11:04

Euforie opět budí kontroverze. Explicitní scény Sydney Sweeney šokují diváky

Sydney Sweeney v seriálu Euforie (2026)

Také další díl seriálu Euforie vyvolal mezi diváky bouřlivé reakce kvůli scénám s herečkou Sydney Sweeney (28). Fanoušci na sociálních sítích kritizují epizodu za to, že překročila hranici a zašla...

12. května 2026  9:25

Monyová se mi omlouvala, vzpomíná Michal Viewegh na zavražděnou spisovatelku

Michal Viewegh (6. května 2026)

Ve společnosti se často neobjevuje. Sám říká, že od té doby, co se odstěhoval z Prahy, si kulturní akce vybírá. Kvůli minisérii Monyová, která měla slavnostní premiéru v Lucerně, ale Michal Viewegh...

12. května 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Já můžu mluvit o Romech, vypadám jako jejich ambasador, říká Robin Ferro

Robin Ferro a Štěpán Kozub v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (květen 2026)

Do jubilejního dílu pořadu 7 pádů Honzy Dědka pozval moderátor herce Štěpána Kozuba a Robina Ferra. Produkce je předem varovala, aby se ovládali, protože jsou pověstní svým drsným humorem. Marně....

12. května 2026

Slavné příjmení neberu jako výhodu, nemusím se nikomu vyrovnat, říká Hrušínská

Premium
Kristýna Hrušínská (2022)

Patří mezi stálice seriálu Ulice, ale kromě práce jsme si s Kristýnou Hrušínskou povídaly i o rodinných vazbách a slavném příjmení. Jak se jí spolupracuje s maminkou a tatínkem a jaké má vzpomínky na...

11. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.