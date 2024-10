Eric Roberts se omluvil své slavné sestře a přiznal, že ho ničily drogy

Eric Roberts je synem Waltera Robertse a Betty Lou Bredemusové. Svého otce popisuje jako někoho, kdo pil a měl sklony k násilí. Ve své knize napsal, že žárlil na synovu kariéru a „byl to velmi zkažený člověk, který pro mě ani pro nikoho jiného nebyl bezpečným otcem“.

Kromě něj měli Roberts s Bredemusovou ještě dvě dcery – Lisu (59), která je producentkou a Julii, která je slavnou herečkou. Rozvedli se v roce 1971 a matka se provdala za nového muže, Michaela Motese.

Když bylo Robertsovi sedmnáct let, přestěhoval do New Yorku, aby se věnoval herectví. V roce 1978 zaznamenal úspěch ve filmu King of the Gypsies, dále ve filmu Star 80 a v roce 1984 Papež of Greenwich Village. Za hlavní roli v thrilleru Runaway Train získal nominaci na Oscara.

Slibnou kariéru ale kazila závislost na drogách. Navíc měl v roce 1981 vážnou autonehodu a upadl do třídenního kómatu, což ovlivnilo jeho paměť.

V roce 1985 se přestěhovala do New Yorku i jeho sestra Julia Robertsová a začala se věnovat herectví. V té době byl Eric Roberts už poměrně slavným hercem, ale taky byl závislý na kokainu. Sestřina kariéra nabrala vysoké obrátky a Roberts pak o ní prohlásil: „Kdyby nebylo mě, nebyla by žádná Julia Robertsová.“

Po více než čtyřiceti letech ve své knize toto tvrzení odvolal a napsal: „Doufám, že Julia přijme tuto veřejnou omluvu. Bylo to hloupé, co jsem řekl.“

Eric Roberts a Julia Roberts si spolu zahráli v roce 1989 ve filmu Červené jako krev.

Herec dále přiznal, že užívání drog ovlivnilo jeho vztahy se sestrami. „Nedivil bych se, kdyby trpěly posttraumatickou stresovou poruchou z doby, kdy bylo nebezpečné být v mé blízkosti. Lisa a Julia potřebovaly lásku a ochranu - místo toho dostaly strach a nejistotu,“ kaje se Roberts.

Nejvíc ovšem lituje, že nebyl dobrým otcem pro dceru Emmu, kterou má s Kim Cunninghamovou. „Největším důsledkem mého užívání drog byla samozřejmě ztráta Emmy,“ řekl.

Emma Robertsová na udílení CMT Awards (Austin, 7. dubna 2024)

Julia Robertsová tehdy v bitvě o péči o dceru podpořila jeho bývalou partnerku, protože se jeho závislost na kokainu vymkla kontrole. Roberts to vnímal jako zradu a jeho vztah se sestrou ještě víc ochladl. V knize však přiznává, že to bylo správné rozhodnutí.

Od roku 1992 je herec ženatý s Elizou Garretovou. Další děti už neměl. „Představuji si, že do konce života zůstanu Juliiným bratrem a tátou Emmy Robertsové. Chtěl bych to napravit, odejít hrdě a s grácií. To je jeden z důvodů, proč jsem napsal tuto knihu,“ svěřil se Eric Roberts.