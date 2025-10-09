Nemoc postupuje. Hvězda Chirurgů bojující s ALS má problémy s řečí i chůzí

Herce z letiště ve Washingtonu D.C. doprovázel jeho asistent. Fotograf se ho zeptal, co by chtěl vzkázat svým fanouškům. „Nevzdávejte naději,“ odpověděl Eric Dane na vozíčku.
Dane bojuje s nemocí, kterou měl i bývalý český premiér Stanislav Gross, a která mu postupně ochromuje celé tělo. Začíná mít i problémy s řečí. Podle jeho známých si chce užít zbytek života, protože ví, že zítřek není samozřejmost.
„Chce žít život a nechce, aby ho lidé oplakávali, dokud s touto strašnou nemocí bojuje. Jen chce, aby lidé v jeho životě byli přítomní a co nejšťastnější. Chce se obklopovat jen pozitivní energií, to je teď pro něj zásadní hnací motor,“ cituje svůj zdroj Page Six.
Herec, který podporuje kampaň I AM ALS na urychlení výzkumu této nemoci, prozradil, proč chyběl na letošních cenách Emmy. S kolegou ze seriálu Chirurgové Jessem Williamsem měl předávat cenu. V ten den ovšem doma v kuchyni ztratil rovnováhu, upadl a poranil se na hlavě.
V červnu se Dane v pořadu Good Morning America svěřil, že se obává, že mu přestanou fungovat nohy. Ztratil už veškerou hybnost v pravé ruce a přiznal, že zbývá jen pár měsíců, než mu vypoví službu i levá ruka a dlaň. „Je to skličující,“ prohlásil tehdy.
Eric Dane s manželkou Rebeccou Gayheartovou (54) vychovává dvě dcery – Billie (15) a Georgii (13). Gayheartová nedávno promluvila o tom, jak nemoc ovlivnila jejich rodinu.
„Je to srdcervoucí. Moje holčičky tím hodně trpí a my se tím jen snažíme projít. Je to těžké období. Máme k dispozici odborné terapeuty, kteří nám pomáhají, a snažíme se zachovat si naději a zvládnout to s důstojností, grácií a láskou,“ řekla herečka v rozhovoru pro magazín People.