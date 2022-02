Naočkovaní jsou oběťmi hromadné hypnózy, tvrdí Eric Clapton

K očkování má údajné oběti hypnózy nutit podle Claptona podprahová reklama. Ta se k lidem podle rockera dostane různými kanály, třeba během reklam u videí na platformě YouTube.

Na teorii masové hypnózy, kterou vědci rezolutně odmítají, Clapton prý narazil náhodou. Při bližším zkoumání mu ale začala dávat smysl. „Kousek po kousku jsem si skládal jakousi hrubou skládačku. A to mě přimělo k ještě většímu odhodlání,“ dodal.

Hudebník tak dál vystupuje nejen proti očkování, ale i proti opatřením spojeným s pandemií koronaviru. A to přesto, že mu jeho názory podle něj předčasně ukončily kariéru. „Moje kariéra už stejně téměř skončila. V okamžiku, kdy jsem promluvil, to bylo téměř před 18 měsíci, jsem byl nuceně poslán do penze,“ uvedl s tím, že vystupování proti očkování mu ovlivnilo i osobní život. „Můj telefon nezvoní moc často. Nedostávám už tolik zpráv a e-mailů.“

Eric Clapton během koncertu v pražské O2 areně 19. června 2013

V roce 2020 se kytarista spojil se zpěvákem Vanem Morrisonem (76) a společně vydali píseň Stand and Deliver, která brojí proti pandemickým omezením. „Spojil jsem síly s Vanem. Dostal jsem tip, že se Van staví proti opatřením, a pomyslel jsem si: Proč to nedělá nikdo jiný? Tak jsem ho kontaktoval,“ uvedl Clapton o okolnostech vzniku protestní skladby.

„Poslal mi Stand and Deliver, kterou už měl nahranou. Když jsem o tom pak mluvil s jinými muzikanty, zjistil jsem, že to nikdo nechce slyšet. Byl jsem zmatený, zdálo se mi, že jsem jediný člověk, kterému to připadá důležité, nebo dokonce nutné,“ řekl kytarista.

Clapton se ale hájí tím, že ho od očkování odradila vlastní katastrofická zkušenost s vakcínou od firmy AstraZeneca. „Měl jsem zmrzlé a necitlivé ruce a nohy a dva týdny jsem byl prakticky nepoužitelný, bál jsem se, že už nikdy nebudu hrát… Nikdy jsem se neměl k té jehle přiblížit. Ale ta propaganda tvrdila, že vakcína je bezpečná pro každého,“ dodal Clapton.