Takhle nyní vypadá Semir z Kobry 11. Aut jsme zničili na tisíce, vzpomíná

Je pro vás stále vzrušující, když vám vychází nový film?

Zajisté. Pokaždé je to vzrušující, protože tohle je vaše práce. V divadle máte premiéru, stojíte na pódiu a vidíte, jaký je aplaus a jak se to líbí. Kdežto film natočíte, ale pak nevíte, jestli baví nebo nebaví. Dneska je to o vzrušení z projekce a pak uvidíme.

Pořád si děláte všechny svoje kaskadérské kousky?

Ano, samozřejmě. Ne tedy všechny, ale některé kousky ano. Před rokem a půl jsem měl totiž vážnou nehodu. U nás je to složité, protože když se vám stane nehoda, tak štáb a herecké obsazení, protože nejsem jediný, tak natáčení je okamžitě zastaveno. Teď máme kaskadéry a hodně triků, technika se zlepšuje. Kdysi dávno, v devadesátkách, jsme dělali většinu sami. Bez kaskadérů, protože jsme byli bez peněz a umělé inteligence. Dneska se dají vymyslet pěkné triky, ne takové jako v Hollywoodu, ale snažíme se je udělat tak dobré, jak jen umíme.

Cítíte se po těch všech zraněních z natáčení jako Robocop?

(smích) Robocop! Teď ne. Nemám tolik umělých nebo náhradních dílů v těle. Ale dneska je to možné, dát si nová kolena, nové kyčle. Dávají se i měnit ramenní klouby? Protože po té mojí nehodě mi dali do ramene šrouby. Ale většina součástek na mém těle je originální.

Každého musí zajímat, jaká auta máte doma v garáži?

Maserati. Jeden typ 3200 GT z roku 2000, to je kupé a potom mám Maserati Levante, SUV verzi. Potom vlastním Mercedes SL a britský Leyland z roku 1969, Triumph MK3, což není tak drahé auto, ale moc pěkný kousek.

Počítali jste někdy, kolik BMW jste nabourali nebo zničili během natáčení Kobry 11?

(smích) To byly tisíce a tisíce. Skutečně mnoho.

Erdogan Atalay, Christian Oliver a Charlotte Schwabová v seriálu Kobra 11 (2003)

Je pravda, že s šéfovou, kterou hrála švýcarská herečka Charlotte Schwabová, byla na place sranda?

S Charlotte? Já jí miluju! Ona je neuvěřitelně skvělá herečka. V Kobře 11 již neúčinkuje, ale je v rodné zemi, hraje divadlo a filmuje. Hraje velkolepé divadelní role, protože je hodně slavná a stýská se mi po ní.

Jste v kontaktu? Třeba na narozeniny a Vánoce?

Jo, občas. Ne tedy pořád, protože máme hodně práce. Občas se shledáme při nějakých příležitostech. Ale čas od času si píšeme, jak jde život, co je nového a podobně. My spolu pracovali tak dlouhou dobu, tolik let, že o takovém člověku nechcete ztratit přehled. Nejsme v kontaktu každý týden, nebo měsíc, mezitím je delší doba, ale pak vás napadne, co jí chcete napsat, nebo na co se zeptat.

Váš nový film Bez trenek jde v Čechách do kin, takže co když vám svěřím mikrofon, abyste pozval diváky na kameru?

Čau! Zvu vás na akční film Bez trenek, který promítáme v kině Cinema City a je to opravdu zábavný. Já ho ještě neviděl, ale dneska večer se to změní! Bye, bye. (smích)