Irská zpěvačka Enya žije ve viktoriánském sídle jen se svými dvanácti kočkami

Autor:
  10:20
Je jednou z nejúspěšnějších osobností hudební historie, přesto o ní svět skoro nic neví. Irská zpěvačka Enya je samotářkou. Eithne Ní Bhraonáin, jak zní její celé jméno, se na veřejnosti ukazuje pouze vzácně. A to ve chvílích, kdy je čas oznámit vydání nového alba. Zpěvačka se nikdy neprovdala, nemá děti a jejím domovem je odlehlé viktoriánské sídlo přestavěné do podoby hradu, které obývá pouze se svými dvanácti kočkami.
Enya (Los Angeles, 2017) | foto: Profimedia.cz

8 fotografií

Sídlo Manderley se nachází v oblasti Killiney jižně od Dublinu a z jeho věží má čtyřiašedesátiletá zpěvačka, proslulá svým éterickým hlasem, dokonalý výhled na Irské moře. Nemovitost koupila v roce 1997 za přibližně 2,5 milionu liber (v dnešním přepočtu okolo 70 milionů korun). Od té doby tam tráví naprostou většinu svého času.

Jejím sousedem je zpěvák Bono Vox, frontman kapely U2, který si za svůj domov zvolil také region Killiney. V rozhovoru z roku 2016, který se odehrál v rámci pořadu This Morning, zpěvačka pobavila diváky zmínkou o tom, že se za ní Bono jednou zastavil půjčit si cukr.

Enya zve do krásného světa Amarantine

„Zvenčí to vypadá jako typický hrad, ale uvnitř je to velice domácké a útulné,“ popsala kdysi Enya reportérům The Guardian. „Ve skutečnosti je to takový opravdu maličkatý hrádek a místo, které jsem si zamilovala.“

Enya se narodila jako páté z devíti dětí ve vesničce Dore, která leží v Gweedorském regionu Donegalského hrabství na severozápadě Irské republiky. Samotářský život vede zpěvačka už od konce devadesátých let, kdy se stal světoznámým její hit Orinoco Flow (Sail Away) z roku 1988.

Láska k hudbě, klavíru a zpěvu ji původně přivedla do hudební skupiny Clannad. Tu však o dva roky později opustila a vydala se na sólovou dráhu. Jejími nejbližšími kolegy se stal producent Nicky Ryan a jeho manželka Roma, s nimiž Enya po dlouhou dobu nejen tvořila, ale i bydlela.

8 fotografií

Tvůrčí trio vydalo první album již v roce 1987, nicméně až s druhou nahrávkou však skutečně prorazili – právě na LP s názvem Watermark se totiž nacházela zmíněná píseň Orinoco Flow. Žádné z jejich osmi alb se však nedočkalo vlastního turné a jakékoliv živé vystoupení bylo spíše vzácností. A když Nicky Ryan loni v září zemřel, na pohřbu mu hrála skladba Dark Sky Island ze stejnojmenného alba, tedy z jejich poslední společné nahrávky.

Na veřejnosti se Enya objevila naposledy v roce 2017, přičemž se příliš nevídá ani se svou rodinou. „Moc ji nepotkáváme. Žije jako královna a v naprostém osamění,“ uvedl její strýc Noel Duggan v rozhovoru z roku 2016.

„V celém hudebním průmyslu nenajdeme nikoho tak úspěšného, o kom bychom zároveň věděli tak málo. Nechodí do společnosti, z domu vychází jen vzácně a ohledně jejího života nám nic nenapoví ani její texty,“ uvedl nejmenovaný zdroj bulváru The Sun.

Ačkoliv zpěvačka ve svém oboru představuje značnou anomálii, sama se dle svých slov nikdy nesnažila působit nějak tajemně. Tvrdí, že zkrátka jen není příliš společenské povahy.

„Vždyť to přece není žádný zločin, když se někdo nechodí po večerech bavit do klubů. Kam se poděla svoboda volby? Mám to prostě tak, že kdykoliv strávím nějaký čas propagací, začne mi to všechno připadat hrozně falešné a veškerý můj zájem o chození do společnosti opadne,“ uvedla v rozhovoru pro The Independent. „Když je album venku třeba deset měsíců, lidé se pak začnou soustředit na mě samotnou, a to nechci. Snažím se proslavit svou hudbu, ne sebe.“

Hudba je pro ni natolik důležitá, že má prioritu i před mezilidskými vztahy. Po dni stráveném ve studiu by s ní prý bylo těžké vyjít, a tak raději žije bez partnera. „Jaký muž by se tohle naučil snášet? Kdybych se měla bláznivě zamilovat a za někoho se vdát, bude to to nejhorší, co by se mi mohlo stát. Raději mám aféry s melodiemi, slovy a krásou zvuků,“ říká.

„Nějaké vztahy tu v minulosti byly. Ale je těžké po někom chtít, aby se smířil s tím, že na svou tvorbu zkrátka potřebuji klid a určitý prostor,“ vysvětluje Enya. „I kdyby to snad dotyčný zpočátku chápal, nakonec bude stejně na hudbu v jistém slova smyslu žárlit.“

Po jejích zkušenostech ostatně není divu, že si své soukromí pečlivě chrání. V roce 1996 ji více než rok sledoval a obtěžoval jistý muž z Itálie, který byl Enyou zjevně zcela posedlý. Dokonce si v Donegalu vyhledal hospodu jejích rodičů a začal se zde vyskytovat s amuletem, v němž měl ukrytou Enyinu fotku. Když se nakonec situace vyostřila, dotyčný si během následné konfrontace způsobil zranění nožem.

Po letech hrůzy žije v utajení a snaží se o normální život. Kde je Elisabeth Fritzlová?

V roce 2005 se pro změnu Enya musela bránit vetřelci ve svém vlastním domově. Pachatel se vloupal do jejího hradu, zajal jednu z jejích hospodyň, a zpěvačka se před ním musela ukrýt v zabezpečené místnosti.

I proto Enya nepořádá žádná setkání s fanoušky. Takřka jedinou výjimkou se v poslední době stala malá akce v Donegalu, kde slavila svatbu její sestra Moya Brennanová. O zábavu se toho večera postarala taneční skupina Donegal Dancers, která následně zveřejnila fotografii s Enyou, její sestrou a švagrem Timem.

Mimo to lze zmínit už jen televizní dokument Glacaim Leat z loňského listopadu, který se zabýval tématem legalizace homosexuálních sňatků. V něm je Enya krátce vidět po boku kolegy Seána Mac Ruairího, s nímž se objímá na jeho svatební oslavě.

Vstoupit do diskuse
Témata: Enya, kočka, Irsko, Bono Vox

Přeji ti zhoubnější rakovinu, než měla tvoje máma, napsali Marthě Issové

Nejčtenější

Je to šílené. Lewis Hamilton randí s Kim Kardashianovou, posadil si ji do ferrari

Kim Kardashianová (Skims, 2026)

Vztah, o kterém se měsíce jen spekulovalo, je nejspíš potvrzený. Podnikatelka a profesionální celebrita Kim Kardashianová a legendární jezdec Formule 1 Lewis Hamilton se poprvé společně objevili na...

Ester Ledecká se rozešla s tenistou Staňkem, oznámila to videem ze střelnice

Ester Ledecká zaujala fanoušky nezvyklou barvou vlasů

Velikonoce přinesly nečekanou zprávu ze světa českého sportu, trojnásobná olympijská medailistka Ester Ledecká (31) překvapila netradičním oznámením rozchodu s partnerem. Po pěti letech je podle...

Líbil se mi, tak jsem hned hledala, jestli má ženu, říká Besky o Vaculovi

Adam Vacula a Besky (prosinec 2025)

Cukrářka Veronika Beskydiarová (32), známá jako Besky, prozradila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, jak sbalila jednoho z nejpřitažlivějších českých herců a jak ho změnila k obrazu svému. A co dělala, než...

Ta podoba! Devatenáctiletá dcera Angeliny Jolie a Brada Pitta hraje v k-popovém klipu

Shiloh Jolie v hudebním videoklipu What’s a Girl to Do od k-popové zpěvačky...

Dcera Angeliny Jolie (50) a Brada Pitta (62) na sebe opět přitáhla pozornost. Shiloh Jolie (19) se objevila v teaseru videoklipu What’s a Girl to Do od k-popové zpěvačky Dayoung. Podoba mladé...

Nikdy jsem si nepřipustila, že jsem opravdu na dně, říká Patricie Solaříková

Patricie Solaříková na Instagramu (2025)

Střídá to jako každý jiný. Společenské události s pobytem v přírodě. Nejprve si Patricie Solaříková vyrazila se svojí blízkou kamarádkou Anetou Krejčíkovou na slavnostní předávání cen Český lev a pár...

Irská zpěvačka Enya žije ve viktoriánském sídle jen se svými dvanácti kočkami

Enya (Los Angeles, 2017)

Je jednou z nejúspěšnějších osobností hudební historie, přesto o ní svět skoro nic neví. Irská zpěvačka Enya je samotářkou. Eithne Ní Bhraonáin, jak zní její celé jméno, se na veřejnosti ukazuje...

Móda z Andělů: Prachařová v kalhotkách, stylová Farna i katastrofa Havelková

Ceny Anděl 2026: Módní policie

Ceny Anděl jsou za námi. Slavnostní vyhlášení cen České hudební akademie se stejně jako loni odehrálo v prostorách Křižíkových pavilonů pražského Výstaviště a my jsme si opět posvítili na to, kdo se...

12. dubna 2026  9:09

David Attenborough oslaví 100. narozeniny. Smrti se nebojím, říká přírodovědec

Z dokumentu David Attenborough a obří vejce (2010). Ten připomíná, jak před...

Britský dokumentarista přírodovědec Sir David Attenborough oslaví v květnu sté narozeniny. Ze smrti podle svých slov strach nemá. Plánuje nové pracovní projekty a nezpomaluje. V novém rozhovoru...

12. dubna 2026

Teď by se měli snažit mladí. My už máme jen splnit resty, říkají bratři Neckářovi

Václav Neckář a Jan Neckář (slavnostní premiéra videoklipu režiséra Daniela...

Ztracený videoklip z roku 1968, desítky let na scéně i nadhled, který si lze osvojit jen s časem. Setkání se zpěvákem Václavem Neckářem a jeho bratrem Janem bylo plné vzpomínek, humoru i upřímnosti....

12. dubna 2026

Je mi 40 a nikdy jsem neměla žádný vztah, svěřila se hvězda seriálu Sobík

Jessica Gunningová získala svou první cenu Emmy (Los Angeles,15. září 2024)

Herečka Jessica Gunningová, známá ze seriálu Netflixu Sobík, překvapila upřímným přiznáním – ve svých čtyřiceti letech ještě nikdy neměla žádný romantický vztah. Souvisí to podle ní s tím, že si...

11. dubna 2026  13:30

Finalistka České Miss Andrea Kabická je těhotná. Brzy budeme čtyři, oznámila

Andrea Kabická

Modelka a finalistka České Miss 2011 Andrea Kabická, která se momentálně věnuje práci tiskové mluvčí pro společnost zabývající se prodejem parfémů a dalších beauty produktů, oznámila radostnou...

11. dubna 2026  10:56

Zemřela sestra Jiřiny Bohdalové, herečka zrušila program

Zleva bývalý prezident republiky Václav Havel, ředitel Divadla Na Jezerce Jan...

Herečku Jiřinu Bohdalovou zasáhla krátce před 95. narozeninami rodinná ztráta. Ve věku 83 let zemřela její sestra Jaroslava Henzelová, přezdívaná Jaruška. Informaci potvrdily zdroje z hereččina okolí.

11. dubna 2026  10:20

Zara Larsson přišla o miliony kvůli komentáři na TikToku. Vtipkovala o potratech

Zara Larssonová na cenách Grammy v Los Angeles (1. února 2026)

Švédská zpěvačka Zara Larsson uvedla, že nečekaně přišla o možnost rozsáhlé spolupráce s nejmenovanou značkou. Důvodem se stal její nevhodný komentář na TikToku, v němž zažertovala na téma potratů.

11. dubna 2026  9:56

Štěpán Kozub prozradil, co vyváděl pod peřinou. Jenovéfa Boková trpěla

Premium
Z filmu Někdo to rád v Plzni

Na premiéru filmu Někdo to rád v Plzni se dostavil v plné parádě, s vkusně obarvenými vlasy, slušivým střihem, ale také s „klapkami“ na očích. I v předsálí kina je nesundal. „Co bych měl pod nimi?...

11. dubna 2026

Máma je ostrá. Politikům dává přezdívky, říká Wolfová o Filipovské

Maminka Pavlína Filipovská je známá zpěvačka i moderátorka.

Moderátorka politických debat Pavlína Wolfová (54) promluvila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka o tom, jak je její matka Pavlína Filipovská (84) ostrá vůči politikům a političkám a dokonce i vůči své...

11. dubna 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Nebeská hudba? Ne, byla jsem zvědavá. Vinczeová Banášová nejen o druhé adopci

Premium
Adela Vinczeová (Banášová)

Slovensko-česká televizní hvězda Adela Vinczeová, v Čechách známější jako Banášová, a její manžel se před třemi lety stali poprvé adoptivními rodiči. Co je k tomu vedlo? A jak to vypadá s druhou...

10. dubna 2026

Leichtová propálila těhotenství kamarádky. Ze Stropnického bude poprvé děda

Herečka Anna Stropnická

Herečka Anna Grundmanová (za svobodna Stropnická) je těhotná. Radostnou novinu prozradila na sociálních sítích její kamarádka Kristýna Leichtová. Herec a politik Martin Stropnický se tak poprvé stane...

10. dubna 2026  15:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.