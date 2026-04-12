Irská zpěvačka Enya žije ve viktoriánském sídle jen se svými dvanácti kočkami

Sídlo Manderley se nachází v oblasti Killiney jižně od Dublinu a z jeho věží má čtyřiašedesátiletá zpěvačka, proslulá svým éterickým hlasem, dokonalý výhled na Irské moře. Nemovitost koupila v roce 1997 za přibližně 2,5 milionu liber (v dnešním přepočtu okolo 70 milionů korun). Od té doby tam tráví naprostou většinu svého času.
Jejím sousedem je zpěvák Bono Vox, frontman kapely U2, který si za svůj domov zvolil také region Killiney. V rozhovoru z roku 2016, který se odehrál v rámci pořadu This Morning, zpěvačka pobavila diváky zmínkou o tom, že se za ní Bono jednou zastavil půjčit si cukr.
Enya zve do krásného světa Amarantine
„Zvenčí to vypadá jako typický hrad, ale uvnitř je to velice domácké a útulné,“ popsala kdysi Enya reportérům The Guardian. „Ve skutečnosti je to takový opravdu maličkatý hrádek a místo, které jsem si zamilovala.“
Enya se narodila jako páté z devíti dětí ve vesničce Dore, která leží v Gweedorském regionu Donegalského hrabství na severozápadě Irské republiky. Samotářský život vede zpěvačka už od konce devadesátých let, kdy se stal světoznámým její hit Orinoco Flow (Sail Away) z roku 1988.
Láska k hudbě, klavíru a zpěvu ji původně přivedla do hudební skupiny Clannad. Tu však o dva roky později opustila a vydala se na sólovou dráhu. Jejími nejbližšími kolegy se stal producent Nicky Ryan a jeho manželka Roma, s nimiž Enya po dlouhou dobu nejen tvořila, ale i bydlela.
Tvůrčí trio vydalo první album již v roce 1987, nicméně až s druhou nahrávkou však skutečně prorazili – právě na LP s názvem Watermark se totiž nacházela zmíněná píseň Orinoco Flow. Žádné z jejich osmi alb se však nedočkalo vlastního turné a jakékoliv živé vystoupení bylo spíše vzácností. A když Nicky Ryan loni v září zemřel, na pohřbu mu hrála skladba Dark Sky Island ze stejnojmenného alba, tedy z jejich poslední společné nahrávky.
Na veřejnosti se Enya objevila naposledy v roce 2017, přičemž se příliš nevídá ani se svou rodinou. „Moc ji nepotkáváme. Žije jako královna a v naprostém osamění,“ uvedl její strýc Noel Duggan v rozhovoru z roku 2016.
„V celém hudebním průmyslu nenajdeme nikoho tak úspěšného, o kom bychom zároveň věděli tak málo. Nechodí do společnosti, z domu vychází jen vzácně a ohledně jejího života nám nic nenapoví ani její texty,“ uvedl nejmenovaný zdroj bulváru The Sun.
Ačkoliv zpěvačka ve svém oboru představuje značnou anomálii, sama se dle svých slov nikdy nesnažila působit nějak tajemně. Tvrdí, že zkrátka jen není příliš společenské povahy.
„Vždyť to přece není žádný zločin, když se někdo nechodí po večerech bavit do klubů. Kam se poděla svoboda volby? Mám to prostě tak, že kdykoliv strávím nějaký čas propagací, začne mi to všechno připadat hrozně falešné a veškerý můj zájem o chození do společnosti opadne,“ uvedla v rozhovoru pro The Independent. „Když je album venku třeba deset měsíců, lidé se pak začnou soustředit na mě samotnou, a to nechci. Snažím se proslavit svou hudbu, ne sebe.“
Hudba je pro ni natolik důležitá, že má prioritu i před mezilidskými vztahy. Po dni stráveném ve studiu by s ní prý bylo těžké vyjít, a tak raději žije bez partnera. „Jaký muž by se tohle naučil snášet? Kdybych se měla bláznivě zamilovat a za někoho se vdát, bude to to nejhorší, co by se mi mohlo stát. Raději mám aféry s melodiemi, slovy a krásou zvuků,“ říká.
„Nějaké vztahy tu v minulosti byly. Ale je těžké po někom chtít, aby se smířil s tím, že na svou tvorbu zkrátka potřebuji klid a určitý prostor,“ vysvětluje Enya. „I kdyby to snad dotyčný zpočátku chápal, nakonec bude stejně na hudbu v jistém slova smyslu žárlit.“
Po jejích zkušenostech ostatně není divu, že si své soukromí pečlivě chrání. V roce 1996 ji více než rok sledoval a obtěžoval jistý muž z Itálie, který byl Enyou zjevně zcela posedlý. Dokonce si v Donegalu vyhledal hospodu jejích rodičů a začal se zde vyskytovat s amuletem, v němž měl ukrytou Enyinu fotku. Když se nakonec situace vyostřila, dotyčný si během následné konfrontace způsobil zranění nožem.
Po letech hrůzy žije v utajení a snaží se o normální život. Kde je Elisabeth Fritzlová?
V roce 2005 se pro změnu Enya musela bránit vetřelci ve svém vlastním domově. Pachatel se vloupal do jejího hradu, zajal jednu z jejích hospodyň, a zpěvačka se před ním musela ukrýt v zabezpečené místnosti.
I proto Enya nepořádá žádná setkání s fanoušky. Takřka jedinou výjimkou se v poslední době stala malá akce v Donegalu, kde slavila svatbu její sestra Moya Brennanová. O zábavu se toho večera postarala taneční skupina Donegal Dancers, která následně zveřejnila fotografii s Enyou, její sestrou a švagrem Timem.
Mimo to lze zmínit už jen televizní dokument Glacaim Leat z loňského listopadu, který se zabýval tématem legalizace homosexuálních sňatků. V něm je Enya krátce vidět po boku kolegy Seána Mac Ruairího, s nímž se objímá na jeho svatební oslavě.