Bývalá tenistka Anna Kurnikovová a zpěvák Enrique Iglesias ukázali své čtyři děti

Autor: ,
  9:34
Fanoušci španělského popového zpěváka Enriqueho Iglesiase (50) a bývalé ruské tenistky Anny Kurnikovové (44) měli možnost nahlédnout do soukromí slavného páru. Pyšní rodiče totiž výjimečně ukázali foto všech svých čtyř dětí.
Anna Kurnikovová o sobě dala světu vědět na tenisovém kurtu, našla se ale až ve světě showbyznysu. | foto: myhotdesktop.com

Anna Kurnikovová s přítelem Enriquem Igleasiasem (2011)
Bývalá ruská tenistka Anna Kurnikovová
Anna Kurnikovová a Enrique Iglesias s dětmi
33 fotografií

Záběr, který sdílela partnerka Iglesiase, bývalá profesionální sportovkyně a modelka Anna Kurnikovová, vypadá jako milá momentka z letní dovolené. Na snímku je celá čtveřice potomků. Starší dcera Lucy a její dvojče Nicholas drží nejmladšího brášku Romea, který se narodil loni v prosinci, mladší dcera Mary pózuje vzadu za nimi na opěradle sedačky.

annakournikova

Lucy+Nicolas+Mary+Romeo ❤️❤️❤️❤️

19. března 2026 v 22:15
oblíbit odpovědět uložit

Enrique Iglesias a Anna Kurnikovová, kteří si jinak soukromý život drží v pečlivém utajení, tak fanouškům zcela vzácně umožnili podívat se, jak jejich rodina vypadá. První děti – dvojčata Nicholas a Lucy – se jim narodily už v roce 2017. Rodina se pak znovu rozrostla v roce 2020, když přišla na svět dcera Mary, a zatím naposledy v prosinci 2025, když přivítali rodiče na svět syna Romea.

„Je úžasné sledovat, jakou skvělou matkou Anna je. Je to prostě ohromující, jak moc je maminkovská, kdykoliv se v ní ozve mateřský instinkt,“ rozplýval se zpěvák na adresu své partnerky v roce 2018 při rozhovoru pro deník The Sun.

V posledních letech se Iglesias kromě občasného koncertování věnuje především rodině. „Jsem doma s dětmi, vodím je pravidelně do školy, sleduji, jak rostou. A že rostou jak z vody! Letí to a já si to chci pořádně naplno užít,“ řekl loni během předávání španělských hudebních cen Los40 Music Awards Santander.

Rodina bydlí od roku 2013 v luxusním sídle na Floridě, které má na dvoře vlastní tenisový kurt a výhled na záliv. V médiích se v minulosti opakovaně objevovaly spekulace, zda už slavný pár neměl potají svatbu – například v roce 2004, když si diváci Světového tenisového poháru všimli prstenu s růžovým diamantem na Annině ruce. U spekulací však zjevně zůstává.

„Nikdy se neprovdám,“ prohlásila blondýnka v roce 2008 před reportéry magazínu People. Vztah jim prý s partnerem výborně klape, ale na svatbu zkrátka nepomýšlejí. „Nikdy mi nepřišlo, že by se tím něco mělo měnit. Možná proto, že moji rodiče se rozvedli. Ale obecně si myslím, že kus papíru lásce nijak nepřidá,“ vysvětloval Enrique v rozhovoru pro americký magazín Parade v roce 2012.

„Dneska už naštěstí není tabu mít děti a přitom se nevzít. Důležité je nakonec přece jen to, být svým dětem dobrými rodiči,“ dodal zpěvák.

ANKETA: Dáváte přednost manželství před volným svazkem?

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.