Do Prahy se chystá jeden z největších proutníků světa. Zazpívá v Lucerně

„Co byste řekli tomu, kdybych se svlékl?“ škádlil začátkem sedmdesátých let na svých koncertech převážně dámské obecenstvo Engelbert Humperdinck – zpěvák, který údajně lámal srdce fanynkám ve věku od sedmi do sedmdesáti let.

„Anóóó!!!“ ozývá se řev ze sálu – aspoň tak to popisuje dobový tisk. Pěvec sundává sako, kravatu a postaví se na vysokou židli. „Ještě svlékat!“ zakřičí jedna z žen. Engelbert se otočí k dámě: „Lady, mám pro vás jeden návrh. Nejprve se svlékněte vy a pak já.“ Sál se začne smát, jiskří to. Pokud by žena přece jen začala dělat striptýz, jako gentleman by to utnul: „Stop, stop, tak vážně jsem to zase nemyslel...“ Diváci se baví, jsou spokojení.

V té době patřil Engelbert Humperdinck mezi nejpopulárnější zpěváky světa. „Nemám čas na osobní život. Deset let jsem čekal na úspěch. Těžce jsme se probíjeli, moje žena i já. Nyní se úspěch dostavil a nerad bych jej promrhal,“ prohlašoval.

Budoucí „král romance“ se narodil v květnu 1936 v indickém Madrásu (dnes Čennaí). Vlastním jménem Arnold George Dorsey přišel na svět jako desátý potomek poddůstojníka britské koloniální armády. Na svém webu uvádí, že otec byl Velšan, maminka Němka. O dekádu později se rodina přestěhovala z Indie do Anglie. Hudebně nadaný benjamínek se tam začal učit hrát na saxofon.

Gerry Dorsey, jak si říkal, začínal se zpíváním v sedmnácti. K tomu se živil jako automechanik v továrně Rolls-Royce. Vůz této značky si později za miliony vydělané svým hlasem koupil. První singly mu vyšly koncem padesátých let, ale nebyla to žádná velká sláva. V pětadvaceti letech dostal tuberkulózu a jeho stav byl údajně tak vážný, že se mu v nemocnici dostalo od kněze posledního pomazání. Nakonec se však po devíti měsících vyléčil.

Byly to opravdu tisíce milenek?

V roce 1964 se oženil s herečkou Patriciou Healey. Postupně se jim narodily čtyři děti, čekala je spousta radosti, ale i těžkých chvil. „Manželství sice nebylo bez problémů, ale přesto je stále nádherné. Když člověk miluje, je to tak silné pouto, že ho nelze zlomit,“ tvrdil před lety.

Počet zpěvákových milostných eskapád a nevěr šel přitom podle bulváru do tisíců, a to včetně dvou uzavřených dohod o otcovství. Kalhotky, které mu fanynky naházely během koncertů na pódium, by už zpětně nespočítal. „Takové plýtvání. Ani jedny mi nebyly,“ vtipkoval.

Mimochodem – žebříček největších záletníků mezi zpěváky údajně vede frontman hardrockové skupiny Kiss Gene Simmons (pět tisíc žen) a o pomyslnou druhou a třetí příčku se má dělit Julio Iglesias právě s Dorseym (Humperdinckem). Také u jejich jmen se opakovaně uvádí výjimečná cifra – tři tisíce milenek.

V polovině šedesátých let přinesla zásadní obrat v prozatím nepříliš úspěšné Dorseyho kariéře spolupráce s promotérem Gordonem Millsem. „Jakže se to mám jmenovat? Engelbert co?“ kroutil hlavou zpěvák, když mu manažer oznámil, že pro něj má nové umělecké a obchodní jméno – Engelbert Humperdinck – podle dávno zesnulého německého skladatele lidových oper, z nichž neznámější byla ta o Jeníčkovi a Mařence.

Proč nové jméno? Prý aby si lidé zpěváka lépe zapamatovali. A fungovalo to. „I když lidé zpravidla nedovedou moje jméno správně napsat, obvykle si ho pamatují,“ pochvaloval si zpěvák. Mills postupoval stejně už v případě jiného talentovaného kamaráda, horníka Thomase Woodwarda. Udělal z něj Toma Jonese.

Také s výslovností Humperdinckova („Hamprdinkova“) příjmení má část lidí problém. Říkají mu třeba Pumprnikl, což je název východočeského perníku nebo německého celozrnného chleba. „Dean Martin mi nikdy neřekl Engelberte. Vždycky mě oslovoval: Hey, Humpty Bumpy, Lumpty Dumpy,“ vzpomínal s úsměvem zpěvák.

Zpěvák Engelbert Humperdinck (vpravo) s kolegou Tomem Jonesem a herečkou Raquel Welchovou

Pop sladký jako sirup

V roce 1966 vydal Engelbert Humperdinck první dva singly – Stay a Dommage, Dommage. Odjel na písňový festival do Belgie, kde zazářil, a s druhou jmenovanou skladbou zvítězil v tamní hitparádě. Pomyslnou díru do světa však udělal až začátkem roku 1967 se svou třetí singlovou nahrávkou, coververzí country-westernové balady Release Me.

Vlastně to byla náhoda. Onemocněl zpěvák Dickie Valentine, který měl vystoupit v londýnské varietní show Sunday Night at the London Palladium. Produkce na poslední chvíli oslovila Engelberta, zda by za něj mohl v přímém televizním přenosu zaskočit. Souhlasil a jeho nová píseň Release Me tehdy poprvé zazněla z obrazovek. Přes noc se stala šlágrem.

Zpěvák Engelbert Humperdinck s britskou královnou Alžbětou II.

V britském žebříčku vydržela na 1. místě šest týdnů a převálcovala dokonce Beatles. Celosvětově se prodalo tři miliony singlů tohoto hitu – denně až 85 tisíc. Skladbu u nás oprášila v devadesátých letech Lucie Bílá pod názvem Trouba.

Doménou Engelberta Humperdincka, černovlasého, 186 centimetrů vysokého zpěváka s lehce orientálním zevnějškem, se staly sladké balady, které část posluchačů milovala a druzí je označovali za „příšerné cajdáky“. V šedesátých letech bodoval v žebříčcích s dalšími hity – The Last Waltz, A Man Without Love nebo Les Bicyclettes de Belsize. Poslední jmenovanou nahrávku převzal do repertoáru Karel Gott, v jeho podání se jmenovala Zavřu teď krám s básněmi.

Karel Gott a Engelbert Humperdinck

„Překvapilo mě, jak je vysoký a urostlý, ruce jako lopaty, s pevným stiskem pořádného chlapa. Prostě žádná leklá ryba. Navíc na mne vůbec nepůsobil dojmem do sebe zahleděného naboba a snoba, jak ho po léta líčí světová média. Choval se naprosto normálně, byl velmi přátelský a já jsem dodnes rád, že jsem tohoto vynikajícího zpěváka s hlasovým rozsahem tři a půl oktávy mohl poznat osobně,“ vzpomínal Gott.

Jeden z nejpracovitějších

Přestože Humperdinck nezahálel a vydával každý rok nejméně jedno nové album, v sedmdesátých letech už takový úspěch neměl. S žádnou písní se v britské hitparádě nedostal do první desítky. V západním Německu navíc nesměl používat převzaté příjmení. Soud mu to zakázal poté, co na zpěváka podali žalobu potomci operního skladatele, kterým vadilo, že jméno jejich předka užívá bez svolení.

Nadále však patřil k nejpracovitějším lidem v šoubyznysu. Míval i 400 koncertů ročně. Koncem osmdesátých let produkoval Engelbertovi novinkovou desku například Dieter Bohlen z kdysi populárního dua Modern Talking. Od roku 1989 má Humperdinck svou hvězdu na chodníku slávy v Hollywoodu.

Jeho písně se pak na výsluní vracely v retrovlnách. V závěru devadesátých let některé jeho skladby zremixovali uznávaní světoví dýdžejové Chris Cox, Barry Harris nebo Ralphi Rosario a udělali z nich klubové hity. V roce 2012 se stal Engelbert Humperdinck nejstarším účastníkem velké ceny Eurovize. Ve svých 76 letech reprezentoval Velkou Británii, skončil však předposlední.

V Praze nebude koncertovat poprvé. Premiéru tady měl mít už v květnu 2020, ale tehdy to překazila pandemie covidu-19. Zpěvák nakonec přijel o dva roky později, v dubnu 2022. Teď se chystá do Lucerny v rámci svého rozlučkového turné The Last Waltz. Zazpívá tam 2. září. „Moc se na vás všechny v Praze těším,“ vzkazuje v krátkém videu, které pro redakci iDNES.cz natočil.