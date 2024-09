„Hlavně ho, mámo, natoč!“ Král romance zvládl pražský koncert s noblesou

Dobře vychovaný anglický gentleman chodí včas. Nekorunovaný král romantických písní Engelbert Humperdinck v Praze ukázal, že tohle slušné vychování má, když jeho koncert v Lucerně odstartoval téměř na minutu přesně – v osm večer, jak avizoval pořadatel.

Přestože šlo o hudební událost převážně pro starší ročníky, některé přítomné dámy ve zralém věku hned v úvodu ukázaly, že se nadšeným jekotem bez problémů vyrovnají o dvě generace mladším fanynkám například Justina Biebera.

Jedna z dojatých žen během koncertu u pódia prosila zpěváka, zda by jí mohl věnovat kapesník z červené látky, který měl za pasem a do kterého si čas od času otíral zpocenou tvář. Neuspěla. Až v závěru show hodil interpret do obecenstva tři čisté kapesníky a onen použitý, o který se strhla největší strkanice.

Natočit, co jde

Současně s příchodem Humperdincka na jeviště a jeho první písní se zvedly desítky rukou s mobilními telefony. „Máš ho nabitej, mámo?“ ptal se ještě před začátkem koncertu ve čtvrté řadě starší muž své partnerky. Žena přikývla a na displeji mu ukazovala, že má plnou baterii.

Jako někteří další pak natáčela většinu koncertu. Možná proto, aby si za cenu vstupenky, která se pohybovala kolem 2,5 tisíce korun, odnesla v telefonu co nejvíc vzpomínek.

Prstem druhé ruky na neustále zdviženém přístroji pořízená videa obratem sdílela svým známým na Facebook, takže si diváci sedící za ní mohli přečíst nejen, jak se jmenuje, ale povšimnout si i české vlaječky u její profilové fotky.

Její vrstevnice o řadu dál točila mobilem nad hlavou kolem dokola, aby zachytila také reakce publika. Domů si odnášela rovněž sérii selfíček, když se s partnerem opakovaně otáčeli zády k jevišti, aby na společnou fotku dostali i Humperdincka.

Zpěvák v Praze předvedl, že je před devadesátkou stále ve formě – zpíval, tančil i vtipkoval. „Udělám si teď trochu příjemně,“ prohlásil v pauze mezi písničkami, sundal si sako a začal si rozepínat košili, což některé dámy hlasitě ocenily. Po třetím knoflíčku přestal. „Omlouvám se, nemám podprsenku,“ usmíval se.

S autogramy skrblil

„Víte, jak jsem se naučil tancovat? Před lety vznikla píseň, ve které se zpívá: nejdřív si dáš kolena k sobě (což na jevišti názorně předváděl, pozn. red.), pevně je sevřeš, zhoupneš se doleva, pak doprava, otočíš se. Ale asi bych tuhle píseň neměl zpívat. Její autor nedávno zemřel a pohřbili ho moc zlým způsobem. Jak? Napřed mu dali kolena k sobě...,“ rozesmál obecenstvo.

Nechyběly jeho největší hity včetně A Man Without Love, The Last Waltz, Les Bicyclettes de Belsize a pochopitelně Release Me, kdy se při této skladbě většině lidí u nás zřejmě vybaví hlas Lucie Bílé a slova „plyn už syčí z trouby ven“.

Noblesní Humperdinck nešetřil ani světovými evergreeny, které převzal do svého repertoáru. V Lucerně zazpíval třeba Can’t Take My Eyes off You, If You Don’t Know Me by Now nebo You’re the First, the Last, My Everything.

Ukázal lví tanec, nezapomněl – jak kdysi slíbil – zazpívat dojemnou píseň manželce do nebe a děkoval fanouškům pozvednutou sklenicí s nealko drinkem.

„Tenhle rok je pro mě speciální. Tohle je moje turné na rozloučenou. Chci vám všem moc poděkovat za to, že jste součástí mojí cesty. Nezapomeňte, že vás miluji,“ dodal.

Nešetřil vzdušnými polibky ani podáním ruky s lidmi, kteří v závěru koncertu přišli k pódiu. Výrazně spořivější byl, pokud šlo o autogramy. Podle některých zájemců dával jen jeden na osobu, i když si dotyční přinesli k podepsání víc jeho desek nebo cédéček.