Cítila jsem se jako v kleci, odůvodnila Emma Watsonová hereckou pauzu

„Myslím, že jsem se cítila trochu jako v kleci,“ vysvětluje herečka. „Nejtěžší pro mě bylo, že jsem musela prodávat něco, nad čím jsem neměla moc velkou kontrolu. Stát před novináři a odpovídat na otázky jako: Jak se to shoduje s vaším názorem? Bylo velmi těžké být tváří a mluvčím věcí, u kterých jsem se nemohla zapojit do procesu tvorby.“

Po filmu Malé ženy, který se natáčel v roce 2018, se proto rozhodla pro dlouhou pauzu, která trvá už pět let.

„Byla jsem poháněna k odpovědnosti způsobem, který mi začal připadat opravdu frustrující, protože jsem neměla hlas, neměla jsem slovo,“ vysvětlila herečka důvody, které ji k přestávce vedly. „Uvědomila jsem si, že chci stát za věcmi, kde když mě někdo bude kritizovat, budu moct odpovědět tak, abych se nemusela nenávidět: Ano, podělala jsem to, bylo to moje rozhodnutí, měla jsem to udělat lépe,“ říká Watsonová.

Přesto se teď představitelka Hermiony Grangerové nechala slyšet, že se k herectví vrátí. Začátkem příštího roku bude natáčet nový film.

„Ráda si sednu a počkám na další správnou věc. Miluji to, co dělám. Jde o to najít způsob, jak to dělat, abych se nemusela lámat do různých tváří a lidí. Já už se prostě nechci přepínat do režimu robota,“ dodala.