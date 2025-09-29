Po tvrdé kritice změna. Watsonová velebí Rowlingovou, díky které se proslavila

Emma Watsonová o svém komplikovaném vztahu s autorkou Harryho Pottera J.K. Rowlingovou promluvila v podcastu The Jay Shetty Podcast. Spisovatelku kvůli výrokům proti transgender lidem kromě Watsonové kritizoval také představitel Harryho Pottera Daniel Radcliffe. Rowlingová jim v minulosti vzkázala, že si své případné omluvy můžou nechat pro sebe.
„Opravdu nevěřím tomu, že po té zkušenosti, lásce, podpoře a názorech, které mám, že si nemohu a nevážím Jo a osoby, se kterou jsem měla osobní zkušenosti,“ řekla Watsonová. „Nikdy neuvěřím, že jedno popírá to druhé a že si mou zkušenost s danou osobou nemůžu uchovat a vážit si jí, abych se vrátila k našemu dřívějšímu vztahu. Prostě si nemyslím, že tyto věci jsou buď, anebo.“
Herečka by chtěla, aby ji měli rádi i lidé, kteří mají jiné postoje a věří tomu, že i ona je bude mít moct ráda, přestože s nimi nemusí nutně sdílet stejný názor. „Není to ani tak o tom, co říkáme nebo čemu věříme, jako spíše o tom, jak to říkáme. Žijeme ve světě, kde se zdá, že dáváme svolení k tomuto vylučování lidí nebo že jsou pro nás méněcenní. Vždycky si budu myslet, že je to špatně. Prostě věřím, že nikdo není méněcenný. A s každým, pokud je to možné, ať už je konverzace jakákoli, by se mělo a mohlo zacházet alespoň s důstojností a respektem,“ řekla.
J.K. Rowlingová v posledních letech vyvolala kontroverzi za své protitransgenderové komentáře a také za svou podporu ostatních s transfobními názory.
V roce 2020 Watsonová i Radcliffe veřejně vyjádřili podporu transgenderové komunitě v reakci na esej, ve které Rowlingová kritizovala transgenderová práva. Spisovatelka letos dokonce na síti X naznačila, že její neshody s bývalými dětskými hvězdami negativně ovlivnily její dojem z filmů o Potterovi.
„Myslím, že mě nejvíc trápí, že nikdy nedošlo k rozhovoru,“ řekla Watsonová s tím, že je otevřená dialogu s Rowlingovou. „Nechce ale říkat nic, co by nadále zveličovalo opravdu toxickou debatu a konverzaci, a proto se nevyjadřuji a nadále ani nekomentuji“.
Watsonová také zmínila, že v minulosti byla Rowlingová na ni laskavá a povzbuzovala ji. Poznamenala, že si je vědomá, že právě díky ní dostala příležitost, která v historii anglické literatury nemá obdoby, a sice ztvárnit postavu Hermiony Grangerové z Harryho Pottera.
„Neexistuje svět, ve kterém bych ji kdy mohla kvůli čemukoli odříznout, nebo nějak zrušit tamto. To musí zůstat pravdou – je to pravda,“ dodala. „Můžu ji milovat, můžu vědět, že ona milovala mě, můžu jí být vděčná, můžu vědět, že věci, které řekla, jsou pravdivé, a může tu být i tahle další věc. Mou prací je to všechno nějak přijmout, ale důležitější je, že to, co udělala, mi nikdo nevezme.“
9. prosince 2021