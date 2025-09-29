Po tvrdé kritice změna. Watsonová velebí Rowlingovou, díky které se proslavila

Emma Watsonová, která se proslavila coby filmová Hermiona Grangerová z filmů o Harrym Potterovi, se po delší době opět vyjádřila k autorce J.K. Rowlingové. V minulosti ji ostře kritizovala kvůli výrokům o transgender lidech. Nyní ale volila smířlivá slova a řekla, že si jí bude pořád vážit.
Premiéra filmu Harry Potter a Relikvie smrti - část 2: Daniel Radcliffe, J. K. Rowlingová, Emma Watsonová a Rupert Grint (Londýn, 7. července 2011)

Emma Watsonová o svém komplikovaném vztahu s autorkou Harryho Pottera J.K. Rowlingovou promluvila v podcastu The Jay Shetty Podcast. Spisovatelku kvůli výrokům proti transgender lidem kromě Watsonové kritizoval také představitel Harryho Pottera Daniel Radcliffe. Rowlingová jim v minulosti vzkázala, že si své případné omluvy můžou nechat pro sebe.

„Opravdu nevěřím tomu, že po té zkušenosti, lásce, podpoře a názorech, které mám, že si nemohu a nevážím Jo a osoby, se kterou jsem měla osobní zkušenosti,“ řekla Watsonová. „Nikdy neuvěřím, že jedno popírá to druhé a že si mou zkušenost s danou osobou nemůžu uchovat a vážit si jí, abych se vrátila k našemu dřívějšímu vztahu. Prostě si nemyslím, že tyto věci jsou buď, anebo.“

Herečka by chtěla, aby ji měli rádi i lidé, kteří mají jiné postoje a věří tomu, že i ona je bude mít moct ráda, přestože s nimi nemusí nutně sdílet stejný názor. „Není to ani tak o tom, co říkáme nebo čemu věříme, jako spíše o tom, jak to říkáme. Žijeme ve světě, kde se zdá, že dáváme svolení k tomuto vylučování lidí nebo že jsou pro nás méněcenní. Vždycky si budu myslet, že je to špatně. Prostě věřím, že nikdo není méněcenný. A s každým, pokud je to možné, ať už je konverzace jakákoli, by se mělo a mohlo zacházet alespoň s důstojností a respektem,“ řekla.

J.K. Rowlingová v posledních letech vyvolala kontroverzi za své protitransgenderové komentáře a také za svou podporu ostatních s transfobními názory.

V roce 2020 Watsonová i Radcliffe veřejně vyjádřili podporu transgenderové komunitě v reakci na esej, ve které Rowlingová kritizovala transgenderová práva. Spisovatelka letos dokonce na síti X naznačila, že její neshody s bývalými dětskými hvězdami negativně ovlivnily její dojem z filmů o Potterovi.

„Myslím, že mě nejvíc trápí, že nikdy nedošlo k rozhovoru,“ řekla Watsonová s tím, že je otevřená dialogu s Rowlingovou. „Nechce ale říkat nic, co by nadále zveličovalo opravdu toxickou debatu a konverzaci, a proto se nevyjadřuji a nadále ani nekomentuji“.

Watsonová také zmínila, že v minulosti byla Rowlingová na ni laskavá a povzbuzovala ji. Poznamenala, že si je vědomá, že právě díky ní dostala příležitost, která v historii anglické literatury nemá obdoby, a sice ztvárnit postavu Hermiony Grangerové z Harryho Pottera.

„Neexistuje svět, ve kterém bych ji kdy mohla kvůli čemukoli odříznout, nebo nějak zrušit tamto. To musí zůstat pravdou – je to pravda,“ dodala. „Můžu ji milovat, můžu vědět, že ona milovala mě, můžu jí být vděčná, můžu vědět, že věci, které řekla, jsou pravdivé, a může tu být i tahle další věc. Mou prací je to všechno nějak přijmout, ale důležitější je, že to, co udělala, mi nikdo nevezme.“

Po tvrdé kritice změna. Watsonová velebí Rowlingovou, díky které se proslavila

