Mimo realitu, miliony i výhrůžky smrtí. Rowlingová reagovala na Watsonovou

Emma Watsonová se před pár dny vyjádřila, že i když nesouhlasí s J.K. Rowlingovou, stále si jí váží a je jí vděčná, že mohla být součástí světa Harryho Pottera. Díky filmům se z ní stala milionářka.
„Stejně jako ostatní lidé, kteří nikdy nezažili dospělý život bez bohatství a slávy, má Emma tak málo zkušeností se skutečným životem, že neví, jak moc nevědomá je,“ napsala Rowlingová nyní na síti X.
Uvedla, že její city k „bývalé přítelkyni“ se zhoršily poté, co Watsonová veřejně „přilila olej do ohně“ v době, kdy spisovatelce kvůli názorům na trans lidi dokonce vyhrožovali smrtí.
Emma Watsonová a představitel filmového Harryho Pottera Daniel Radcliffe patřili mezi hvězdy, které se od Rowlingové distancovaly, když se ozvala proti trans aktivismu, který podle Rowlingové narušil koncept biologického pohlaví. Spisovatelka byla obviněna z transfobie, což popřela.
Po tvrdé kritice změna. Watsonová velebí Rowlingovou, díky které se proslavila
Ve svém novém příspěvku Rowlingová dále napsala, že od žádného herce, který kdysi hrál postavu, již ona vytvořila, nemá žádnou „smlouvu“ na to, že musí spolu navěky se vším souhlasit. Řekla však, že bylo pro ni těžké setřást jistou ochranitelskou náklonnost vůči někomu, koho znala od jeho deseti let. „Až donedávna se mi nedařilo zbavit se vzpomínek na děti, které bylo potřeba jemně přemlouvat k dialogu ve velkém děsivém filmovém studiu,“ uvedla.
„Zlom“ v jejích pocitech nastal v roce 2022, kdy si Watsonová na pódiu na udílení cen BAFTA nenápadně rýpla do Rowlingové. Moderátorka Rebel Wilsonová představila Watsonovou slovy: „Je hrdá na to, že se nazývá feministkou, ale všichni víme, že je čarodějka.“ Watsonová odpověděla, že je „tu pro VŠECHNY čarodějky“, což bylo široce interpretováno jako prohlášení podpory trans komunitě. Podle některých ještě tehdy dodala „kromě jedné“ („bar one“), ačkoli se to nepotvrdilo a možná ve skutečnosti řekla „mimochodem“ („by the way“).
Rowlingová uvedla, že ten okamžik měl „dodatek, který bolel mnohem víc než samotný projev“. Watsonová jí tenkrát poslala krátký vzkaz, přestože měla na ni telefonní číslo. Vzkaz obsahoval jedinou větu: „Je mi moc líto, čím si procházíte.“
„Bylo to v době, kdy vrcholily výhrůžky smrtí, znásilněním a mučením namířené proti mně, v době, kdy musela být moje osobní bezpečnostní opatření značně zpřísněna a já jsem se neustále obávala o bezpečnost své rodiny,“ řekla autorka. „Emma právě veřejně přilila olej do ohně, přesto si myslela, že jednořádkové vyjádření znepokojení od ní mě ujistí o jejím velkém soucitu a laskavosti.“
V rozhovoru z minulého týdne Watsonová řekla: „Je mým nejhlubším přáním, aby mě lidé, kteří s mým názorem nesouhlasí, měli rádi, a doufám, že budu moci i nadále milovat lidi, se kterými nemusím nutně sdílet stejný názor.“
Rowlingová dále naznačila, že Watsonová pravděpodobně nikdy nebude muset využívat typy prostor, jako jsou veřejné šatny a veřejné toalety, které by měly být vyhrazené pro ženy. Spisovatelka právě kvůli ochraně žen bojovala proti přístupu trans lidí do těchto prostor.
„Ve čtrnácti letech jsem nebyla multimilionářkou. Žila jsem v chudobě, když jsem psala knihu, která Emmu proslavila. Proto z vlastní životní zkušenosti chápu, co potlačování práv žen, na kterém se Emma tak nadšeně podílela, znamená pro ženy a dívky bez jejích privilegií,“ uvedla.
Spisovatelka považuje hereččino nedávné vyznání za změnu kurzu, kterou si osvojila, protože si zřejmě podle ní všimla, že otevřené odsuzování Rowlingové už není tak módní jako dříve.
Rowlingová na závěr uvedla: „Dospělí nemůžou očekávat, že se přidají k aktivistickému hnutí, které pravidelně vyzývá k popravě kamarádky, a pak se budou domáhat svého práva na lásku bývalé kamarádky, jako by ta kamarádka ve skutečnosti byl jejich matkou. Emma má právo se mnou nesouhlasit a dokonce i veřejně diskutovat o svých pocitech ke mně – ale já mám stejné právo a konečně jsem se rozhodla ho využít.“
31. července 2025