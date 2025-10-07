Může za to herecký životní styl, říká Emma Watsonová o svém zákazu řízení

Za nasbírané řidičské přestupky viní Emma Watsonová svůj herecký životní styl. „Když pracujete na filmech – nevím, jestli to lidé vědí – ale doslova vám odmítnou pojistit vlastní dopravu do práce. Ptala jsem se na to mockrát – prostě nemáte na výběr a musíte se nechat vozit. Hlavně proto, že vás tam často potřebují doslova na minutu přesně,“ vysvětlila v rozhovoru během podcastu On Purpose with Jay Shetty.
Když pak v roce 2023 nastoupila ke studiu na Oxfordu, musela se začít dopravovat sama. „Přešla jsem od víkendového a svátečního řízení k tomu, že jsem řídila pořád. A jo, zjevně jsem neměla potřebné zkušenosti ani dovednosti. Teď už je mám, ale bylo to takové trapné období,“ směje se.
Svou hereckou kariéru začala už v jedenácti letech, kdy ztvárnila roli Hermiony Grangerové ve filmové sérii o Harrym Potterovi. Ve výsledku se musela až v dospělosti učit věci, které jiní tou dobou dávno zvládají.
„V podstatě jsem musela znovu objevovat věci, které jsem naposledy dělala v deseti letech. Na place zvládnu leccos – kaskadérské kousky, zpěv, tanec – a všechno s přehledem. Ale pak se vrátím domů a zjistím, že jsem si někde zapomněla klíče a peníze, nebo že nedokážu jet 48 v osmačtyřicítce,“ svěřila se. „Očividně nezvládám takové ty základní věci, a rozhodně mě to učí pokoře.“
Od zákazu řízení alespoň začala více jezdit na kole. „S cyklistikou jsem začala už předtím, ale teď se to obzvlášť hodí,“ zavtipkovala pětatřicetiletá Britka, která se sice narodila v Paříži, ale od svých pěti let vyrůstala v Oxfordu. Před kamerou stála naposledy v roce 2018, kdy dotočila adaptaci novely Malé ženy od Grety Gerwigové.