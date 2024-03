Kam se poděla Hermiona? Emma Watsonová vyměnila natáčení za konference

Samozřejmě úplně nezmizela. Pořád tu někde je. Od svých devíti let do třiceti toho stihla natočit tolik, včetně osmi snímků ze ságy Harry Potter, že se pořád vrací na obrazovky v reprízách. Už dlouho jsme ji ovšem neviděli v kinech. A to není náhoda.