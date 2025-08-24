Trump mě pozval na rande v den mého rozvodu, prozradila Emma Thompsonová

Stalo se to ve stejný den, kdy jí byl oficiálně doručen rozsudek o rozvodu s hercem Kennethem Branaghem. „Myslela jsem, že je to vtip,“ svěřila se Thompsonová.
Podle jejích slov byla tehdy na natáčení filmu Barvy moci, když v jejím přívěsu zazvonil telefon. „Zdravím, tady Donald Trump,“ řekl hlas na druhém konci. Emma nejdřív předpokládala, že potřebuje s něčím poradit. Místo toho přišla nabídka: „Rád bych vás pozval do jednoho z mých krásných domů. Mohli bychom si dát večeři.“ Herečka prý poděkovala a slíbila, že se ozve – i když už tehdy tušila, že to nejspíš neudělá.
Thompsonová se domnívá, že Trump – tehdy čerstvě po rozchodu s druhou manželkou Marlou Maplesovou – měl kolem sebe lidi, kteří mu vyhledávali „vhodné ženy“ na vztah. „Hledal zřejmě sympatickou rozvedenou dámu. A našel číslo do mého přívěsu. To už je skoro stalking,“ řekla s nadsázkou.
S úsměvem dodala, že kdyby na pozvání kývla, mohla „změnit běh amerických dějin“. Místo toho o pár let později našla lásku u herce Grega Wise, s nímž se seznámila na natáčení Rozumu a citu. Jsou spolu od roku 2003 a mají dvě děti.
Donald Trump se mezitím oženil ještě jednou – v roce 2005 si vzal svou současnou manželku Melanii. „Na rande jsem s ním nešla, ale aspoň mám dobrý příběh,“ říká Thompsonová.