Romantická láska je mýtus, říká k výročí svatby herečka Emma Thompsonová

Navzdory tomu, že od roku 1995 žije ve šťastném manželství, si herečka myslí, že by lidé měli o vztazích přemýšlet rozumně. „Je filozoficky užitečné a povznášející si uvědomit, že romantická láska je mýtus, a to docela nebezpečný,“ řekla pro Radio Times.

„Dlouhodobé vztahy jsou nesmírně obtížné a komplikované. Jestli si někdo myslí, že v našich životech má místo štěstí až do smrti, ať na to zapomene,“ dodala Thompsonová.

Oscarová herečka se netají tím, že měla v minulosti zlomené srdce několikrát. Naposledy po veřejném rozchodu s prvním manželem Kennethem Branaghem. Ten začal mít při režírování filmu Frankenstein poměr s herečkou Helenou Bonham Carterovou. Kvůli němu se pár v roce 1995 rozvedl. Branagh potom s Bonham Carterovou tvořil pár do roku 1999.

Bolestná zkušenost pak Thompsonové pomohla při natáčení filmu Láska nebeská, kde její postavu zradil manžel v podání Alana Rickmana. „Ta scéna, kdy moje postava stojí u postele a pláče, je tak známá, protože si tím někdy prošel každý,“ řekla v rozhovoru v roce 2018.

Kennetha Branagha poznala v roce 1987 při natáčení seriálu Fortunes of War a vzali se o dva roky později. Po rozchodu trpěla depresemi. Zachránila ji práce a seznámení s o sedm let mladším hercem Gregem Wisem při natáčení filmu Rozum a cit. „Greg posbíral kousky, co ze mě zbyly, a dal je znovu dohromady,“ popisuje herečka. Když jí bylo 39 let, narodila se jim dcera Gaia.

V roce 2003 se vzali a také se v tom roce na akci organizace Refugee Council seznámili s šestnáctiletým sirotkem ze Rwandy, který byl dětským vojákem, a rozhodli se ho adoptovat.