Emma Stone je oscarovou rekordmankou. V úspěšnosti překonala Meryl Streepovou

  12:12
Americká herečka Emma Stone vstoupila do oscarové historie. Nedávno se stala druhou nejmladší osobností, která se může pyšnit rovnými sedmi oscarovými nominacemi.
Emma Stone ve filmu Bugonia

Emma Stone ve filmu Bugonia | foto: CinemArt

Meryl Streepová (Toronto, 9. září 2019)
Emma Stone v Los Angeles na Zlatých glóbech (11. ledna 2026)
Emma Stone zvolila jednoduché černé šaty ozvláštněné třpytivou obručí místo...
Emma Stone v Londýně (10. října 2025)
72 fotografií

Nejnovější dvě nominace za roli a produkci komediálního snímku Bugonia jí přinesly rekord, který od roku 1988 držela herecká veteránka Meryl Streepová. Emma Stone je nyní nejmladší ženou, která má na kontě sedmero oscarových nominací, a druhou nejmladší osobností vůbec – jak připomíná redakce magazínu Hollywood Reporter, prvenství dosud drží zesnulý tvůrce Walt Disney.

Meryl Streepová svou sedmou nominaci obdržela v osmatřiceti letech, a to za drama ‚Jako nepoddajný plevel‘ z roku 1987. Sošku Oscara si z pódia odnesla dohromady třikrát – za nejlepší herečku ve vedlejší roli v komedii ‚Kramer vs. Kramerová‘, a dále za nejlepší herečku v dramatu ‚Sofiina volba‘ a snímku ‚Železná lady‘.

Černá komedie Bugonia od řeckého režiséra Yorgose Lanthimose vynesla Emmě Stone všehovšudy třetí nominaci na nejlepší herečku – dvě předchozí má za snímek La La Land z roku 2017 a film Chudáčci z roku 2024.

Meryl Streepová na Oscarech (Los Angeles, 4. března 2018)

Její úspěšnost lze přičítat i faktu, že se do každé své role vrhá takříkajíc „po hlavě“. Kvůli roli „mimozemšťanské“ farmaceutičky Michelle ve zmíněné Bugonii si například nechala přímo před kamerou oholit hlavu. K podobnému kroku se v minulosti odvážily například Sigourney Weaverová, Demi Moore či Natalie Portmanová.

„Takovéhle příběhy vyžadují velké úsilí jak emočně, tak i fyzicky,“ uvedla k tomu Emma v nedávném rozhovoru pro LA Times. „Tamější [postavy] jsou ve vícero ohledech odloučené od zbytku světa – Michelle jakožto ředitelka obrovské firmy žije osaměle ve velkém domě, a z úplně odlišného socioekonomického prostředí zase pocházejí Teddy a Don, což vede k extrémně odlišným náhledům na svět.“

