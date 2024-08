Plavková modelka jsem až po porodu dvou dětí, říká Emma Smetana k sexy klipu

Váš nový společný videoklip s názvem Love is Blind je černobílý a hodně intimní. Jak jste si užívali natáčení?

Emma: Svěřili jsme se do rukou našeho kamaráda, vkusného, šikovného a talentovaného člověka, který nese jméno Marek Jarkovský. Poslouchali jsme ho na slovo a užívali jsme si, že můžeme, protože mu stoprocentně důvěřujeme.

Jordan: Kameru svěřil do rukou našeho letitého kamaráda, kameramana Antona Evdoshenka. Ten nás umí krásně zabírat z dobrých úhlů a pohlídat si světlo, aby to ve výsledku vypadalo tak, jak to vypadá, což je podle mě úplně dokonale!

Řeknete mu „tenhle můj profil je lepší, tady z té strany mám lepší tělo a vy si poraďte“?

Emma: Oni už to vědí, netočili s námi poprvé. Bohužel pořád máme stejně špatný pravý profil, alespoň tedy v mém případě. Jordy je pořád krásný ze všech úhlů.

Jordan: Bezchybný ze všech stran.

Ten klip mi hodně připomíná videoklip Justify My Love z roku 1990 od Madonny. Je tam postelová scéna a je to krásně a podobně provedené.

Emma: Ty si můžeš popovídat s mojí maminkou. To byla její první reakce, když to viděla. Neřekla žádnou konkrétní píseň, ale udělala takový „Ha, ha, to je trošku Madonna. Musí, to tam být, jo? Musí. Aha, dobře, tak jo“.

VIDEO: Jordan Haj & Emma Smetana – Love Is Blind (2024):

Sama už jste dvojnásobnou maminkou. Stydíte se trochu, když vám maminka řekne, že máte korzet dost vysoko vykrojený a kamerou je zabírán i rozkrok?

Emma: Já tam nemám rozkrok na kameře. A když to řekne moje maminka? Nepotřebuje to přesně takhle pojmenovat, ale v momentě, kdy jsem jí ten klip promítala, tak jsem trošku byla ráda, že tam nesedí i můj tatínek. Kdyby žil, tak bych možná nebyla připravena to vydat. A maminka měla právo veta, které nevyužila, protože se poslední dobou už dokáže smířit s tím, že její holčička je dospělá.

Jordan: Já přemýšlím, kdo by zaplatil náklady za ten strašně drahý klip, kdyby někdo využil právo veta. Takže mám taky radost.

Počkejte, kolik lidí ho vlastně mělo?

Jordan: No, evidentně maminka. Já o nikom dalším nevím, takže doufám, že se to už nestihne změnit.

Nenapadlo vás udělat stejný tah jako zpěvačka Madonna? Vydáváte vinyly a Madonna to tehdy vlastně vydala na VHS jako video singl.

Jordan: To je hezký nápad. Tohle je jeden ze singlů a součást mé desky, co by měla vyjít koncem září. Je to jedna ze tří hostovaček na desce, ještě tam mám v jiné písničce zpěváka Marcella a Emmu v písničce Šťastný a veselý. Křtít novou desku budu 29. října v klubu Roxy v Praze.

Emma: Já budu předkapela.

Jordan: Ale ta VHS? To není vůbec špatný nápad. My máme tolik klipů... Když jsem byl malý, rodiče mi kupovali třeba VHS Michaela Jacksona, kde to byl klip za klipem. Tehdy se dělaly takové věci. Myslím, že už bychom s našimi klipy vydali také alespoň na jednu videokazetu.

V postelových scénách klipu Love is Blind máte často zavřené oči, hladíte se... Kolikrát jste zapomněli na to, že tam vůbec ty kamery jsou?

Emma: Měli jsme to štěstí točit s týmem, který patří do našeho „přátelského okolí“. Neuvědomovala jsem si je tam proto v míře, která by začala být nějak limitující nebo nepříjemná. Ostřil to můj bratranec Miki Pajer, skvělý začínající filmař. On tedy není moc začínající, ale myslím, že ostřit začal až letos v lednu. Do té doby byl profesionálním sportovcem ve sněhových zimních sportech. Byla tam s námi i naše skvělá kamarádka Markéta Hanzalová, která dělá hollywoodské produkce a k tomu naše klípíčky. Měla to pod kontrolou, s týmem jsme se cítili hezky v bezpečí.

Jordan: Určité klipy nejdou točit jinak. Sám jsi viděl, že je asi blbost říkat, že to není odvážné... Je to odvážné a je to hodně na hraně. Hodně těch věcí, které tam jsou, by nešlo natočit s lidmi, které osobně neznáš. Je to vkusně artový, zároveň to mohlo vypadat hrozně levně. Podle mě to ale dopadlo fakt geniálně. K tomu nutně potřebujete důvěřovat týmu a být uvolnění.

Pro lidi našeho charakteru je to takový denní chléb, ale buďme skromní.

Emma: V Esquire studiu na filmovém festivalu v Karlových Varech nás ostatně fotograf Benedikt Renč vycvičil, abychom se nestyděli. Já jsem vlastně potřebovala porodit dvě děti, aby se ze mě stala plavková modelka. A v tuhle chvíli, jak jsi řekl, česká rádoby Madonna. To je hodně divná tečka. Vylepši to.

Těšte se na singl na VHS!

Jordan: Ano, přesně tak.

Emma: Přijďte do Roxy. My se zadlužujeme na videoklipech proto, že to je taková prostě vizitka hudebníků.

Jordan: YouTube prý jde úplně do... A reálně ty čísla už nejsou, jaké byly a vlastně z toho reálně nikdy nikdo nic neviděl. Možná někdo, jo, ale my rozhodně ne. Pravda je taková, že když člověk do toho investuje celý rok, dělá i klipy. Nevím, jestli to platí pro všechny muzikanty. Pak se dá jeden termín v roce, kdy potřebujeme, aby lidi přišli na koncert, aby se to alespoň trošku vrátilo. Ale nejenom finančně. Aby člověk dostal tu podporu a viděl, že lidi stojí při něm. To je pro mě důležité.