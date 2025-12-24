Bublina zní elitářsky. Okruh přátel, se kterými souzníte, je přirozený, říká Haj

Emma s Jordym odzpívali svůj set v nákupním centru na akci plné krásy a make-upu. Vrhnete se potom na plnění dopisů Ježíškovi?
Emma: My tady nejsme kvůli nákupáku, ale kvůli jedné značce, jsme velmi hrdí ambasadoři. Kromě nás je to třeba Austin Butler, Lenny Kravitz a další kolegové (smích). Dělám si srandu. Psaní Ježíškovi probíhá, ano.
Jste hodně sdílní ve svém online obsahu, ale jak dostáváte „povolení“ od dcer, že je můžete dávat na sociální sítě?
Jordan: Máme normálně podepsané smlouvy. Ony mají své právní zastoupení, my máme své právní zastoupení a došli jsme ke kompromisu.
Emma: Jsou tam licence, které v jednu chvíli doběhnou. Některý obsah pak zase budeme muset sundat. Ale to je v pohodě, je to ošetřené.
Jordan: Já mám na ně práva, myslím, osmnáct let.
Emma: Jak víme od jistých politických… Smazat z internetu nejde nic nikdy. Myslím, že mají smůlu, protože to tam bude kolovat navždy. Naštěstí ale máme ty právníky, takže to je dobré.
Emma: Já mám úplně jiné obavy, co se týče toho, kam míří svět.
Jordan: Já už jsem si dneska zakázal mluvit o konci světa. Pravda je taková, že až jim bude osmnáct, už nebude existovat internet. Takže to je v pohodě.
Fungujete na vícero adresách. Cítíte se pořád bezpečně s dětmi v Praze? Nebo mají větší volnost na Bali nebo v Paříži?
Emma: To je docela sofistikovaná otázka a bohužel ani jeden z nás na ni nedokáže odpovědět v rámci časového penza, které by se hodilo. Pokud to není na půl hodiny, tak zkráceně – náš rodinný život vypadá všude velmi podobně, ale ten kreativní je tady v Praze vždy intenzivnější. Teď jsme na turné a máme štěstí, že na nás chodí skvělí lidé, kteří navzdory všemu, co se v okolním světě děje, bývají dost dobře naladění. Když mají melancholičtější chvíli, na koncert možná jdou i proto, že vědí, že po něm budeme zase u merch stánku. Odcházíme z každého klubu jako poslední a s lidmi, kteří za námi přijdou, se neúnavně bavíme. Je tam vzájemná sympatie, která vede k tomu, že se často loučíme v pozdních nočních hodinách. Všechno si řekneme a funguje to docela terapeuticky. Kontakt s publikem je něco, co nemáme, když nejsme v Česku. A na Bali to nahrazují živly. Moře je docela dobrá věc. Permanentní slunce taky. Máme rádi i déšť.
|
Vztahová krize je občas zdravá. My je míváme každý týden, říká Emma Smetana
Jordan: Ještě k té předchozí otázce. Já mám proti sociálním sítím úplně všechno, co se proti nim dá mít. Jedna věc je ale praktická, když člověk dělá umění nebo komunikuje s větším počtem lidí. Zkracuje to procesy. Myslím, že tím, jak jsme aktivní na sítích, je součástí toho i sdílení videí z dovolené. Průběžně se vyjadřujeme k věcem, které se dějí ve společnosti. Člověk může reagovat instantně. Máme to prosáklé i do tvorby. Teď v písničkách v češtině je to ještě jasnější. Člověk nemůže být úplně na omylu ohledně toho, co si o čem myslíme. A pak to udělá to, že když jsi na koncertě, jak říkala Emmička, jsi tam se svými. Do jisté míry je to terapeutické. Když máš pocit, že se všechno kolem nás bortí, a pak dorazíš na vlastní koncert a potkáš spoustu lidí, kteří mají přinejmenším stejnou citlivost pro tyhle změny jako ty, tak spolu souzníte. A myslím, že v tomhle sociální sítě hodně pomáhají. Všichni víme, co jsme zač.
Jsou pro vás Vánoce čím dál posvátnější v tom smyslu, že můžete být ve své sociální bublině, když nemůžete až tak moc ovlivnit to, co se právě děje v okolním světě?
Jordan: My jsme pořád v bublině. Bublina zní hrozně elitářsky. Ale je asi přirozené, když je člověk v určitém věku, že si vytvoří okruh přátel, vůči kterým chová důvěru, a oni vůči němu. A souznění – názorové nebo lifestylové. To člověk upevňuje, a pak je mu najednou sedmatřicet, má dvě děti a reálně se obklopuje jen pár lidmi.
Emma: Já se směju, protože se v posledních měsících kromě svých tří nejbližších lidí obklopuju už jen hudebními producenty, se kterými sedím ve studiu. Za poslední měsíc a půl jsme s jedním z nich udělali čtyři písničky. Příští bude mimochodem věc, kterou vydáme v půlce ledna v češtině. Folk-popový duet, který doprovodí film, ve kterém má Jordy hlavní roli a do kin jde v únoru. Moje „bublina“ se tak v tom nejintenzivnějším smyslu redukovala na tyto tři lidi a producenta.
Říkali jste, že teď „praskla bublina“ v Paříži.
Emma: Jo, to je pravda.
Jordan: Byli jsme totiž na premiéře. Agnieszka Holland natočila film Franz, kde moje žena hraje, a proběhly dvě premiéry ve Francii. To byl jeden z důvodů, proč jsme tam letěli, a zároveň tam probíhaly debaty. To bylo krásné. Já to z Čech vůbec neznám. Skončí film, stojí tam režisérka, v tomto případě ještě herečka, a lidé se ptají. Já jsem se taky zeptal francouzsky. A oni třeba: „Film trval dvě hodiny. Trvá opravdu dvě hodiny?“
Emma: Trvá dvě hodiny a sedm minut.
Jordan: To je dvě hodiny a questions and answers (otázky a odpovědi) trvají další dvě hodiny a sedm minut.
Emma: Kafkův život byl dlouhý.
Beseda se říká, ne Questions and Answers.
Jordan: A bylo to hrozně magické a krásné. Tam sis rozšířila bublinu o sto padesát dalších intelektuálů.
Emma: To je pravda.