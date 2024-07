Smetanu vyfotili ve Varech jen v korzetovém body. Žádný skandál, říká zpěvačka

Model, který měla zpěvačka na sobě, je z nového videoklipu a byl určený pouze pro focení magazínu Esquire.

„Tohle je dokonale absurdní. Ušla jsem dvacet kroků ze studia Esquire do kuchyně Puppu, abychom s Benediktem Renčem, Jordanem Hajem a Markem Jarkovským udělali pár fotek k blížícímu se vydání videoklipu Love is Blind,“ napsala Emma Smetana ve čtvrtek na Instagram poté, co bulvár zkritizoval volbu jejího modelu s tím, že přijela do Varů šokovat.

„Žádná kolonáda, žádnej skandál a paparazzi to moc dobře vědí. Následovala předpremiéra videoklipu a z reakcí pozvaných kamarádů žijeme doteď,“ dodala zpěvačka a herečka.

Emma Smetana žila do svých dvou let v Praze, poté se přestěhovala se svou matkou Monikou MacDonagh-Pajerovou do Paříže za otcem Jiřím Smetanou. Po osmiletém pobytu ve Francii, Belgii a Německu se vrátila do Prahy a studovala francouzské lyceum, potom politologii a mezinárodní vztahy v Paříži a v Berlíně.

Pracovala například i jako asistentka mluvčího premiéra a v letech 2012 - 2016 moderovala zprávy na TV Nova. S partnerem Jordanem Hajem má dcery Lennon a Ariel.