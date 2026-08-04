Emma Smetana a Jordan Haj svoje dcery do kina „propašovali“ v utajení

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Dcery se vzepřely. Jordan Haj a Emma Smetana museli změnit plány
„Nežijeme ve Švýcarsku, takže dobrý,“ naznačil herec a muzikant Jordan Haj, že v Česku si s dochvilností hlavu lámat nemusí. Jenomže i jim se už nevyplatila. „Je pravda, že nám jednou uletěl spoj Reykjavík-Chicago,“ prozradila Emma Smetana, která se v současné době věnuje především hudbě.
„To bolelo hodně,“ přiznává Jordan. „Museli jsme si koupit nové letenky a mohl jsem za to já, protože jsem si šel zakouřit,“ dodává. „Možná jsme měli trochu brečet, abychom personál obměkčili a dostali zdarma náhradní, mimochodem, já brečím často,“ prozrazuje Emma, že je dojímací typ.
„Buďto hrajeme nebo jsme ve studiu. Chvilku jsme byli na jihu Francie, ale tam to bylo taky pracovní,“ vypočítávají, jak prožívají léto. „Koncertovali jsme tam a Emma tam byla i jako moderátorka na divadelním festivalu v Avignonu, kde se předávala cena Václava Havla. Je to největší divadelní festival na světě, každý rok ho navštíví na sto padesát tisíc lidí,“ vysvětluje Haj. Cenu, za kterou stojí mimo jiné Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 vyhrál ukrajinský dramatik žijící v Paříži.
Zatímco Jordan hlídal dcery, Emma stihla i divadlo. Šla se podívat na čtenou zkoušku korejské autorky, která dostala Nobelovu cenu za literaturu. Probíhala v korejštině a francouzštině s titulky v angličtině a dalších jazykových mutacích.
Na červený koberec do multikina na Černém mostě nakráčeli manželé bez dětí. „Ty za námi přijdou, až tady nebudou fotografové. Bylo by to pro ně příliš invazivní,“ vysvětlovala Smetana. Na premiéru filmu Nečekané léto s Jordanem Hajem před pár měsíci je ale přivedli. Lennonka i Arielka tím pádem musely čelit neustálé pozornosti novinářů. Mladší dcera pak v promítacím sále propukla v pláč. Bylo toho na ní moc. „Ona i ta naše odolnost vůči vší té pozornosti médií na takových akcích se už snižuje,“ říká Emma.
I když děti šly do sálu v utajení, na sociálních sítích svých rodičů budou zřejmě k viděni dál. „Tam to máme pod kontrolou my, příspěvky vznikají v naší režii, což je něco jiného, než když s dětmi přijdeme na nějakou akci, kde jsou vyfoceny a pak si s těmi fotografiemi dělají v redakcích, co chtějí,“ vysvětluje Jordan.
Na Spidermana se těšili. „Mám rád Hollanda i Zendayu, kteří v tom hrají, i když je znám spíš z artovějších filmů,“ říká Haj. „Já jsem takové Disney dítě, takže já ty superhrdiny objevuji postupně a není v tom žádná chronologie. Naposledy se mi líbil Ant-Man (Mravenčí muž),“ říká Emma. Jejich dcery se s pavoučím mužem ještě neseznámily. „On to není tak úplně holčičí svět, takže teprve dneska se dozví, kdo je to Spiderman,“ dodal Haj.
Nepozorovaně se do kinosálu dostala i Martina Poulíčková, exmanželka Richarda Krajča, se svými dětmi. Bývalá modelka, kterou doprovázel nový partner, ze světa šoubyznysu odešla už před mnoha lety a nemá chuť ani potřebu se do něj vracet. Proto obešla červený koberec a vyhnula se jak focení, tak rozhovorům s médií.