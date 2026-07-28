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Emma Robertsová se o víkendu vdala. Otec na svatbě chyběl, přišla teta Julia

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  12:12
Herečka Emma Robertsová (35) se v Idahu provdala za kolegu Codyho Johna (36). Otec nevěsty Eric Roberts (70) na svatbě chyběl, své neteři ale přála štěstí k sňatku Julia Robertsová (58). Mezi hosty byly i další slavné herečky jako Demi Moore, Kristen Stewartová nebo Sarah Paulsonová.

Podle časopisu Vogue oblékla nevěsta bílé šaty s asymetrickými rukávy od módní návrhářky Monique Lhuillierové.

„Vůbec jsem nevěděla, co chci. Jen jsem věděla, že chci, aby to působilo hodně vintage. Jsem posedlá starožitnými knihami a hledáním pokladů a miluji sbírání starých drobností, takže jsem opravdu chtěla, aby to na šatech vyniklo,“ přiznala Robertsová pro Vogue.

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Nevěstu nevedl k oltáři otec Eric Roberts, protože s ním má komplikovaný vztah. Zastoupil ho její pětiletý syn Rhodes, kterého má Robertsová s bývalým manželem Garrettem Hedlundem.

Svatba proběhla v sídle ženichovy rodiny v Sun Valley. Novomanželé si vyměnili sliby na dřevěné plošině. Zdroj deníku New York Post uvedl, že obřad trval přibližně pětačtyřicet minut a konal se při teplotě pětatřicet stupňů Celsia.

Emma Robertsová a Cody John se vzali 26. července 2026
Emma Robertsová na svatbu oblékla šaty od Monique Lhuillierové (26. července 2026)
Julia Robertsová s manželem na svatbě neteře Emmy Robertsové (26. července 2026)
Emma Robertsová a Cody John se vzali 26. července 2026
37 fotografií

Robertsová a John jsou spolu čtyři roky. Zasnoubení oznámili v červenci 2024. Robertsová tehdy na Instagramu zveřejnila fotografii, na níž se usmívala a ukazovala velký kulatý diamant na levé ruce. Druhou paží objímala svého nynějšího manžela. „Dávám to sem dřív, než to všem řekne moje máma,“ napsala k příspěvku.

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