Podle časopisu Vogue oblékla nevěsta bílé šaty s asymetrickými rukávy od módní návrhářky Monique Lhuillierové.
„Vůbec jsem nevěděla, co chci. Jen jsem věděla, že chci, aby to působilo hodně vintage. Jsem posedlá starožitnými knihami a hledáním pokladů a miluji sbírání starých drobností, takže jsem opravdu chtěla, aby to na šatech vyniklo,“ přiznala Robertsová pro Vogue.
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Nevěstu nevedl k oltáři otec Eric Roberts, protože s ním má komplikovaný vztah. Zastoupil ho její pětiletý syn Rhodes, kterého má Robertsová s bývalým manželem Garrettem Hedlundem.
Svatba proběhla v sídle ženichovy rodiny v Sun Valley. Novomanželé si vyměnili sliby na dřevěné plošině. Zdroj deníku New York Post uvedl, že obřad trval přibližně pětačtyřicet minut a konal se při teplotě pětatřicet stupňů Celsia.
Robertsová a John jsou spolu čtyři roky. Zasnoubení oznámili v červenci 2024. Robertsová tehdy na Instagramu zveřejnila fotografii, na níž se usmívala a ukazovala velký kulatý diamant na levé ruce. Druhou paží objímala svého nynějšího manžela. „Dávám to sem dřív, než to všem řekne moje máma,“ napsala k příspěvku.